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MARRIAGE LICENSES

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Kole Travis Campton and Breanne Elizabeth Huntzicker

Chrstian J. Troyer and Katie P. Miller

Tyler James Burton and Ashley Lynn Hayward

Trevor Steven Underberg and Leah Lynn Glasspoole

Robert Lee Curran and Erika Seta Welch

Brian Peter Stang and Angie Kay Vlieger

Dyan Gene Riddlestine and Mandy Joe Bacholl

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Benjamin Douglas Fletcher and Natasha Marie Beaumont

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Tomah Journal editor

Steve Rundio is editor of the Tomah Journal. Contact him at 608-374-7785.

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