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MARRIAGE LICENSES

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Brian Lee Fleenor and Jennifer Lynn Wolski

Jeremy Scott Holland and Rena Rae Berg

Dalton Robert Wateski and Kimberly Kae Kalka

Austin John Steffen and Breann Elizabeth Coolidge

Jacob Real DuBord and Kayla Ann Beckjorden-Hojnacki

Tyler John Conant and Miranda Nicole Wohlhoefer

Eric Lewis Miller and Linda Kay Ramage

Devin Alan Schladwieler and Kayla Elizabeth McGarry

Brian Alan Stevens and Justine Marie Wiedl

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Tomah Journal editor

Steve Rundio is editor of the Tomah Journal. Contact him at 608-374-7785.

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