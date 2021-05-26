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Lake Holcombe School District Class of '21
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Lake Holcombe School District Class of '21

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Tate Sauerwein

Tate Sauerwein. valedictorian

Lake Holcombe School District graduation took place on May 22 in the Lake Holcombe School Gymnasium.

Valedictorian: Tate Sauerwein

Graduates: 

Leah Allard, Karlee Andres, Hannah Burgess, Matthew Busse, Madison Cornell, Kaden Crank, Jazmyn Erickson, Brock Flater, David Friedman, Riley Gingras, Allison Golat-Hattamer, Kaitlyn Heinzen, Aaron Hilger, Deekin Jenneman, Derek Jones, Michael Kane, Ryan Kirkman, William Kliegle, Alena Kocar, Ian Lebal, Brandon Nitek, Bailey O’Connor, Jack Porter, Michael Readinger, Jaydon Roshell, Tate Sauerwein, Sylvraina Smith, Jonae Toutant, Catalina Villalpando, Jaiden Weggen, Dalton Wiemer.

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