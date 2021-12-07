MARRIAGE LICENSES

Brian Lee Fleenor and Jennifer Lynn Wolski
Jeremy Scott Holland and Rena Rae Berg
Dalton Robert Wateski and Kimberly Kae Kalka
Austin John Steffen and Breann Elizabeth Coolidge
Jacob Real DuBord and Kayla Ann Beckjorden-Hojnacki
Tyler John Conant and Miranda Nicole Wohlhoefer
Eric Lewis Miller and Linda Kay Ramage
Devin Alan Schladwieler and Kayla Elizabeth McGarry
Brian Alan Stevens and Justine Marie Wiedl
Ronald Alan Schneider and Susan Marie Vos
Kyle Aaron Zabel and Kailee Ann Esselman
Shawn Joseph Quinn and Jessie Johanna Foss
Thomas Kevin Ritter and Brianna Rose Collard
Josah Barry Nesja and Nina Marie Winistorfer
People are also reading…
Rodney Ardell Schultz and Paula Louise Jones
Dalton James Gnewikow and Sophie Mae Eckelberg
Nathan Gerald Hanson and Kari Marie Peterson
Levi Everett Rippentrop and Tessa Lee Jacob-Falk
Ethan Christian Habeck and Brianna Nicole Popp
Brandon Lee Schmitz and Amy Nicole Fritsch
Daniel Joseph Eoriatti and Sheana Lynn Fiala
Steven Joseph Van Etten and Meredith Jean Zernicke
Terry Lee McCollam and Julie Ann Gebhardt
Xavier Kenneth Baird and Anna Terese Hirsch
Shane Dale Gilbertson and Cindy Mae Gnewikow
Lonnie Joseph Wood Jr. and Jennifer Lynn Lentz
Denny Alan Kent and Tiffani Kae Addison
Edwin Garnie Mize and Nichole Marie Rhoades
John C. Miller and Mattie E. Borntreger
Eric Raymond Becker and Katrina Lynn Becker
Caleb Levi Dawley and Elsa Marie Townsend
Timothy Clark Buchda and Jeanie Marie Beauchene
Wayne Robert Wahl and Cynthia Louise Tucker