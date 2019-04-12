Viroqua Middle School has released its term 3 honor roll for the 2018-19 school year.

GRADE 8

DISTINGUISHED HONORS

CRESS, MORIAH; DUROCHIK, CHARLOTTE; HOPKINS, MASON; SOWLE, JORDAN; ZITZNER, BRAYLAN.

HIGH HONORS

ANDERSEN, DYLAN; ANDERSON, MARA; BERRA, MAGGIE; BURCKHARDT, SYDNEY; DEVINE, HARRISON; FOX, AALIYAH; GELHAUS, COOPER; GLIDDEN, KEISHA; HALVERSON, ALIVEAH; HOYUM, JACKSON; HUBBARD, NEVAEH; KARWOSKI, NOLA; KOWALCZYK, CASEY; LENDOSKY, KEVIN; NEMES, ANIKA; PRATT, ETHAN; ROELS, CARTER; THELEN, GABRIELLE; URCH, HENRY; WESTON, CLAYTON; WOJAHN, AMBROSIA.

HONORS

BEACH, KATRINA; BUROS, DALTON; CZAP, TREVOR; DOBITZ, DYLAN; FORTNEY, CANNEN; FRY, LYDIA; GALE, YARO; GEARY, TREVOR; GETTER, JULIETTE; HOOVERSON, ELLA; LEUM, RYAN; MONTEMURNO, HANNAH; NELSON, KOLTON; PETERSON, LINNEA; SMEJKAL, TOBIAS; SNOWDEAL IV, ERIC ODIN; TOLLEFSON, KALA; TUBBIN, SEVERIN; WEDWICK, STEVEN; WEHNER, KARA.

GRADE 7

DISTINGUISHED HONORS

KARWOSKI, AIDA; ZAHM, BENJAMIN.

HIGH HONORS

ANDERSON, MOLLY; COLBURN, ELIZABETH; DELAP, KAMERON; DIEHL, RACHEL; DREGNE, HAILEY; ENDICOTT, KWYN; FLETCHER, COLE; HANNAH, REAGAN; KOPPA, BEATRIX; MATHISON, CONNOR; NEMES, ELAINA; PEDERSEN, ABIGAIL; PETERSON, BRAYDEN; ROZESKE, LILIANA; SKREDE, WHITNEY; SMITH, LOTUS; SOLBERG, EVAN; ZUBE, MADILYN.

HONORS

ANDERSON, KATHERINE; CARNEY, MACKENZIE; CARY, REGAN; FRYE, MYLES; GANDER, OWEN; GARVALIA, JOSEPH; GILMAN, TRINITY; GORSKI, AIDEN; HALVERSON, MASEN; HARNISH, ALEX; HEUSS, HAILEY; JOHNSON, JOHN R. II; KABAT, AVA; KEMERLING-PELOCK, OLIVER; KESSRO, KARA; LIND, ALEXA; MONTEMURNO, MAISIE; OLSON, PETER; PRIMMER, BLAINE; QUACKENBUSH, TYLER; SCHNEIDER, BREANNA; SCHROEDER, DEXTON; SISBACH, HOYT; SKADEN-STELLNER, HUNTER; STACKHOUSE, SLADE; STUBER, GRACE; WARD, CADENCE.

GRADE 6

DISTINGUISHED HONORS

BRAMSTEDT, SAMARA; DIPIETRO, ANTHONY; KING, OWEN; PRATT, ISAAC; WESTON, MATTHEW.

HIGH HONORS

BERRA, EMILY; CONAWAY, RACHEL; CURLEY, IRIS; DAHL, JACK; DECLERCQ, SOREN; EDDY, PAUL; FORTNEY, BODEN; GOSS, GRACIE; HAAK, LILAH; HALVORSON, KATELYN; HANSON, KAITLYN; HOFFLAND, BROOKS; HOYUM, ALEX; HUSCHKA, KYLIE; JONES, JESSICA; KLUM, VINCENT; LENZ, ELIAS; MCDOWELL, BENSON; MCKAY, GABRIELLA; MERCER, SERENITY; NAPORSKI, VINCENT; NEPRUD, ELYSE; NEWENHOUSE WRIGHT, ADDISU; PEDRETTI-DOBITZ, KAYLA; RUNICE, LANE; RUNNING, HUDSON; SCHMIDT, TREYTON; SKREDE, HANNAH; SOLVERSON, ANDREW; SWENSON, BRYNE; SWENSON, MORGAN; TORGERSON, KATY; WEDWICK, DYLAN;

HONORS

BEKKUM, KAYLEE; BENSON, ZYON; BOUDINOT, INDUS; CORELLI, SERENA; DOLLHAUSEN, SOL; ELISIUS, NICHOLAS; FORTNEY, ASHER; FOUTS, ISAAC; HOPKINS, HUCKLEBERRY LARRY, JULZ; MARTENS, JESSICA; MURDOCK, SOLOMON; OLSON, ELIZABETH; POWELL, EASTON; PRINZ, BAILEY; SEMANCHIN, CEDAR; STARR, LANDEN; SULLIVAN, KAYDEN; THURIN, WILLA; TOLLEFSON, ZANDER; UNSETH, JAXEN;WILEMAN, CHRISTIAN.

GRADE 5

DISTINGUISHED HONORS

BOARDMAN, KEAGAN; BUROS, HENDRIX; CHRISTIANSON, ALANA; HENDRICKSON, ROSS; HOHLFELDER, KENNA; HUBATCH, EMILY; KLUM, ALEXANDER; KOWALCZYK, RYAN; MOILIEN, EMMA; OLSON, ALLIE; QUACKENBUSH, KATE; SKREDE, BRANDON; UNSETH, KYLIE VOLDEN, SIRI.

HIGH HONORS

ACKMAN, KAYLEIGH; BUROS, MARI; CARY, CORWIN; FLETCHER, MADDI; GILARDI, HAYLEE; GOEDE, GEORGIA; HAHN, MYLES; HURDA, AVA; KEENAN, GUNNAR; MADIGAN, TEAGAN; MICHNIAK, BRIE; NIEMYJSKI, ARRIANA; SCHNEIDER, SAMANTHA; SCHWEM, TANNER; WIDNER, HAILY; WOJAHN, CLOVER; ZITZNER, CIARA; ZITZNER, SAVANAH.

HONORS

BAST, TANNER; BURCKHARDT, HAYDEN; CARY, BROGAN; ELLEFSON, ETHAN; FINNEY, JACKSON; HAGEN, TAVIN; HANSEN, GAVYN; HANSON, GRADYN; HERNANDEZ, YOHANAN HOLTZ, JAKE; HUBBARD, KAYLYNN; JONES, JARED; LEJEUNE-JARRETT, DAWSON; LIGTENBERG, NICOLAAS; LIND, TYDEN; LINDER, BRAYDEN; NAPORSKI, PAUL; NECOLLINS, KYREN; PARHAMOVICH, ELVA; SCHMIT, HAILEY; STACKHOUSE-CHAUMLEY, EVAN; THURIN, HUNTER; TOLLEFSON, JADE.

GRADE 4 - MONTESSORI

 DISTINGUISHED HONORS

ERICKSON, SYLVIA; HIGH HONORS; BRODHEAD, ASAEL; DUNLAVEY, CHAUCER; GOLTZ, HAZEL; LEIRMO, JENNINGS; LEONARD-MCGOVERN, ANYA; MCKAY, ELIJAH; OLSON, BRAELYN; OLSON, ILISE; PETERS, MARLO; PIERCE, SYLVIE; ROBERTS, AUGUST; SANCHEZ, OLLIN.

HONORS

VAN LOO, DAVID.

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