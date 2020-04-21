Viroqua High School announces honor roll
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Viroqua High School announces honor roll

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Viroqua High School has released its 2019-2020 term 3 honor roll.

Distinguished Honors

Graduation Year: 2020

BRANDI A. AIDE; JARED T. ANDERSON; JACOB A. CURTI.

Graduation Year: 2021

CALE E. ANDERSON; KAYLEE R. BAKER; LINCOLN T. DEVINE; BENJAMIN J. GILLEN; ABIGAIL J. HARLESS;

KATRINA P. KOPPA; JENNY ZHANG.

Graduation Year: 2022

ALYSSA F. ARCH; KENDALL B. EKERN; JIAMIN LI; DEVIN J. SPRINGBORN; ABIGAIL G. WILEMAN.

Graduation Year: 2023

HARRISON J. DEVINE; CHARLOTTE J. DUROCHIK; MASON A. HOPKINS; NEVAEH A. HUBBARD; ANIKA F. NEMES; JORDAN M. SOWLE; HENRY M. URCH; BRAYLAN E. ZITZNER.

High Honors

Graduation Year: 2020

JORDYNN T. BAHR; AUSTIN L. CHRISTIANSON; MARISSA L. CZAP; ELIZA J. FALKERS; DREW W. FORTNEY; JOSHUA L. FRYE; MITCHELL L. HANSON; LLOYD D. HARDY; ALEX C. JACOBSON; PAUL M. NICKELOTTI; OLIVIA K. ROTTMAN; ABIGAIL M. SEVERSON; CARTER J. SIMONSON; DAWSON B. SWENSON; MADISYN D. TOSCA.

Graduation Year: 2021

BLAINE E. CONAWAY; ABIGAIL A. DREGNE; HANNAH R. EITLAND; MORIAH A. ELLEFSON; MORGAN A. GANDER; LUCAS R. GARVALIA; JOLIE M. GELHAUS; EVAN S. HUBATCH; ERIC J. JERDEE; BRADEN M. LENDOSKY; GARRY L. MISHLER; PHILLIP J. OTT; OLIVIA K. RAMSEY; NATALIE J. RONDEAU-WILBUR; JACKSON L. ROTT; NICHOLAS A. SCHNEIDER; HALLIE ANN M. SHERRY; CLAYTON B. SLACK; IZABELLA F. STEFFEN; ETHAN T. TUBBIN; TERENCE J. WALLACE; SAIGE M. ZITZNER.

Graduation Year: 2022

CELIA L. AMRHEIN; JESSICA M. ANDERSON; ELLA M. DAHL; ABAGAIL E. DIEHL; ELLANOR J. FORTNEY; MADELINE G. HAMM; CAMILLE A. OLSON; RILEY J. PRINZ; JOHANNES P. RAJSKI; MIKAYLA L. STACKHOUSE-CHAUMLEY; TAYLOR D. STALSBERG; NICKOLAS L. THELEN; MAXWELL H. THEW.

Graduation Year: 2023

MARA R. ANDERSON; MAGGIE R. BERRA; SYDNEY C. BURCKHARDT; TREVOR A. CZAP; CANNEN A. FORTNEY; AALIYAH N. FOX; YARO A. GALE; KEISHA C. GLIDDEN; SCHUYLER HAWKLOVE; NOLA J. KARWOSKI; KEVIN M. LENDOSKY; HANNAH M. MONTEMURNO; LINNEA A. PETERSON; ETHAN A. PRATT; CLAYTON T. WESTON.

Honors

Graduation Year: 2020

MACY A. ABT; ISAAC A. BERG; JOSEPHINE M. DOBBS; BROOKS R. EKERN; AYLA E. LAMERE; ZACHARY T. LOHR; LANDON J. LUCEY; GAVEN T. MIKKELSON; RYAN A. ZEMLA; MATTHEW J. ZITZNER.

Graduation Year: 2021

TYLER R. BAST; LEAH J. BUDNIK; OLIVIA R. GARTNER; RAYMOND J. HOOVERSON; EMMA M. JONES; NOAH L. MATHISON; KATELYN A. MOWERY; AVA G. OLSON; JULIET C. PEDRETTI; ANDREW J. QUACKENBUSH; HENRY J. ROELS; ALICIA F. STUBER; CHRISTOPHER H. VON RUDEN; KIARA L. YTTRI.

Graduation Year: 2022

ISABEL C. ALVAREZ; COLTON W. ANDERSON; GENESEE O. GOLTZ; VANESSA C. LOHR; KAMDEN K. OLIVER; MADELYNNE S. PORTER; ASHLEY D. WILLIAMS; AVA ZAHM.

Graduation Year: 2023

DYLAN N. ANDERSEN; KATRINA V. BEACH; DALTON R. BUROS; AARON J. DIPIETRO; TREVOR T. GEARY; COOPER J. GELHAUS; JULIETTE R. GETTER; KADIENCE E. LARRY; BRECKIN PETERSEN; CARTER L. ROELS; ERIC ODIN C. SNOWDEAL IV; GABRIELLE N. THELEN; STEVEN R. WEDWICK.

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