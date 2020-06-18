Viroqua High School announces honor roll

Viroqua High School has released its Term 4 honor roll for the 2019-2020 school year.
Distinguished Honors
Graduation Year: 2020
MACY A. ABT; BRANDI A. AIDE; JARED T. ANDERSON; AUSTIN L. CHRISTIANSON; JOSEPHINE M. DOBBS; MAXWELL W. FIREBAUGH; DREW W. FORTNEY; MITCHELL L. HANSON; ALEX C. JACOBSON; RYAN A. ZEMLA.
Graduation Year: 2021
CALE E. ANDERSON; KAYLEE R. BAKER; BLAINE E. CONAWAY; LINCOLN T. DEVINE; ABIGAIL A. DREGNE; HANNAH R. EITLAND; MORGAN A. GANDER; JOLIE M. GELHAUS; BENJAMIN J. GILLEN; ABIGAIL J. HARLESS; EVAN S. HUBATCH; ERIC J. JERDEE; KATRINA P. KOPPA; BRADEN M. LENDOSKY; AVA G. OLSON; PHILLIP J. OTT; OLIVIA K. RAMSEY; HENRY J. ROELS; NICHOLAS A. SCHNEIDER; HALLIE ANN M. SHERRY; JESSICA J. TRYGGESTAD; JENNY ZHANG; SAIGE M. ZITZNER.
Graduation Year: 2022
CELIA L. AMRHEIN; JESSICA M. ANDERSON; ALYSSA F. ARCH; LEXI M. CHRISTIANSON; ELLA M. DAHL; ABAGAIL E. DIEHL; KENDALL B. EKERN; JIAMIN LI. KAMDEN K. OLIVER; CAMILLE A. OLSON; DEVIN J. SPRINGBORN; MAXWELL H. THEW; ABIGAIL G. WILEMAN.
Graduation Year: 2023
MAGGIE R. BERRA; SYDNEY C. BURCKHARDT; HARRISON J. DEVINE; AARON J. DIPIETRO; CHARLOTTE J. DUROCHIK; AALIYAH N. FOX; MASON A. HOPKINS; NEVAEH A. HUBBARD; ANIKA F. NEMES; JORDAN M. SOWLE; HENRY M. URCH; CLAYTON T. WESTON; BRAYLAN E. ZITZNER.
High Honors
Graduation Year: 2020
ANDREW J. BOMKAMP; BRIANNA M. CARMAN; MARISSA L. CZAP; BROOKS R. EKERN; JOSHUA L. FRYE; LLOYD D. HARDY; OLIVIA K. ROTTMAN; ABIGAIL M. SEVERSON; PRESLEY A. STILWELL; DAWSON B. SWENSON; MADISYN D. TOSCA; AMERIKIS A. ZILLMER.
Graduation Year: 2021
LAUREN M. BANKES; TYLER R. BAST; LEAH J. BUDNIK; MORIAH A. ELLEFSON; EMMA M. JONES; JACOB LOTZ; NOAH L. MATHISON; KATELYN A. MOWERY; LYDIA H. OLSON; CHLOE M. RAY; NATALIE J. RONDEAU-WILBUR; CLAYTON B. SLACK; IZABELLA F. STEFFEN; ETHAN T. TUBBIN; TERENCE J. WALLACE; KIARA L. YTTRI.
Graduation Year: 2022
ERIKA R. BRENDEL; MIAYA M. CAMPBELL; GENESEE O. GOLTZ; ISABELLA M. GRASER; MADELINE G. HAMM; MACKENZIE V. LIND; VANESSA C. LOHR; MADELYNNE S. PORTER; ELIJAH K. ROGERS; NICKOLAS L. THELEN.
Graduation Year: 2023
MARA R. ANDERSON; KATRINA V. BEACH; CANNEN A. FORTNEY; YARO A. GALE; TREVOR T. GEARY; COOPER J. GELHAUS; SCHUYLER HAWKLOVE; KEVIN M. LENDOSKY; ERIC ODIN C. SNOWDEAL IV; STEVEN R. WEDWICK.
Honors
Graduation Year: 2020
JORDYNN T. BAHR; JACOB A. CURTI; ZACHARY T. LOHR.
Graduation Year: 2021
KADEN K. HANSEN; GARRY L. MISHLER; KODY A. NELSON; ANDREW J. QUACKENBUSH; JACKSON L. ROTT; ALICIA F. STUBER.
Graduation Year: 2022
AUTUMN BUTENHOFF; LYDIA J. HOOVERSON; ASHLEE A. OLSON; GRIFFIN N. OLSON; ETHAN E. SOLBERG; MIKAYLA L. STACKHOUSE-CHAUMLEY; ERIN N. TORGERSON; ASHLEY D. WILLIAMS; AVA ZAHM.
Graduation Year: 2023
DYLAN N. ANDERSEN; GAVIN CAMPBELL; TREVOR A. CZAP; ETHAN L. DOBBS; KEISHA C. GLIDDEN; KATELYN F. GULLICKSON; ALIVEAH HALVERSON; JACKSON D. HOYUM; CASEY D. KOWALCZYK; KADIENCE E. LARRY; EMMA J. MEYER; KOLTON E. NELSON; CARTER L. ROELS; KAYLEE L. SWENSON.
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