Viroqua High School has released its term 2 honor roll for the 2018-19 school year.

Distinguished Honors

GRADE 12

SERENA M. BAKER, MORGAN INMAN, KENDRA JERDEE, ALEXANDRIA B. LEUM, OLIVIA C. THEW, SOPHIA E. TUBBIN, SAMUEL M. URCH, JILLIAN R. WESTON.

GRADE 11

JACOB A CURTI, BROOKS R. EKERN.

GRADE 10

CALE E. ANDERSON, LINCOLN T. DEVINE, HANNAH R. EITLAND, MORGAN A. GANDER, KATRINA P. KOPPA, PHILLIP J. OTT, HALLIE ANN M. SHERRY.

GRADE 9

ALYSSA F. ARCH, ABAGAIL E. DIEHL, KENDALL B. EKERN, JIAMIN LI, NICKOLAS L. THELEN, ABIGAIL G. WILEMAN.

High Honors

GRADE 12

NATASHA J. BERG, ASHLEE E. GANDER, AVIENDA S. INMAN, LILLIAN M. KAZENSKE, MAYA J. KIMBLE, LUCAS L. OLDHAM, GARVIN S. SANER, MASON A. THOMPSON, JULIA TROPPER, ERICA L. TRYGGESTAD, LEXI A. WAGEMESTER.

GRADE 11

JARED T. ANDERSON, MITCHELL L. HANSON, PAUL M. NICKELOTTI, MATTHEW J. ZITZNER.

GRADE 10

KAYLEE R. BAKER, BLAINE E. CONAWAY, ABIGAIL A. DREGNE, MORIAH A. ELLEFSON, JOLIE M. GELHAUS, BENJAMIN J. GILLEN, EVAN S. HUBATCH, ERIC J. JERDEE, KATELYN A. MOWERY, AVA G. OLSON, OLIVIA K. RAMSEY, NATALIE J. RONDEAU-WILBUR, ETHAN T. TUBBIN, TERENCE J. WALLACE, JENNY ZHANG.

GRADE 9

JESSICA M. ANDERSON, LEXI M. CHRISTIANSON, ELLA M. DAHL, BENJAMIN Z. FERGOT, MADELINE G. HAMM, ABIGAIL R. LOVELESS, DANA N. OSTREM, ELIJAH K. ROGERS, MAXWELL H. THEW, AVA ZAHM.

Honors

GRADE 12

BEKKA M. BAST, LAUREN E. BRENDEL, SELENA E. DYER, ALEXIS K. FORTNEY, COLTON J. FOX, ANTHONY L. GARVALIA, LUKE R. GROSS, TATE A. KNUTSON, BRETT C. MOREY, ANTHONY RAPPL, QUENTEN J. SCHMIT, MASON J. SKREDE, AVERY E. THURIN, CHANDLOR C. VOLDEN, ANDREW J. WEDWICK.

GRADE 11

TRISTA M. BRUEGGEMAN, LOGAN J. FROISETH, JOSHUA L. FRYE, LLOYD D. HARDY, STEPHANIE M. KARIS, ETHAN E. LEIS, LANDON J. LUCEY, BRANDON PLOWMAN, PRESLEY A. STILWELL, DAWSON B. SWENSON, RYAN A. ZEMLA, AMERIKIS A. ZILLMER.

GRADE 10

LEAH J. BUDNIK, ABIGAIL J. HARLESS, TAKOTA HAVLIK, RAYMOND J. HOOVERSON, SOPHIA N. KIMBLE, BRADEN M. LENDOSKY, LYDIA H. OLSON, ARIANNA M. PRATT, HENRY J. ROELS, JACKSON L. ROTT, NICHOLAS A. SCHNEIDER, CHRISTOPHER H. VON RUDEN, KIARA L. YTTRI, SAIGE M. ZITZNER.

GRADE 9

CELIA L. AMRHEIN, MIAYA M. CAMPBELL, GENESEE O. GOLTZ, KAMDEN K. OLIVER, RILEY J. PRINZ.

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
0
0
0

View (0) comments

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thanks for reading. Subscribe or log in to continue.

Subscribe today

Already a subscriber?
Log in or Activate your account.