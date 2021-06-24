Viroqua Middle School announces honor roll

Viroqua Middle School and Trillium have released their term 4 honor roll for the 2020-2021 school year.
GRADE 8
DISTINGUISHED HONORSBRAMSTEDT, SAMARA; CONAWAY, RACHEL; DIPIETRO, ANTHONY; HUSCHKA, KYLIE; KING, OWEN; MCKAY, GABRIELLA; SWENSON, BRYNE; WESTON, MATTHEW.
HIGH HONORSBEKKUM, KAYLEE; BERRA, EMILY; CORELLI, SERENA; CURLEY, IRIS; EDDY, PAUL ELISIUS, NICHOLAS; FOUTS, ISAAC; HAAK, LILAH; HALVORSON, KATELYN; HANSON, KAITLYN; HAWKLOVE, CAMERON; HOFFLAND, BROOKS; HOYUM, ALEX; KLUM, VINCENT; LARRY, JULZ; LENZ, ELIAS; MERCER, SERENITY; PEDRETTI-DOBITZ, KAYLA; RUNICE, LANE; SKREDE, HANNAH; THURIN, WILLA; TORGERSON, KATY.
HONORSBENSON, ZYON; COLE, MADISON; DAHL, JACK; FORTNEY, BODEN; HOPKINS, HUCKLEBERRY; KIEDINGER, SETH; MCDOWELL, BENSON; MYSZKA, GABRIEL; NEPRUD, ELYSE; NEWENHOUSE WRIGHT, ADDISU; OLSON, ELIZABETH; PORTER, CAMILLE; POWELL, EASTON; RUNNING, HUDSON; SANWICK, BRADEN; SCHMIDT, TREYTON; SHIPMAN, JACOB; STARR, LANDEN; SWENSON, MORGAN; TOLLEFSON, ZANDER; UNSETH, JAXEN; WEDWICK, DYLAN; WILLIAMS, CONNOR.
GRADE 7
DISTINGUISHED HONORSBOARDMAN, KEAGAN; BURCKHARDT, HAYDEN; BUROS, HENDRIX; FLETCHER, MADDI; HENDRICKSON, ROSS; HOHLFELDER, KENNA; HUBATCH, EMILY; KLUM, ALEXANDER; MCCLURG, AVA; MOILIEN, EMMA; OLSON, ALLIE; SKREDE, BRANDON;
VOLDEN, SIRI.HIGH HONORSACKMAN, KAYLEIGH; BAST, TANNER; BUROS, MARI; CHRISTIANSON, ALANA; FELTEN, SKYLA; GOEDE, GEORGIA; HAHN, MYLES; KOWALCZYK, RYAN; MICHNIAK, BRIE; NECOLLINS, KYREN; QUACKENBUSH, KATE; SCHNEIDER, SAMANTHA; ZITZNER, SAVANAH.
HONORS
CANAVAN, SUMMER; CARBONI, DOMINIC; CARY, CORWIN; CRESS, JERSEY; FINNEY, JACKSON; HAGEN, TAVIN; HANSON, GRADYN; KEENAN, GUNNAR; MADIGAN, TEAGAN; NIEMYJSKI, ARRIANA; RIVERA, KAYLEE; SCHROEDER, AVA; SCHWEM, TANNER SINGH, AIDEN; UNSETH, KYLIE; WILLIAMS, CARSON; ZUBE, EMILY.
GRADE 6
DISTINGUISHED HONORSWALTERS III, NATHAN;
HIGH HONORSALBRIGHT, LUELLA; BRENDEL, MEGAN; EDDY, JOHN; EVERSON, AIDEN; GEARY, ADDILYN; GRANT, BRIELLE; HANSON, MAYA; HERNANDEZ, EMANUEL; HOOKS, REECE; HOYUM, BENJAMIN; KOWALCZYK, LAURYN; LENDOSKY, ABIGAIL; LOCKINGTON, JOHNATHAN; PETERSON, KOLTEN; SIMONSON, ELLA; SLACK, LEAH; SOLVERSON, ANNA; SWENSON, DECLAN; TRYGGESTAD, KAYLIE WERMICH, AIDEN; WILSON, DASHIELL.
HONORSBRUDOS, EMILY; BUROS, SOPHIE; GALD, SYTARA; GILMAN, HALLIE; HANSON, COLLIN; KING, LEVI; LARRY, ADRIANA; NELSON, KEATON; NORDRUM, ISABEL; OLSON, BRAELYN; OLSON, ILISE; OLSON, JACK; RUNNING, ANNIKA; THEOBALD, FINN.
GRADE 5
DISTINGUISHED HONORSBENZING, WESTON; BERRA, MATTHEW; FERGOT, STELLA; GRONEMUS, LOGAN; HANSON, LEVI; KILEY, ETTA; LARSON, ARIA; WILDENBERG, KELSEY; WILLIS, OLIVIA; WILSON, RILEY; WOODWARD, ADELAIDE.
HIGH HONORS
BURCKHARDT, KARLEY; BUROS, HARLEY; CURLEY, FINNEGAN; GETTER, JANSEN; HELLERUD, BREANNA; HUSCHKA, ALLIE; KLUM, TABITHA; LENZ, SOLOMON; LONEY, ASHTIN; MAYBERRY, MARGARITA; MOILIEN, MADELYN; MOWERY, HARLEY; NELSON, MATTEA; PEDERSEN, AYDEN; RIVERA, GABRIEL; ROOD, NOAH; SCHUMACHER, TATUM; SCHWEM, ALLYAH; TORGERSON, MYLE; TURBEN, SAWYER; WIDNER, AUSTIN.
HONORS
BRUDOS, ANDREW; CLARK, BAILEY; CLEMENTS, SAWYER; EITSERT, LILLIAN; GALD, HUNTER; HALVORSON, ALLIE; HAWKINS, HOLLAND; HOHLFELDER, CAITLYN; IVEY, MCCORMICK; KEENAN, MADELYNN; MONTEMURNO, KATHLEEN; OLSON, KENDRA; OSTREM, MACKENZIE; PETERSON, BRYNN; ROGERS, BRENNA; RONDEAU-WILBUR, JAIDAMYA; SHIPMAN, WILLOW; SIEMON, FINN; SPRINGBORN, DALTON; VOLDEN, GAGE; WHITT, BODIGARD; ZIELKE, CORBIN.