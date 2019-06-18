Viroqua Middle School has released its term 4 honor roll of the 2018-19 school year.
Grade 8
Distinguished honors
CRESS, MORIAH; DEVINE, HARRISON; DUROCHIK, CHARLOTTE; HOPKINS, MASON; NEMES, ANIKA; SOWLE, JORDAN; URCH, HENRY; ZITZNER, BRAYLAN;
High honors
ANDERSEN, DYLAN; ANDERSON, MARA; BEACH, KATRINA; BERRA, MAGGIE; BURCKHARDT, SYDNEY; FORTNEY, CANNEN; FOX, AALIYAH; GELHAUS, COOPER; GLIDDEN, KEISHA; HALVERSON, ALIVEAH; HOYUM, JACKSON; HUBBARD, NEVAEH; KARWOSKI, NOLA; KOWALCZYK, CASEY; LENDOSKY, KEVIN; MONTEMURNO, HANNAH; PRATT, ETHAN; ROELS, CARTER; SNOWDEAL IV, ERIC ODIN; THELEN, GABRIELLE; WEDWICK, STEVEN; WEHNER, KARA; WESTON, CLAYTON; WOJAHN, AMBROSIA.
Honors
BUROKER, PRESTON; CZAP, TREVOR; DOBITZ, DYLAN; EDGERLY, ALEXUS; GALE, YARO; GEARY, TREVOR; GETTER, JULIETTE; GOSS, GAVIN; LEUM, RYAN; NELSON, KOLTON; PETERSON, LINNEA; TOLLEFSON, KALA; TUBBIN, SEVERIN; WILLIAMS, CARTER; ZUBE, ALLISON.
Grade 7
Distinguished honors
FLETCHER, COLE; ZAHM, BENJAMIN; ZUBE, MADILYN.
High honors
ANDERSON, MOLLY; CARNEY, MACKENZIE; COLBURN, ELIZABETH; DELAP, KAMERON; DIEHL, RACHEL; DREGNE, HAILEY; ENDICOTT, KWYN; FRYE, MYLES; GANDER, OWEN; GARVALIA, JOSEPH; GILMAN, TRINITY; HALVERSON, MASEN HANNAH, REAGAN; JOHNSON, JOHN R. II; KARWOSKI, AIDA; KOPPA, BEATRIX; MATHISON, CONNOR; NEMES, ELAINA; PEDERSEN, ABIGAIL; PETERSON, BRAYDEN; ROZESKE, LILIANA; SCHROEDER, DEXTON; SISBACH, HOYT; SKREDE, WHITNEY; SMITH, LOTUS; SOLBERG, EVAN; STUBER, GRACE; WARD, CADENCE.
Honors
BERG, ELLA; CARY, REGAN; EITLAND, HOLLY; HARNISH, ALEX; HELLERUD, GAGE; HEUSS, HAILEY; IVERSON, BRAIDIE; KABAT, AVA; KEENAN, PATRICK; KEHR, RYAN; KEMERLING-PELOCK, OLIVER; KESSRO, KARA; KLINKNER, REAGAN;; LAMERE, ELAINA LIND, ALEXA; MONTEMURNO, MAISIE; OLSON, PETER; PRIMMER, BLAINE; QUACKENBUSH, TYLER; SCHNEIDER, BREANNA; STACKHOUSE, SLADE; STEVENSON, WREN; WAGNER, OWEN.
Grade 6
Distinguished honors
BERRA, EMILY; BRAMSTEDT, SAMARA; DAHL, JACK; DIPIETRO, ANTHONY; HOFFLAND, BROOKS; KING, OWEN; MCKAY, GABRIELLA; PRATT, ISAAC; WESTON, MATTHEW.
High honors
CONAWAY, RACHEL; CURLEY, IRIS; DECLERCQ, SOREN; ELISIUS, NICHOLAS; FORTNEY, BODEN; FOUTS, ISAAC; HAAK, LILAH; HALVORSON, KATELYN; HANSON, KAITLYN; HOYUM, ALEX; JONES, JESSICA; KLUM, VINCENT; LENZ, ELIAS; MERCER, SERENITY; MURDOCK, SOLOMON; NAPORSKI, VINCENT; NEPRUD, ELYSE; NEWENHOUSE WRIGHT, ADDISU; OLSON, ELIZABETH; POWELL, EASTON; PRINZ, BAILEY; RUNICE, LANE; RUNNING, HUDSON; SCHMIDT, TREYTON. SEMANCHIN, CEDAR; SKREDE, HANNAH; SOLVERSON, ANDREW; SWENSON, BRYNE; SWENSON, MORGAN; TORGERSON, KATY; WEDWICK, DYLAN.
Honors
BEKKUM, KAYLEE; BENSON, ZYON; BILLINGTON, ANNABELLE; BOUDINOT, INDUS; BREVIK, LEAH; BUROS, LAUREN; EDDY, PAUL; FORTNEY, ASHER; GIMURTU, HANS; GOSS, GRACIE; HENDRICKSON, REGGIE; HOPKINS, HUCKLEBERRY; HUSCHKA, KYLIE; LARRY, JULZ; MCDOWELL, BENSON; PEDRETTI-DOBITZ, KAYLA; SANWICK, BRADEN; SHELDON, REESE; STARR, LANDEN; THURIN, WILLA; TOLLEFSON, ZANDER; UMBERGER, JACOB; UNSETH, JAXEN; WEHNER, PAYTON; WILEMAN, CHRISTIAN; WILLIAMS, CONNOR.
Grade 5
Distinguished honors
FLETCHER, MADDI; HENDRICKSON, ROSS; KLUM, ALEXANDER; MOILIEN, EMMA.
High honors
ACKMAN, KAYLEIGH; BOARDMAN, KEAGAN; BUROS, HENDRIX; BUROS, MARI; CHRISTIANSON, ALANA; GILARDI, HAYLEE; GOEDE, GEORGIA; HOHLFELDER, KENNA; HUBATCH, EMILY; HURDA, AVA; KEENAN, GUNNAR; KOWALCZYK, RYAN; MADIGAN, TEAGAN; MICHNIAK, BRIE; OLSON, ALLIE; PARHAMOVICH, ELVA; QUACKENBUSH, KATE; SCHNEIDER, SAMANTHA; SCHWEM, TANNER; SKREDE, BRANDON; UNSETH, KYLIE; VOLDEN, SIRI; WIDNER, HAILY; WOJAHN, CLOVER; ZITZNER, SAVANAH.
Honors
BAST, TANNER; BURCKHARDT, HAYDEN; CARY, CORWIN; ELLEFSON, ETHAN; HAHN, MYLES; HANSON, GRADYN; HUBBARD, KAYLYNN; JONES, JARED; LIND, TYDEN; NIEMYJSKI, ARRIANA; STACKHOUSE-CHAUMLEY, EVAN; TOLLEFSON, JADE; WILLIAMS, CARSON; ZITZNER, CIARA.
Grade 4 - Montessori
Distinguished honors
MCKAY, ELIJAH; OLSON, ILISE.
High honors
BRODHEAD, ASAEL; DUNLAVEY, CHAUCER; ERICKSON, SYLVIA; GOLTZ, HAZEL; LEIRMO, JENNINGS; LEONARD-MCGOVERN, ANYA; OLSON, BRAELYN; PETERS, MARLO; PIERCE, SYLVIE; ROBERTS, AUGUST; VAN LOO, DAVID.
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