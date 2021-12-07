Viroqua High School announces Term 1 honor roll

Viroqua High School has released its Term 1 honor roll for the 2021-2022 school year.
Distinguished Honors
Class of 2022
JESSICA M. ANDERSON; CORBETT J. BRAMSTEDT; ABIGAIL C. KOCH; DEVIN J. SPRINGBORN; NICKOLAS L. THELEN; MAXWELL H. THEW; ABIGAIL G. WILEMAN
Class of 2023
MORIAH CRESS; MASON A. HOPKINS; NEVAEH A. HUBBARD; JORDAN M. SOWLE; HENRY M. URCH
Class of 2024
RACHEL R. DIEHL; COLE J. FLETCHER; EMMA G. HAREM; MADILYN J. ZUBE
Class of 2025
EMILY A. BERRA; SAMARA J. BRAMSTEDT; RACHEL L. CONAWAY; ANTHONY M. DIPIETRO; OWEN M. KING; VINCENT R. KLUM; ELYSE M. NEPRUD; ISAAC A. PRATT; TREYTON J. SCHMIDT; KATY J. TORGERSON; MATTHEW R. WESTON
High Honors
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Class of 2022
CELIA L. AMRHEIN; ALYSSA F. ARCH; ABAGAIL E. DIEHL; KENDALL EKERN; JIAMIN LI; VANESSA C. LOHR; MADELYNNE S. PORTER; RILEY J. PRINZ
Class of 2023
MARA R. ANDERSON; SYDNEY C. BURCKHARDT; DALTON R. BUROS; HARRISON J. DEVINE; CHARLOTTE J. DUROCHIK; CANNEN A. FORTNEY; AALIYAH N. FOX; TREVOR T. GEARY; SCHUYLER C. HAWKLOVE; JACKSON D. HOYUM; ANIKA F. NEMES; BRECKIN PETERSEN; LINNEA A. PETERSON; ERIC (ODIN) C. SNOWDEAL IV; CLAYTON T. WESTON; HEAVEN L. WHALEY; BRAYLAN E. ZITZNER
Class of 2024
REGAN M. CARY; ELIZABETH COLBURN; KAMERON A. DELAP; HAILEY J. DREGNE; JULIA FRANGANILLO MUEDRA; ALEX HARNISH; AIDA M. KARWOSKI; ELAINA A. NEMES; LILIANA S. ROZESKE; EVAN B. SOLBERG; BENJAMIN ZAHM
Class of 2025
CALLEIGH R. ANDERSEN; KAYLEE E. BEKKUM; ANNABELLE R. BILLINGTON; IRIS G. CURLEY; JACK T. DAHL; SOREN C. DECLERCQ; NICHOLAS J. ELISIUS; BODEN J. FORTNEY; ISAAC A. FOUTS; GRACIE L. GOSS; LILAH F. HAAK; KATELYN A. HALVORSON; KAITLYN A. HANSON; CAMERON B. HAWKLOVE; BROOKS H. HOFFLAND; JULZ K. LARRY; BENSON H. MCDOWELL; SERENITY J. MERCER; VINCENT W. NAPORSKI; ELIZABETH L. OLSON; KAYLA N. PEDRETTI-DOBITZ; HUDSON RUNNING; HANNAH SKREDE; BRYNE B. SWENSON; WILLA F. THURIN
Honors
Class of 2022
ERIKA R. BRENDEL; ELLANOR J. FORTNEY; MADELINE G. HAMM; AUSTIN T. HOLMES; MARTHA E. KILEN; AVA ZAHM
Class of 2023
MAGGIE R. BERRA; PRESTON L. BUROKER; TREVOR A. CZAP; ALEXUS M. EDGERLY; COOPER J. GELHAUS; NOLA J. KARWOSKI; KADIENCE E. LARRY; KOLTON E. NELSON; MERCEDES L. PETERSON; GABRIELLE N. THELEN
Class of 2024
CARSON W. CANAAN; EVAN D. CURTI; ANDREW D. FASSBINDER; OWEN M. GANDER; BRAIDIE W. IVERSON; JOHN R. JOHNSON II; CONNOR R. MATHISON; BREANNA M. SCHNEIDER; HOYT J. SISBACH; WHITNEY SKREDE; GRACE E. STUBER
Class of 2025
PAUL EDDY; AVYANNA V. FORTUN; REGGIE HENDRICKSON; KYLIE M. HUSCHKA; ELIZABETH K. KAZENSKE; ADDISU A. NEWENHOUSE WRIGHT; LANE A. RUNICE; BRADEN S. SANWICK; MORGAN E. SWENSON