Viroqua High School has released its term 3 honor roll for the 2022-23 school year.
Distinguished honors— GPA 4.0 or higher
Graduation year: 2023
SYDNEY C. BURCKHARDT; MORIAH CRESS; HARRISON J. DEVINE; CHARLOTTE J. DUROCHIK; AALIYAH N. FOX; MASON A. HOPKINS; NEVAEH A. HUBBARD; ANIKA F. NEMES; BRECKIN PETERSEN; JORDAN M. SOWLE; HENRY M. URCH; BRAYLAN E. ZITZNER
Graduation year: 2024
COLE J. FLETCHER; EMMA G. HAREM; ALEX M. HARNISH; ELAINA A. NEMES; LILIANA S. ROZESKE; EVAN B. SOLBERG; MADILYN J. ZUBE
Graduation year: 2025
EMILY A. BERRA; SAMARA J. BRAMSTEDT; RACHEL L. CONAWAY; ANTHONY M. DIPIETRO; BROOKS H. HOFFLAND; OWEN M. KING; VINCENT R. KLUM; SERENITY J. MERCER; ISAAC A. PRATT; MATTHEW R. WESTON
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Graduation year: 2026
SUMMER R. AREHART; HENDRIX L. BUROS; MADDI L. FLETCHER; ROSS P. HENDRICKSON; EMILY J. HUBATCH; EMMA J. MOILIEN; BRANDON G. SKREDE; CARSON J. TRACEY
High honors – GPA 3.6 to 3.99
Graduation year: 2023
DYLAN N. ANDERSEN; MARA R. ANDERSON; MAGGIE R. BERRA; TREVOR A. CZAP; CADENCE G. DEHLIN; CANNEN A. FORTNEY; TREVOR T. GEARY; COOPER J. GELHAUS; SCHUYLER C. HAWKLOVE; JACKSON D. HOYUM; ELEONORE KLEIN; CASEY D. KOWALCZYK; KADIENCE E. LARRY; CARTER L. ROELS; ERIC (ODIN) C. SNOWDEAL IV; KAYLEE L. SWENSON; ELIZABETH M. VON RUDEN; KARA M. WEHNER; CLAYTON T. WESTON
Graduation year: 2024
REGAN M. CARY; ELIZABETH COLBURN; KAMERON A. DELAP; RACHEL R. DIEHL; HAILEY J. DREGNE; ANDREW D. FASSBINDER; JOHN R. JOHNSON II; AIDA M. KARWOSKI; CONNOR R. MATHISON; JACOB A. NOBLE; WHITNEY SKREDE; GRACE E. STUBER; JUSTICE R. TOLEDO
Graduation year: 2025
KAYLEE E. BEKKUM; EMMA J. BRUDOS; IRIS G. CURLEY; NICHOLAS J. ELISIUS; ISAAC A. FOUTS; EKATERINA GALAKTIONOVA; KYLIE M. HUSCHKA; ELYSE M. NEPRUD; KAYLA N. PEDRETTI-DOBITZ; BRADEN S. SANWICK; CEDAR A. SEMANCHIN; BRYNE B. SWENSON; WILLA F. THURIN; DYLAN P. WEDWICK
Graduation year: 2026
KAYLEIGH J. ACKMAN; JAMES F. BRENNEMAN; HAYDEN J. BURCKHARDT; ALANA E. CHRISTIANSON; JORRYN S. FOSTER; KENNA R. HOHLFELDER; ALEXANDER J. KLUM; RYAN A. KOWALCZYK; TEAGAN M. MADIGAN; AVA R. MCCLURG; ALLIE J. OLSON; SERENITY PETERSEN; SAMANTHA J. SCHNEIDER; SIRI A. VOLDEN
Honors— GPA 3.3 to 3.59
Graduation year: 2023
PRESTON L. BUROKER; RYAN J. LEUM
Graduation year: 2024
MACKENZIE V. CARNEY; MYLES L. FRYE; OWEN M. GANDER; MAISIE MONTEMURNO; HOYT J. SISBACH; BENJAMIN ZAHM
Graduation year: 2025
SOREN C. DECLERCQ; HAILIE E. DELAHUNT; KATELYN A. HALVORSON; KAITLYN A. HANSON; CAMERON B. HAWKLOVE; BENSON H. MCDOWELL; HANNAH L. SKREDE; MORGAN E. SWENSON; KATY J. TORGERSON; JAXEN L. UNSETH
Graduation year: 2026
KEAGAN K. BOARDMAN HAYLEE A. GILARDI GUNNAR KEENAN BRIE I. MICHNIAK HAILY J. WIDNER