NAHL: Get to know Chippewa Steel defenseman Mason Johnson

The Chippewa Herald’s ‘Get To Know’ series focuses on learning some common (and uncommon) things about members of the Chippewa Steel.

This week’s installment shines a spotlight on defenseman Mason Johnson.

Johnson is in his second season with the Steel after joining the team down the stretch last season. The 6-foot, 165-pound Johnson had five assists in 22 games this season after logging six assists in 11 games a season ago.

Hometown: Lakeville, Minn.

Favorite Hockey Memory: Playing in the Minnesota high school state tournament

Favorite Hockey Player: Trevor Zegras

Favorite Non-Hockey Athlete: Justin Jefferson

Favorite Food: Steak

Favorite Musician: Queen

Favorite Movie: Happy Gilmore

Favorite TV Show: The Office

Favorite Hobby Outside Hockey: Golf

If I didn’t Play Hockey, I Would: Be in college

A Unique Fact About Myself Is: I play piano

One Day I Want To Be: Living in a house on a lake

Favorite Thing I’ve Discovered About Chippewa Falls: Chippewa Family Restaurant

