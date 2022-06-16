Viroqua Middle School announces honor roll

Viroqua Middle School has released its term 4 honor roll for the 2021-22 school year.
GRADE 8
DISTINGUISHED HONORS
BURCKHARDT, HAYDEN; BUROS, HENDRIX; FLETCHER, MADDI; HUBATCH, EMILY; SKREDE, BRANDON
HIGH HONORS
AREHART, SUMMER; BOARDMAN, KEAGAN; BROWNLEE, EMMA; HAHN, MYLES; HENDRICKSON, ROSS; HOHLFELDER, KENNA; KLUM, ALEXANDER; KOWALCZYK, RYAN; MADIGAN, TEAGAN; MCCLURG, AVA; MICHNIAK, BRIE; MOILIEN, EMMA; OLSON, ALLIE; SCHNEIDER, SAMANTHA; VOLDEN, SIRI; WOJAHN, CLOVER
HONORS
ACKMAN, KAYLEIGH; BAST, TANNER; BUROS, MARI; CARY, CORWIN; CHRISTIANSON, ALANA; FELTEN, SKYLA; GILARDI, HAYLEE; GOEDE, GEORGIA; HUBBARD, KAYLYNN; KEENAN, GUNNAR; QUACKENBUSH, KATE; WIDNER, HAILY
GRADE 7
DISTINGUISHED HONORS
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HANSON, MAYA; LARRY, ADRIANA; SIMONSON, ELLA; SOLVERSON, ANNA; SOWLE, MADISON; WALTERS III, NATHAN
HIGH HONORS
ALBRIGHT, LUELLA; BRENDEL, MEGAN; BUROS, SOPHIE; BUSTER, FAITH; CAMPBELL, LUCY; ESTES, EVA; GALD, SYTARA; GRANT, BRIELLE; HANSON, COLLIN; HOOKS, REECE; HOYUM, BENJAMIN; HUBBARD, LEILA; KOWALCZYK, LAURYN; LIND, NATALIE; LOCKINGTON, JOHNATHAN; NORDRUM, ISABEL; OLSON, JACK; PARR, ELLEECE; PETERSON, KOLTEN; SLACK, LEAH; VOLDEN, ASHTON; WILSON, DASHIELL
HONORS
ALLIE, BLAYZE; EDDY, JOHN; GEARY, ADDILYN; GRIFFIN, DASHIELL; KANE, ABIGAIL; KING, LEVI; PETERSON, MAI; SOLVERSON, ALEX; SWENSON, DECLAN; SWIGGUM, SOTERIA; THEOBALD, FINN; TRYGGESTAD, KAYLIE; WERMICH, AIDEN
GRADE 6
DISTINGUISHED HONORS
BENZING, WESTON; BERRA, MATTHEW; FERGOT, STELLA; GRONEMUS, LOGAN; HANSON, LEVI; WIDNER, AUSTIN; WILLIS, OLIVIA; WILSON, RILEY; WOODWARD, ADELAIDE
HIGH HONORS
BURCKHARDT, KARLEY; CURLEY, FINNEGAN; HELLERUD, BREANNA; HUSCHKA, ALLIE; IVEY, MCCORMICK; KILEY, ETTA; KLUM, TABITHA; LONEY, ASHTIN; MAYBERRY, MARGARITA; MOILIEN, MADELYN; NELSON, MATTEA; ROOD, NOAH; SCHWEM, ALLYAH; SIEMON, FINN; TORGERSON, MYLE; TURBEN, SAWYER; WILDENBERG, KELSEY
HONORS
BUROS, HARLEY; CLARK, BAILEY; CULBERSON, MADELINE; EITSERT, LILLIAN; FRANKLIN, LOGAN; GALD, HUNTER; GULLICKSON, JOSHUA; HALVORSON, ALLIE; HOHLFELDER, CAITLYN; KEENAN, MADELYNN; LARSON, ARIA; MOWERY, HARLEY; PEDERSEN, AYDEN; PETERSON, BRYNN; PRIMMER, KOLBI; RIVERA, GABRIEL; ROGERS, BRENNA; RONDEAU-WILBUR, JAIDAMYA; SCHUMACHER, TATUM; SPRINGBORN, DALTON; VOLDEN, GAGE; ZIELKE, CORBIN
GRADE 5
DISTINGUISHED HONORS
CHESTELSON, ALI; JAWORSKI, LAYLA; MATHISON, SOPHIE; RUNICE, CALEB; SIMON, ELLIOT; THOMPSON, ISABELLA; WYANT, GRIFFIN;
HIGH HONORS
ALBRIGHT, WILLOW; BRUSUBARDIS, WOLFGANG; BURCKHARDT, HADLEY; BURKE, ASHTON; BUROS, NAIA; CALL, RUTHIE; DERUDDER, AVA; DIEHL, ANGELA; DREYER, JAYCE; ELLIOTT, DAXTIN; FUNK, WESLEY; GRONEMUS, BAYA; JOHNSON, GRACE; JOHNSON, LEAH; KLUM, ZANDER; LINEBERRY, AVERY; PAYNE, ARCHER; RUNICE, ANASTASIA; RUNNING, MAKINLEY; SCHWARZ, NOAH; SOLVERSON, CAILIN; STARR, BLAKE; TRAN, THOMAS; TRUSSONI, ALOE; WALBRUN, EVELYN; WILDENBERG, BRODY; WITTE, SOPHIA
HONORS
BRUDOS, MASON; CLANCY, ADRION; ELLIOTT, EASTON; KARWOSKI, KYLEN; SCHUMACHER, ATLEY; SOLBERG, EASTON; SOWLE, ELIJAH; TRYGGESTAD, ELLIE; ZIEGLER-HORTON, GABRYELLA