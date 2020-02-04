Viroqua Middle School announces honor roll

Viroqua Middle School has released its term 2 honor roll for the 2019-2020 school year.
GRADE 8
DISTINGUISHED HONORS
FLETCHER, COLE; HAREM, EMMA.
HIGH HONORS
COLBURN, ELIZABETH; DIEHL, RACHEL; FRYE, MYLES; JOHNSON, JOHN II; KARWOSKI, AIDA; KOPPA, BEATRIX; NEMES, ELAINA; PEDERSEN, ABIGAIL; ROZESKE, LILIANA; SOLBERG, EVAN; ZUBE, MADILYN.
HONORS
BERG, ELLA; CARNEY, MACKENZIE; CARY, REGAN; DELAP, KAMERON; DREGNE, HAILEY; GANDER, OWEN; GILMAN, TRINITY; HARNISH, ALEX; KEHR, RYAN; KEMERLING-PELOCK, OLIVER; KESSRO, KARA; MATHISON, CONNOR; MONTEMURNO, MAISIE; PETERSON, BRAYDEN; QUACKENBUSH, TYLER; SCHNEIDER, BREANNA; SISBACH, HOYT; SKADEN-STELLNER, HUNTER; SKREDE, WHITNEY; STUBER, GRACE; VOZ, IVAN; ZAHM, BENJAMIN.
GRADE 7
DISTINGUISHED HONORS
BRAMSTEDT, SAMARA; CONAWAY, RACHEL; DAHL, JACK; DIPIETRO, ANTHONY; ELISIUS, NICHOLAS; FORTNEY, BODEN; FOUTS, ISAAC; HOFFLAND, BROOKS; KING, OWEN; PRATT, ISAAC; SKREDE, HANNAH; WESTON, MATTHEW.
HIGH HONORS
BERRA, EMILY; BILLINGTON, ANNABELLE; CURLEY, IRIS; DECLERCQ, SOREN; HALVORSON, KATELYN; HANSON, KAITLYN; HOYUM, ALEX; HUSCHKA, KYLIE; KLUM, VINCENT; LENZ, ELIAS; MCDOWELL, BENSON; MERCER, SERENITY; NAPORSKI, VINCENT; NEPRUD, ELYSE; NEWENHOUSE WRIGHT, ADDISU; PEDRETTI-DOBITZ, KAYLA; RUNICE, LANE; RUNNING, HUDSON; SCHMIDT, TREYTON; SOLVERSON, ANDREW; SWENSON, MORGAN; THURIN, WILLA; WEDWICK, DYLAN.
HONORS
BEKKUM, KAYLEE; BENSON, ZYON; BOUDINOT, INDUS; CORELLI, SERENA; CRESS, DANIEL; EDDY, PAUL; GLIDDEN, RAMONA; HAAK, LILAH; INMAN, AUBREY; JONES, JESSICA; MARTENS, JESSICA; POWELL, EASTON; TORGERSON, KATY; UNSETH, JAXEN.
GRADE 6
DISTINGUISHED HONORS
MOILIEN, EMMA; VOLDEN, SIRI.
HIGH HONORS
BOARDMAN, KEAGAN; BUROS, HENDRIX; CHRISTIANSON, ALANA; FLETCHER, MADDI; GILARDI, HAYLEE; HENDRICKSON, ROSS; HOHLFELDER, KENNA; HUBATCH, EMILY; HUBBARD, KAYLYNN; HURDA, AVA; KLUM, ALEXANDER; KOWALCZYK, RYAN; MADIGAN, TEAGAN; MICHNIAK, BRIE; NIEMYJSKI, ARRIANA; OLSON, ALLIE; SKADEN-STELLNER, BRITTANY; SKREDE, BRANDON; UNSETH, KYLIE; WOJAHN, CLOVER.
HONORS
ACKMAN, KAYLEIGH; BAST, TANNER; BURCKHARDT, HAYDEN; BUROS, MARI; CARY, BROGAN; CARY, CORWIN; HAHN, MYLES; HANSON, GRADYN; HERNANDEZ, YOHANAN; JOHNSON, CHRISTOPHER; KEENAN, GUNNAR; LAMERE, CHARLI; LIND, TYDEN; QUACKENBUSH, KATE; SCHULTZ, KALIA; SCHWEM, TANNER; STACKHOUSE-CHAUMLEY, EVAN; TOLLEFSON, JADE; WIDNER, HAILY; WILLIAMS, CARSON; ZITZNER, SAVANAH.
GRADE 5
DISTINGUISHED HONORS
ALBRIGHT, LUELLA; CALEY, GRACIE; EVERSON, AIDEN; GEARY, ADDILYN; HANSON, MAYA; HUBBARD, LEILA; LOCKINGTON, JOHNATHAN; NORDRUM, ISABEL; SIMONSON, ELLA; SOLVERSON, ANNA; SOWLE, MADISON; TRACEY, CARSON; WILSON, DASHIELL.
HIGH HONORS
ALLIE, BLAYZE; BRENDEL, MEGAN; BRUDOS, EMILY; BUROS, SOPHIE; BUSTER, FAITH; EDDY, JOHN; FREISEIS, LANDON; GRANT, BRIELLE; GRIFFIN, DASHIELL; HANSON, COLLIN; HOOKS, REECE; HOYUM, BENJAMIN; KANE, ABIGAIL; KING, LEVI; KOWALCZYK, LAURYN; LENDOSKY, ABIGAIL; OLSON, JACK; PARR, ELLEECE; SLACK, LEAH; THEOBALD, FINN; TRYGGESTAD, KAYLIE; WALTERS III, NATHAN; WERMICH, AIDEN.
HONORS
BERG, HAAKEN; BUROS, HUNTER; CAMPBELL, LUCY; DETWEILER, BARBIE; GALD, SYTARA; LARRY, ADRIANA; LEPKE, AXELL; LEPKE, TALON; LIND, NATALIE; NELSON, KEATON; OSTREM, AMBER; PETERSON, KOLTEN; RUNNING, ANNIKA; RUSH, MADISON; SOLVERSON, ALEX; STRONG, MATHILDE; SWIGGUM, SOTERIA; VOLDEN, ASHTON; VOLDEN, KYLE.