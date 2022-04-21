Viroqua Middle School announces honor roll

Grade 8
Distinguished honorsBUROS, HENDRIX; HENDRICKSON, ROSS; HUBATCH, EMILY; KLUM, ALEXANDER; MOILIEN, EMMA; SKREDE, BRANDON
High honorsACKMAN, KAYLEIGH; AREHART, SUMMER; BURCKHARDT, HAYDEN; FLETCHER, MADDI; KOWALCZYK, RYAN; MADIGAN, TEAGAN; MCCLURG, AVA; OLSON, ALLIE; SCHNEIDER, SAMANTHA; VOLDEN, SIRI; WOJAHN, CLOVER
HonorsBOARDMAN, KEAGAN; BROWNLEE, EMMA; CARY, CORWIN; CHRISTIANSON, ALANA; FELTEN, SKYLA; FINNEY, JACKSON; GILARDI, HAYLEE; HAHN, MYLES; HOHLFELDER, KENNA; MICHNIAK, BRIE; QUACKENBUSH, KATE; WIDNER, HAILY
Grade 7
Distinguished honorsHANSON, MAYA; SLACK, LEAH; SOWLE, MADISON
High honorsALBRIGHT, LUELLA; BRENDEL, MEGAN; GALD, SYTARA; GEARY, ADDILYN; HOOKS, REECE; HOYUM, BENJAMIN; HUBBARD, LEILA; LARRY, ADRIANA; LOCKINGTON, JOHNATHAN; PARR, ELLEECE; SIMONSON, ELLA; SOLVERSON, ANNA; WALTERS III, NATHAN; WILSON, DASHIELL
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HonorsBUROS, SOPHIE; CAMPBELL, LUCY; EDDY, JOHN; EVERSON, AIDEN; GRANT, BRIELLE; GRIFFIN, DASHIELL; KANE, ABIGAIL; KING, LEVI; KOWALCZYK, LAURYN; LIND, NATALIE; NORDRUM, ISABEL; OLSON, JACK; PETERSON, KOLTEN; SOLVERSON, ALEX; THEOBALD, FINN; TRYGGESTAD, KAYLIE; VOLDEN, ASHTON; WERMICH, AIDEN
Grade 6
Distinguished honorsBENZING, WESTON; FERGOT, STELLA; KLUM, TABITHA; MAYBERRY, MARGARITA; MOILIEN, MADELYN; WILLIS, OLIVIA; WILSON, RILEY; WOODWARD, ADELAIDE
High honorsBERRA, MATTHEW; BURCKHARDT, KARLEY; CLEMENTS, SAWYER; CURLEY, FINNEGAN; GRONEMUS, LOGAN; HANSON, LEVI; HOHLFELDER, CAITLYN; IVEY, MCCORMICK; KILEY, ETTA; LARSON, ARIA; MOWERY, HARLEY; NELSON, MATTEA; RIVERA, GABRIEL; ROOD, NOAH; SCHWEM, ALLYAH; SIEMON, FINN; SPRINGBORN, DALTON; TORGERSON, MYLE; TURBEN, SAWYER; WILDENBERG, KELSEY
HonorsBOVENMYER, EVAN; BUROS, HARLEY; CULBERSON, MADELINE; HALVORSON, ALLIE; HELLERUD, BREANNA; HUSCHKA, ALLIE; LONEY, ASHTIN; OLSON, KENDRA; PEDERSEN, AYDEN; PETERSON, MADALYNN; ROGERS, BRENNA; SCHUMACHER, TATUM; ZIELKE, CORBIN
Grade 5
Distinguished honorsBURCKHARDT, HADLEY; CALL, RUTHIE; CHESTELSON, ALI; DERUDDER, AVA; ELLIOTT, DAXTIN; JAWORSKI, LAYLA; LINEBERRY, AVERY; SCHWARZ, NOAH; THOMPSON, ISABELLA; WITTE, SOPHIA
High honorsALBRIGHT, WILLOW; BRUDOS, MASON; BRUSUBARDIS, WOLFGANG; BURKE, ASHTON; DIEHL, ANGELA; DREYER, JAYCE; FUNK, WESLEY; GRONEMUS, BAYA; JOHNSON, LEAH; KARWOSKI, KYLEN; KELBEL, LEXUS; KLUM, ZANDER; MATHISON, SOPHIE; RUNICE, ANASTASIA; RUNICE, CALEB; RUNNING, MAKINLEY; SIMON, ELLIOT; SOLBERG, EASTON; SOLVERSON, CAILIN; STARR, BLAKE; TRUSSONI, ALOE; WALBRUN, EVELYN; WYANT, GRIFFIN; ZIEGLER-HORTON, GABRYELLA
HonorsBUROS, NAIA; CRESS, WYATT; HANSON, HALENA; JOHNSON, GRACE; LAFORCE, BECKETT; SOWLE, ELIJAH; STRANGSTALIEN, TY; TRAN, THOMAS; TRYGGESTAD, ELLIE; WILDENBERG, BRODY