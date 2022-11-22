Viroqua High School posts honor roll

Viroqua High School has released its term 1 honor roll for the 2022-23 school year.
Honors
Graduation Year: 2023
CODY R. CAMPBELL; ZOEY N. CLARK; CADENCE G. DEHLIN; RHIANNON B. DEHLIN; ETHAN L. DOBBS; KATELYN F. GULLICKSON; RYAN J. LEUM; HANNAH M. MONTEMURNO; KOLTON E. NELSON; GABRIELLE N. THELEN; ELIZABETH M. VON RUDEN; KARA M. WEHNER; LUCAS J. WHITE
Graduation Year: 2024
REGAN M. CARY; OWEN M. GANDER; BRAIDIE N. IVERSON; JOHN R. JOHNSON II;
Graduation Year: 2025
KAYLEE E. BEKKUM; ANNABELLE R. BILLINGTON; PAUL EDDY; NICHOLAS J. ELISIUS; KATELYN A. HALVORSON; CAMERON B. HAWKLOVE; REGGIE HENDRICKSON; BROOKS H. HOFFLAND; ALEX J. HOYUM; BENSON H. MCDOWELL; ELYSE M. NEPRUD; BRADEN S. SANWICK; JAXEN L. UNSETH; DYLAN P. WEDWICK; WERONIKA NOJCIK
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Graduation Year: 2026
ALANA E. CHRISTIANSON; MYLES P. HAHN; KAYLYNN C. HUBBARD; KATE M. QUACKENBUSH
High honors
Graduation Year: 2023
MARA R. ANDERSON; KATRINA BEACH; MAGGIE R. BERRA; SYDNEY C. BURCKHARDT; PRESTON L. BUROKER; DALTON R. BUROS; MORIAH CRESS; HARRISON J. DEVINE; DYLAN L. DOBITZ; CHARLOTTE J. DUROCHIK; AALIYAH N. FOX; TREVOR T. GEARY; COOPER J. GELHAUS; GAVIN W. GOSS; SCHUYLER C. HAWKLOVE; JACKSON D. HOYUM; NEVAEH A. HUBBARD; CASEY D. KONALCZYK; ANIKA F. NEMES; JORDAN M. SOWLE; KALA L. TOLLEFSON; HENRY M. URCH; STEVEN R. WEDWICK; CLAYTON T. WESTON; ALLISON C. ZUBE
Graduation Year: 2024
MACKENZIE V. CARNEY; AVA G. COLE; KAMERON A. DELAP; RACHEL R. DIEHL; HAILEY J. DREGNE; ANDREW D. FASSBINDER; MYLES L. FRYE; ELAINA A. NEMES; BRAYDEN D. PETERSON; TYLER J. QUACKENBUSH; LILIANA S. ROZESKE; GRACE E. STUBER; JUSTICE R. TOLEDO; BENJAMIN ZAHM; MADILYN J. ZUBE
Graduation Year: 2025
CALLEIGH R. ANDERSEN; EMMA J. BRUDOS; SOREN C. DECLERCQ; RIVYN I. DI PADOVA; BODEN J. FORTNEY; ISAAC A. FOUTS; EKATERINA GALAKTIONOVA; LILAH F. HAAK; KAITLYN A. HANSON; ADDISU A. NEWENHOUSE WRIGHT; KAYLA N. PEDRETTI—DOBITZ; ISAAC A. PRATT; LANE A. RUNICE; HUDSON RUNNING; TREYTON J. SCHMIDT; JACOB M. SHIPMAN; BRYNE B. SWENSON; MORGAN E. SWENSON; WILLA F. THURIN; KATY J. TORGERSON; MATTHEW R. WESTON;
Graduation Year: 2026
KAYLEIGH J. ACKMAN; KEAGAN K. BOARDMAN; JAMES F. BRENNEMAN; HAYDEN J. BURCKHARDT; MARI D. BUROS; MADDI L. FLETCHER; JORRYN S. FOSTER; ROSS P. HENDRICKSON; KENNA R. HOHLFELDER; EMILY J. HUBATCH; RYAN A. KOWALCZYK; TEAGAN M. MADIGAN; AVA R. MCCLURG; BRIE I. MICHNIAK; ADRIAN R. MORALES CRUZ; ALLIE J. OLSON; SERENITY PETERSEN; SAMANTHA J. SCHNEIDER; KYLIE L. UNSETH; SIRI A. VOLDEN; MARGO M. WADE
Distinguished honors
Graduation Year: 2023
DYLAN N. ANDERSEN; TREVOR A. CZAP; CANNEN A. FORTNEY; NOLA J. KARWOSKI; ELEONORE KLEIN; BRECKIN PETERSEN; CARTER L. ROELS; ERIC (ODIN) C. SNOWDEAL IV CARTER D. WILLIAMS BRAYLAN E. ZITZNER
Graduation Year: 2024
ELIZABETH COLBURN; EMMA G. HAREM; ALEX HARNISH; AIDA M. KARWOSKI; CONNOR R. MATHISON; GUADALUPE J. MORALES CRUZ; WHITNEY SKREDE; EVAN B. SOLBERG
Graduation Year: 2025
EMILY A. BERRA; SAMARA J. BRAMSTEDT; RACHEL L. CONAWAY; IRIS G. CURLEY; ANTHONY M. DIPIETRO; KYLIE M. HUSCHKA; OWEN M. KING; VINCENT R. KLUM; SERENITY J. MERCER; CEDAR A. SEMANCHIN; HANNAH L. SKREDE
Graduation Year: 2026
SUMMER R. AREHART; HENDRIX L. BUROS; ALEXANDER J. KLUM; EMMA J. MOILIEN; BRANDON G. SKREDE; CARSON J. TRACEY