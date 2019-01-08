Viroqua High School has released its 2018-19 term one honor roll.
Distinguished Honors
GRADE 12
SERENA M. BAKER, KENDRA JERDEE, MAYA J. KIMBLE, ALEXANDRIA B. LEUM, OLIVIA C. THEW, SOPHIA E. TUBBIN, SAMUEL M. URCH, JILLIAN R. WESTON.
GRADE 11
BROOKS R. EKERN.
GRADE 10
CALE E. ANDERSON, KAYLEE R. BAKER, BLAINE E. CONAWAY, LINCOLN T. DEVINE, HANNAH R. EITLAND, EVAN S. HUBATCH, KATRINA P. KOPPA, PHILLIP J. OTT, OLIVIA K. RAMSEY, HALLIE ANN M. SHERRY, JENNY ZHANG.
GRADE 9
ALYSSA F. ARCH, ABAGAIL E. DIEHL, KENDALL B. EKERN, JIAMIN LI, ABIGAIL G. WILEMAN.
High Honors
GRADE 12
NATASHA J. BERG, SELENA E. DYER, ALEXIS K. FORTNEY, ASHLEE E. GANDER, SHYLA L. GROSS, ELIZABETH H. HILES, MORGAN M. INMAN, LILLIAN M. KAZENSKE, LUCAS L. OLDHAM, ANTHONY RAPPL, GARVIN S. SANER, QUENTEN J. SCHMIT, CHRISTIAN S. SCHNEIDER, MASON A. THOMPSON, JULIA TROPPER, LEXI A. WAGEMESTER, THOMAS J. WINNIE.
GRADE 11
JARED T. ANDERSON, JORDYNN T. BAHR, ANDREW J. BOMKAMP, JACOB A. CURTI, JACOB A. ELLEFSON, LOGAN J. FROISETH, MITCHELL L. HANSON, LLOYD D. HARDY, AYLA E. LAMERE, ZACHARY T. LOHR, PAUL M. NICKELOTTI, OLIVIA K. ROTTMAN, PRESLEY A. STILWELL.
GRADE 10
ABIGAIL A. DREGNE, MORIAH A. ELLEFSON, MORGAN A. GANDER, JOLIE M. GELHAUS, TAKOTA HAVLIK, RAYMOND J. HOOVERSON, ERIC J. JERDEE, NOAH L. MATHISON, KATELYN A. MOWERY, AVA G. OLSON, LYDIA H. OLSON, ARIANNA M. PRATT, HENRY J. ROELS, NATALIE J. RONDEAU-WILBUR, JACKSON L. ROTT, ETHAN T. TUBBIN, CHRISTOPHER H. VON RUDEN, TERENCE J. WALLACE, SAIGE M. ZITZNER.
GRADE 9
CELIA L. AMRHEIN, JESSICA M. ANDERSON, ELLA M. DAHL, BENJAMIN Z. FERGOT, MADELINE G. HAMM, ABIGAIL R. LOVELESS, KAMDEN K. OLIVER, DANA N. OSTREM, ELIJAH K. ROGERS, NICKOLAS L. THELEN, MAXWELL H. THEW, AVA ZAHM.
Honors
GRADE 12
KYLER C. BUROS, ALEXIS M. FINSTER, RICHARD J. FRENN, JENNA M. HARLESS, AVIENDA S. INMAN, HANNAH F. MELSHA, BRETT C. MOREY, CAMRYN A. NELSON, OLIVIA L. SLACK, ERICA L. TRYGGESTAD, CHANDLOR C. VOLDEN, ANDREW J. WEDWICK, AUSTIN E. YTTRI.
GRADE 11
CARSON R. BURCKHARDT, AUSTIN L. CHRISTIANSON, JOSEPHINE M. DOBBS, ELIZA J. FALKERS, JOSHUA L. FRYE, ALEX C. JACOBSON, LANDON J. LUCEY, COLE R. MAYBERRY, DAWSON B. SWENSON, RYAN A. ZEMLA, MATTHEW J. ZITZNER.
GRADE 10
LEAH J. BUDNIK, OLIVIA R. GARTNER, BENJAMIN J. GILLEN, ABIGAIL J. HARLESS, EMMA M. JONES, BRADEN M. LENDOSKY, NICHOLAS A. SCHNEIDER, KIARA L. YTTRI.
GRADE 9
ERIKA R. BRENDEL, LEXI M. CHRISTIANSON, GENESEE O. GOLTZ, EVI G. HAAK, LYDIA J. HOOVERSON, MACKENZIE V. LIND, MADELYNNE S. PORTER, RILEY J. PRINZ, TAYLOR D. STALSBERG.
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