Viroqua High School has released its term 2 honor roll for the 2018-19 school year.
Distinguished Honors
GRADE 12
SERENA M. BAKER, MORGAN INMAN, KENDRA JERDEE, ALEXANDRIA B. LEUM, OLIVIA C. THEW, SOPHIA E. TUBBIN, SAMUEL M. URCH, JILLIAN R. WESTON.
GRADE 11
JACOB A CURTI, BROOKS R. EKERN.
GRADE 10
CALE E. ANDERSON, LINCOLN T. DEVINE, HANNAH R. EITLAND, MORGAN A. GANDER, KATRINA P. KOPPA, PHILLIP J. OTT, HALLIE ANN M. SHERRY.
GRADE 9
ALYSSA F. ARCH, ABAGAIL E. DIEHL, KENDALL B. EKERN, JIAMIN LI, NICKOLAS L. THELEN, ABIGAIL G. WILEMAN.
High Honors
GRADE 12
NATASHA J. BERG, ASHLEE E. GANDER, AVIENDA S. INMAN, LILLIAN M. KAZENSKE, MAYA J. KIMBLE, LUCAS L. OLDHAM, GARVIN S. SANER, MASON A. THOMPSON, JULIA TROPPER, ERICA L. TRYGGESTAD, LEXI A. WAGEMESTER.
GRADE 11
JARED T. ANDERSON, MITCHELL L. HANSON, PAUL M. NICKELOTTI, MATTHEW J. ZITZNER.
GRADE 10
KAYLEE R. BAKER, BLAINE E. CONAWAY, ABIGAIL A. DREGNE, MORIAH A. ELLEFSON, JOLIE M. GELHAUS, BENJAMIN J. GILLEN, EVAN S. HUBATCH, ERIC J. JERDEE, KATELYN A. MOWERY, AVA G. OLSON, OLIVIA K. RAMSEY, NATALIE J. RONDEAU-WILBUR, ETHAN T. TUBBIN, TERENCE J. WALLACE, JENNY ZHANG.
GRADE 9
JESSICA M. ANDERSON, LEXI M. CHRISTIANSON, ELLA M. DAHL, BENJAMIN Z. FERGOT, MADELINE G. HAMM, ABIGAIL R. LOVELESS, DANA N. OSTREM, ELIJAH K. ROGERS, MAXWELL H. THEW, AVA ZAHM.
Honors
GRADE 12
BEKKA M. BAST, LAUREN E. BRENDEL, SELENA E. DYER, ALEXIS K. FORTNEY, COLTON J. FOX, ANTHONY L. GARVALIA, LUKE R. GROSS, TATE A. KNUTSON, BRETT C. MOREY, ANTHONY RAPPL, QUENTEN J. SCHMIT, MASON J. SKREDE, AVERY E. THURIN, CHANDLOR C. VOLDEN, ANDREW J. WEDWICK.
GRADE 11
TRISTA M. BRUEGGEMAN, LOGAN J. FROISETH, JOSHUA L. FRYE, LLOYD D. HARDY, STEPHANIE M. KARIS, ETHAN E. LEIS, LANDON J. LUCEY, BRANDON PLOWMAN, PRESLEY A. STILWELL, DAWSON B. SWENSON, RYAN A. ZEMLA, AMERIKIS A. ZILLMER.
GRADE 10
LEAH J. BUDNIK, ABIGAIL J. HARLESS, TAKOTA HAVLIK, RAYMOND J. HOOVERSON, SOPHIA N. KIMBLE, BRADEN M. LENDOSKY, LYDIA H. OLSON, ARIANNA M. PRATT, HENRY J. ROELS, JACKSON L. ROTT, NICHOLAS A. SCHNEIDER, CHRISTOPHER H. VON RUDEN, KIARA L. YTTRI, SAIGE M. ZITZNER.
GRADE 9
CELIA L. AMRHEIN, MIAYA M. CAMPBELL, GENESEE O. GOLTZ, KAMDEN K. OLIVER, RILEY J. PRINZ.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.