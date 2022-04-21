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Viroqua High School posts honor roll

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Viroqua High School has released its Term 3 honor roll for the 2021-22 school year.

Distinguished honors

Graduation year: 2022

CELIA L. AMRHEIN; JESSICA M. ANDERSON; ALYSSA F. ARCH; LEXI M. CHRISTIANSON; ABAGAIL E. DIEHL; KENDALL EKERN; MADELINE G. HAMM; JIAMIN LI; VANESSA C. LOHR; DEVIN J. SPRINGBORN; NICKOLAS L. THELEN; MAXWELL H. THEW; ABIGAIL G. WILEMAN; ASHLEY D. WILLIAMS; AVA ZAHM

Graduation year: 2023

MORIAH CRESS; HARRISON J. DEVINE; CHARLOTTE J. DUROCHIK; MASON A. HOPKINS; NEVAEH A. HUBBARD; NOLA J. KARWOSKI; ERIC (ODIN) C. SNOWDEAL IV; JORDAN M. SOWLE

Graduation year: 2024

ELISABETH COLBURN; COLE J. FLETCHER; EMMA G. HAREM; AIDA M. KARWOSKI; LILIANA S. ROZESKE; MADILYN J. ZUBE

Graduation year: 2025

People are also reading…

SAMARA J. BRAMSTEDT; RACHEL L. CONAWAY; ANTHONY M. DIPIETRO; OWEN M. KING; SERENITY J. MERCER; ISAAC A. PRATT; MATTHEW R. WESTON

High honors

Graduation year: 2022

ERIKA R. BRENDEL; BENJAMIN Z. FERGOT; AUSTIN T. HOLMES; KAMDEN K. OLIVER; ASHLEE A. OLSON; RILEY J. PRINZ; ERIN N. TORGERSON

Graduation year: 2023

DYLAN N. ANDERSEN; MARA R. ANDERSON; MAGGIE R. BERRA; SYDNEY C. BURCKHARDT; AALIYAH N. FOX; TREVOR T. GEARY; KEISHA C. GLIDDEN; SCHUYLER C. HAWKLOVE; JACKSON D. HOYUM; ANIKA F. NEMES; BRECKIN PETERSEN; GABRIELLE N. THELEN; HENRY M. URCH; CLAYTON T. WESTON C; BRAYLAN E. ZITZNER

Graduation year: 2024

MACKENZIE V. CARNEY; RACHEL R. DIEHL; BAILEY J. DREGNE; ALEX HARNISH; CONNOR R. MATHISON; ELAINA A. NEMES; WHITNEY SKREDE; EVAN B. SOLBERG

Graduation year: 2025

KAYLEE E. BEKKUM; EMILY A. BERRA; IRIS G. CURLEY; JACK T. DAHL; SOREN C. DECLERCQ; PAUL EDDY; NICHOLAS J. ELISIUS; ISAAC A. FOUTS; LILAH F. HAAK; KAITLYN A. HANSON; REGGIE HENDRICKSON; BROOKS H. HOFFLAND; KYLIE M. HUSCHKA; VINCENT R. KLUM; LANE A. RUNICE; HUDSON RUNNING; TREYTON J. SCHMIDT

Honors

Graduation year: 2022

PAUL J. GAVIN; MARTHA E. KILEN; CAMILLE A. OLSON; HAILEY M. REINSVOLD; ETHAN E. SOLBERG;

Graduation year: 2023

CANNEN A. FORTNEY; COOPER J. GELHAUS; AUTUMN E. HOFF; HANNAH M. MONTEMURNO; KOLTON E. NELSON; CARTER L. ROELS

Graduation year: 2024

CARSON W. CANAAN; AVA G. COLE; IAN S. CZAP; ANDREW D. FASSBINDER; JULIA FRANGANILLO MUEDRA; MYLES L. FRYE; GRACE E. STUBER

Graduation year: 2025

CALLEIGH R. ANDERSEN; BODEN J. FORTNEY; KATELYN A. HALVORSON; CAMERON B. HAWKLOVE; FERNANDO G. HERNANDEZ; ALEX J. HOYUM; EMILY J. LEIN; VINCENT W. NAPORSKI; EASTON K. POWELL; BRADEN S. SANWICK; JACOB M. SHIPMAN; HANNAH SKREDE; ANDREW J. SOLVERSON; BRYNE B. SWENSON; MORGAN E. SWENSON; WILLA F. THURIN; JAXEN L. UNSETH; CONNOR B. WILLIAMS

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