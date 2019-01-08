Viroqua High School has released its 2018-19 term one honor roll.

Distinguished Honors

GRADE 12

SERENA M. BAKER, KENDRA JERDEE, MAYA J. KIMBLE, ALEXANDRIA B. LEUM, OLIVIA C. THEW, SOPHIA E. TUBBIN, SAMUEL M. URCH, JILLIAN R. WESTON.

GRADE 11

BROOKS R. EKERN.

GRADE 10

CALE E. ANDERSON, KAYLEE R. BAKER, BLAINE E. CONAWAY, LINCOLN T. DEVINE, HANNAH R. EITLAND, EVAN S. HUBATCH, KATRINA P. KOPPA, PHILLIP J. OTT, OLIVIA K. RAMSEY, HALLIE ANN M. SHERRY, JENNY ZHANG.

GRADE 9

ALYSSA F. ARCH, ABAGAIL E. DIEHL, KENDALL B. EKERN, JIAMIN LI, ABIGAIL G. WILEMAN.

High Honors

GRADE 12

NATASHA J. BERG, SELENA E. DYER, ALEXIS K. FORTNEY, ASHLEE E. GANDER, SHYLA L. GROSS, ELIZABETH H. HILES, MORGAN M. INMAN, LILLIAN M. KAZENSKE, LUCAS L. OLDHAM, ANTHONY RAPPL, GARVIN S. SANER, QUENTEN J. SCHMIT, CHRISTIAN S. SCHNEIDER, MASON A. THOMPSON, JULIA TROPPER, LEXI A. WAGEMESTER, THOMAS J. WINNIE.

GRADE 11

JARED T. ANDERSON, JORDYNN T. BAHR, ANDREW J. BOMKAMP, JACOB A. CURTI, JACOB A. ELLEFSON, LOGAN J. FROISETH, MITCHELL L. HANSON, LLOYD D. HARDY, AYLA E. LAMERE, ZACHARY T. LOHR, PAUL M. NICKELOTTI, OLIVIA K. ROTTMAN, PRESLEY A. STILWELL.

GRADE 10

ABIGAIL A. DREGNE, MORIAH A. ELLEFSON, MORGAN A. GANDER, JOLIE M. GELHAUS, TAKOTA HAVLIK, RAYMOND J. HOOVERSON, ERIC J. JERDEE, NOAH L. MATHISON, KATELYN A. MOWERY, AVA G. OLSON, LYDIA H. OLSON, ARIANNA M. PRATT, HENRY J. ROELS, NATALIE J. RONDEAU-WILBUR, JACKSON L. ROTT, ETHAN T. TUBBIN, CHRISTOPHER H. VON RUDEN, TERENCE J. WALLACE, SAIGE M. ZITZNER.

GRADE 9

CELIA L. AMRHEIN, JESSICA M. ANDERSON, ELLA M. DAHL, BENJAMIN Z. FERGOT, MADELINE G. HAMM, ABIGAIL R. LOVELESS, KAMDEN K. OLIVER, DANA N. OSTREM, ELIJAH K. ROGERS, NICKOLAS L. THELEN, MAXWELL H. THEW, AVA ZAHM.

Honors

GRADE 12

KYLER C. BUROS, ALEXIS M. FINSTER, RICHARD J. FRENN, JENNA M. HARLESS, AVIENDA S. INMAN, HANNAH F. MELSHA, BRETT C. MOREY, CAMRYN A. NELSON, OLIVIA L. SLACK, ERICA L. TRYGGESTAD, CHANDLOR C. VOLDEN, ANDREW J. WEDWICK, AUSTIN E. YTTRI.

GRADE 11

CARSON R. BURCKHARDT, AUSTIN L. CHRISTIANSON, JOSEPHINE M. DOBBS, ELIZA J. FALKERS, JOSHUA L. FRYE, ALEX C. JACOBSON, LANDON J. LUCEY, COLE R. MAYBERRY, DAWSON B. SWENSON, RYAN A. ZEMLA, MATTHEW J. ZITZNER.

GRADE 10

LEAH J. BUDNIK, OLIVIA R. GARTNER, BENJAMIN J. GILLEN, ABIGAIL J. HARLESS, EMMA M. JONES, BRADEN M. LENDOSKY, NICHOLAS A. SCHNEIDER, KIARA L. YTTRI.

GRADE 9

ERIKA R. BRENDEL, LEXI M. CHRISTIANSON, GENESEE O. GOLTZ, EVI G. HAAK, LYDIA J. HOOVERSON, MACKENZIE V. LIND, MADELYNNE S. PORTER, RILEY J. PRINZ, TAYLOR D. STALSBERG.

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