Viroqua Middle School announces honor roll

Viroqua Middle School has released its Term 1 honor roll for the 2022-2023 school year.
DISTINGUISHED HONORS—GPA 4.0
GRADE 8LOCKINGTON, JOHNATHAN, PRATT, MATTHEW C., SOWLE, MADISON M.
GRADE 7BENZING, WESTON S., BERRA, MATTHEW E., KLUM, TABITHA L., SIEMON, FINN M., WILLIS, OLIVIA A., WILSON, RILEY J. WOODWARD, ADELAIDE N
GRADE 6WYANT, GRIFFIN A.
GRADE 5DENSTAD, QUINN A., JOHNSON, LILLY L., NEDLAND, LENNON M., NELSON, MIA R., NEPRUD, LUCAS P., OLSON, JORDY T., RAHR, EASTON M., RUDRUD, SEELEY B., RUNICE, REESE A., SCHWARZ, MADELYN E., STARKS, HENRY N., VOLDEN, TESSA D., WOODWARD, OLIVER H
HIGH HONORS—GPA 3.6 TO 3.99
GRADE 8BRENDEL, MEGAN M., HANSON, MAYA L., HOOKS, REECE A., HUBBARD, LEILA S., KING, LEVI, LARRY, ADRIANA R., PARR, ELLEECE J., SIMONSON, ELLA, SLACK, LEAH L., SOLVERSON, ANNA L., SWENSON, DECLAN S., WALTERS III, NATHAN, WILSON, DASHIELL D
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GRADE 7BURCKHARDT, KARLEY M., FERGOT, STELLA E., GRONEMUS, LOGAN D., HALVORSON, ALLIE J., HANSON, LEVI I., IVEY, MCCORMICK L., KILEY, ETTA M., LARSON, ARIA L., MAYBERRY, MARGARITA E., MOILIEN, MADELYN M., PAYNE, ARCHER T., RIVERA, GABRIEL A., ROOD, NOAH D., SCHUMACHER, TATUM J., SCHWEM, ALLYAH J., TORGERSON, MYLE D., TURBEN, SAWYER J., WILDENBERG, KELSEY R., ZIELKE, CORBIN J
GRADE 6CALL, RUTHIE E., CHESTELSON, ALI L., DERUDDER, AVA, DIEHL, ANGELA M., DREYER, JAYCE L., ELLIOTT, DAXTIN G., GRONEMUS, BAYA J., JAWORSKI, LAYLA R., KLUM, ZANDER M., MATHISON, SOPHIE A., PRATT, LEVI Z., SCHWARZ, NOAH C., SIMON, ELLIOT C., SOLVERSON, CAILIN A., STARR, BLAKE J., THOMPSON, ISABELLA M., WALBRUN, EVELYN V., WITTE, SOPHIA
GRADE 5ALLIE, BRITYN S., AREHART, SIERRA M., BEACH, ROLLAND J., BOARDMAN, KALEANOHEALANI A., DI PADOVA, AURELIA J., HERMAN, EMMA M., KLINKNER, RUBI I., NUNDAHL, HALLE S., ORETHUN, ROSALIE A., SIEMON, KII G., SONNENBURG, KAELYN C., TUBBIN, SIRI C., TURBEN, NOAH R., VOLDEN, ASHER B., VOLDEN, GUNNAR M., WHITNEY, TAYLOR M.
HONORS—GPA 3.3 TO 3.59
GRADE 8ALBRIGHT, LUELLA R., BRODHEAD, ASAEL O., BUROS, SOPHIE G., GEARY, ADDILYN J., HANSON, COLLIN M., HOYUM, BENJAMIN W., KANE, ABIGAIL L., KOWALCZYK, LAURYN J., LEONARD-MCGOVERN, ANYA I., PETERSON, KOLTEN M., SHELMIDINE, ABRIELLA M., SOLVERSON, ALEX F., THEOBALD, FINN J., VOLDEN, ASHTON P., WERMICH, AIDEN D.
GRADE 7BOVENMYER, EVAN J., CLEMENTS, SAWYER, NELSON, MATTEA L., ROGERS, BRENNA, RONDEAU-WILBUR, JAIDAMYA V
GRADE 6ALBRIGHT, WILLOW R., BURCKHARDT, HADLEY M., BURKE, ASHTON B., JOHNSON, GRACE A., JOHNSON, LEAH R., RUNICE, ANASTASIA, RUNNING, MAKINLEY M., SOWLE, ELIJAH M., TRACEY, ALLISON I
GRADE 5ACKMAN, LYDIA E., ANDERSON, SOPHIE R., ASPENSON, BOWDEN H., DELAP, KEIRA R., EITSERT, GABRIEL, FRANKLIN, MASON J., GALVIN, NEVAEH R., HUGHES, CADENCE A., IVERSON, BEAU M., JACOBSON, BRAELYN J., MEZERA, DEEGAN M., OLSON, JOCELYN L., PAYTON, ALICE L., PETERSON, MYA A., THELEN, AERYN, WARD, KENAN J., WINKELMAN, EMMETT G.