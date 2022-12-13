 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Viroqua Middle School announces honor roll

  • 0

Viroqua Middle School has released its Term 1 honor roll for the 2022-2023 school year.

DISTINGUISHED HONORS—GPA 4.0

GRADE 8LOCKINGTON, JOHNATHAN, PRATT, MATTHEW C., SOWLE, MADISON M.

GRADE 7BENZING, WESTON S., BERRA, MATTHEW E., KLUM, TABITHA L., SIEMON, FINN M., WILLIS, OLIVIA A., WILSON, RILEY J. WOODWARD, ADELAIDE N

GRADE 6WYANT, GRIFFIN A.

GRADE 5DENSTAD, QUINN A., JOHNSON, LILLY L., NEDLAND, LENNON M., NELSON, MIA R., NEPRUD, LUCAS P., OLSON, JORDY T., RAHR, EASTON M., RUDRUD, SEELEY B., RUNICE, REESE A., SCHWARZ, MADELYN E., STARKS, HENRY N., VOLDEN, TESSA D., WOODWARD, OLIVER H

HIGH HONORS—GPA 3.6 TO 3.99

GRADE 8BRENDEL, MEGAN M., HANSON, MAYA L., HOOKS, REECE A., HUBBARD, LEILA S., KING, LEVI, LARRY, ADRIANA R., PARR, ELLEECE J., SIMONSON, ELLA, SLACK, LEAH L., SOLVERSON, ANNA L., SWENSON, DECLAN S., WALTERS III, NATHAN, WILSON, DASHIELL D

People are also reading…

GRADE 7BURCKHARDT, KARLEY M., FERGOT, STELLA E., GRONEMUS, LOGAN D., HALVORSON, ALLIE J., HANSON, LEVI I., IVEY, MCCORMICK L., KILEY, ETTA M., LARSON, ARIA L., MAYBERRY, MARGARITA E., MOILIEN, MADELYN M., PAYNE, ARCHER T., RIVERA, GABRIEL A., ROOD, NOAH D., SCHUMACHER, TATUM J., SCHWEM, ALLYAH J., TORGERSON, MYLE D., TURBEN, SAWYER J., WILDENBERG, KELSEY R., ZIELKE, CORBIN J

GRADE 6CALL, RUTHIE E., CHESTELSON, ALI L., DERUDDER, AVA, DIEHL, ANGELA M., DREYER, JAYCE L., ELLIOTT, DAXTIN G., GRONEMUS, BAYA J., JAWORSKI, LAYLA R., KLUM, ZANDER M., MATHISON, SOPHIE A., PRATT, LEVI Z., SCHWARZ, NOAH C., SIMON, ELLIOT C., SOLVERSON, CAILIN A., STARR, BLAKE J., THOMPSON, ISABELLA M., WALBRUN, EVELYN V., WITTE, SOPHIA

GRADE 5ALLIE, BRITYN S., AREHART, SIERRA M., BEACH, ROLLAND J., BOARDMAN, KALEANOHEALANI A., DI PADOVA, AURELIA J., HERMAN, EMMA M., KLINKNER, RUBI I., NUNDAHL, HALLE S., ORETHUN, ROSALIE A., SIEMON, KII G., SONNENBURG, KAELYN C., TUBBIN, SIRI C., TURBEN, NOAH R., VOLDEN, ASHER B., VOLDEN, GUNNAR M., WHITNEY, TAYLOR M.

HONORS—GPA 3.3 TO 3.59

GRADE 8ALBRIGHT, LUELLA R., BRODHEAD, ASAEL O., BUROS, SOPHIE G., GEARY, ADDILYN J., HANSON, COLLIN M., HOYUM, BENJAMIN W., KANE, ABIGAIL L., KOWALCZYK, LAURYN J., LEONARD-MCGOVERN, ANYA I., PETERSON, KOLTEN M., SHELMIDINE, ABRIELLA M., SOLVERSON, ALEX F., THEOBALD, FINN J., VOLDEN, ASHTON P., WERMICH, AIDEN D.

GRADE 7BOVENMYER, EVAN J., CLEMENTS, SAWYER, NELSON, MATTEA L., ROGERS, BRENNA, RONDEAU-WILBUR, JAIDAMYA V

GRADE 6ALBRIGHT, WILLOW R., BURCKHARDT, HADLEY M., BURKE, ASHTON B., JOHNSON, GRACE A., JOHNSON, LEAH R., RUNICE, ANASTASIA, RUNNING, MAKINLEY M., SOWLE, ELIJAH M., TRACEY, ALLISON I

GRADE 5ACKMAN, LYDIA E., ANDERSON, SOPHIE R., ASPENSON, BOWDEN H., DELAP, KEIRA R., EITSERT, GABRIEL, FRANKLIN, MASON J., GALVIN, NEVAEH R., HUGHES, CADENCE A., IVERSON, BEAU M., JACOBSON, BRAELYN J., MEZERA, DEEGAN M., OLSON, JOCELYN L., PAYTON, ALICE L., PETERSON, MYA A., THELEN, AERYN, WARD, KENAN J., WINKELMAN, EMMETT G.

0 Comments
0
0
0
0
0

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News