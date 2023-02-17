Viroqua High School has released its term 2 honor roll for the 2022-23 school year.
Distinguished Honors—GPA 4.0 or Higher
Graduation Year: 2023
HARRISON J. DEVINE, AALIYAH N. FOX, MASON A. HOPKINS, NEVAEH A. HUBBARD, ELEONORE KLEIN, KADIENCE E. LARRY, ANIKA F. NEMES, BRECKIN PETERSEN, CARTER L. ROELS, CLAYTON T. WESTON, BRAYLAN E. ZITZNER
Graduation Year: 2024
COLE J. FLETCHER, EMMA G. HAREM, ALEX HARNISH, AIDA M. KARWOSKI, WHITNEY SKREDE, MADILYN J. ZUBE,
Graduation Year: 2025
EMILY A. BERRA, SAMARA J. BRAMSTEDT, RACHEL L. CONAWAY, IRIS G. CURLEY, ANTHONY M. DIPIETRO, ISAAC A. FOUTS, OWEN M. KING, VINCENT R. KLUM, SERENITY J. MERCER, HANNAH L. SKREDE
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Graduation Year: 2026
HENDRIX L. BUROS, MADDI L. FLETCHER, ROSS P. HENDRICKSON, EMILY J. HUBATCH, EMMA J. MOILIEN, BRANDON G. SKREDE, CARSON J. TRACEY, SIRI A. VOLDEN
High Honors – GPA 3.6 to 3.99
Graduation Year: 2023
DYLAN N. ANDERSEN, MARA R. ANDERSON, KATRINA BEACH, MAGGIE R. BERRA, SYDNEY C. BURCKHARDT, PRESTON L. BUROKER, DALTON R. BUROS, CODY R. CAMPBELL, MORIAH CRESS, TREVOR A. CZAP, CADENCE G. DEHLIN, RHIANNON M. DEHLIN, DYLAN L. DOBITZ, CHARLOTTE J. DUROCHIK, CANNEN A. FORTNEY, TREVOR T. GEARY, COOPER J. GELHAUS, GAVIN W. GOSS, JACKSON D. HOYUM, NOLA J. KARWOSKI, CASEY D. KOWALCZYK, RYAN J. LEUM, HANNAH M. MONTEMURNO, ERIC (ODIN) C. SNOWDEAL IV, JORDAN M. SOWLE, GABRIELLE N. THELEN, HENRY M. URCH, ELIZABETH M. VON RUDEN, CARTER D. WILLIAMS, ALLISON C. ZUBE
Graduation Year: 2024
MACKENZIE V. CARNEY, REGAN M. CARY, ELIZABETH COLBURN, KAMERON A. DELAP RACHEL R. DIEHL, HAILEY J. DREGNE, ANDREW D. FASSBINDER, MYLES L. FRYE, OWEN M. GANDER, CONNOR R. MATHISON, ELAINA A. NEMES, LILIANA S. ROZESKE, EVAN B. SOLBERG, GRACE E. STUBER, JUSTICE R. TOLEDO, BENJAMIN ZAHM,
Graduation Year: 2025
EMMA J. BRUDOS, SOREN C. DECLERCQ, EKATERINA GALAKTIONOVA, KAITLYN A. HANSON, BROOKS H. HOFFLAND, KYLIE M. HUSCHKA, ELYSE M. NEPRUD, KAYLA N. PEDRETTI-DOBITZ, ISAAC A. PRATT, LANE A. RUNICE, TREYTON J. SCHMIDT, CEDAR A. SEMANCHIN, ANDREW J. SOLVERSON, BRYNE B. SWENSON, MORGAN E. SWENSON, LILLIAH E. TAMBOURINE, WILLA F. THURIN, KATY J. TORGERSON, MATTHEW R. WESTON
Graduation Year: 2026
KAYLEIGH J. ACKMAN, SUMMER R. AREHART, KEAGAN K. BOARDMAN, JAMES F. BRENNEMAN, HAYDEN J. BURCKHARDT, MARI D. BUROS, CORWIN G. CARY, KENNA R. HOHLFELDER, ALEXANDER J. KLUM, RYAN A. KOWALCZYK, TEAGAN M. MADIGAN, AVA R. MCCLURG, ALLIE J. OLSON, SERENITY PETERSEN, KATE M. QUACKENBUSH, SAMANTHA J. SCHNEIDER
Honors—GPA 3.3 to 3.59
Graduation Year: 2023
ETHAN L. DOBBS, KATELYN F. GULLICKSON, SCHUYLER C. HAWKLOVE, KOLTON E. NELSON, LINNEA A. PETERSON, MERCEDES L. PETERSON, KALA L. TOLLEFSON, KARA M. WEHNER
Graduation Year: 2024
BRAIDIE W. IVERSON, JOHN R. JOHNSON II, MAISIE MONTEMURNO, JACOB A. NOBLE, BRAYDEN D. PETERSON, TYLER J. QUACKENBUSH
Graduation Year: 2025
KAYLEE E. BEKKUM, ZYON B. BENSON, RIVYN I. DI PADOVA, BODEN J. FORTNEY, LILAH F. HAAK, HUDSON RUNNING, BRADEN S. SANWICK
Graduation Year: 2026
ALANA E. CHRISTIANSON, MYLES P. HAHN, BRIE I. MICHNIAK, KYLIE L. UNSETH, MARGO M. WADE