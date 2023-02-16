Viroqua Middle School has released its term 2 honor roll for the 2022-23 school year.
Distinguished Honors—GPA 4.0
Graduation Year: 2027
MATTHEW C. PRATT
Graduation Year: 2028
MATTHEW E. BERRA
Graduation Year: 2029
AVA DERUDDER, ANGELA M. DIEHL, LAYLA R. JAWORSKI, SOPHIE A. MATHISON, LEVI Z. PRATT, NOAH C. SCHWARZ, ELLIOT C. SIMON, ISABELLA M. THOMPSON, EVELYN V. WALBRUN, GRIFFIN A. WYANT
Graduation Year: 2030
QUINN A. DENSTAD, LILLY L. JOHNSON, LENNON M. NEDLAND, LUCAS P. NEPRUD, JORDY T. OLSON, EASTON M. RAHR, REESE A. RUNICE, MADELYN E. SCHWARZ, KAELYN C. SONNENBURG, TESSA D. VOLDEN, OLIVER H. WOODWARD
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High Honors—GPA 3.6 to 3.99
Graduation Year: 2027
MAYA L. HANSON, REECE A. HOOKS, LEILA S. HUBBARD, ADRIANA R. LARRY, JOHNATHAN LOCKINGTON, ELLA SIMONSON, LEAH L. SLACK, ANNA L. SOLVERSON, MADISON M. SOWLE,
NATHAN WALTERS III
Graduation Year: 2028
WESTON S. BENZING, SAWYER CLEMENTS, STELLA E. FERGOT, LOGAN D. GRONEMUS, ALLIE J. HALVORSON, LEVI I. HANSON, ETTA M. KILEY, TABITHA L. KLUM, MARGARITA E. MAYBERRY, MADELYN M. MOILIEN, VERONICA PERKINS, GABRIEL A. RIVERA, NOAH D. ROOD, TATUM J. SCHUMACHER, FINN M. SIEMON, MYLE D. TORGERSON, SAWYER J. TURBEN, KELSEY R. WILDENBERG, OLIVIA A. WILLIS, ADELAIDE N. WOODWARD
Graduation Year: 2029
RUTHIE E. CALL, ALI L. CHESTELSON, JAYCE L. DREYER, DAXTIN G. ELLIOTT, ZANDER M. KLUM, ANASTASIA RUNICE, CAILIN A. SOLVERSON,
Graduation Year: 2030
BRITYN S. ALLIE, SOPHIE R. ANDERSON,, ROLLAND J. BEACH KALEANOHEALANI A. BOARDMAN, EMMA M. HERMAN, CADENCE A. HUGHES, RUBI I. KLINKNER, MIA R. NELSON, HALLE S. NUNDAHL, JOCELYN L. OLSON, MYA A. PETERSON, SEELEY B. RUDRUD, KII G. SIEMON, HENRY N. STARKS, AERYN THELEN, SIRI C. TUBBIN, NOAH R. TURBEN, ASHER B. VOLDEN, KENAN J. WARD, TAYLOR M. WHITNEY
Honors—GPA 3.3 to 3.59
Graduation Year: 2027
MEGAN M. BRENDEL, ASAEL O. BRODHEAD, SYTARA T. GALD, ADDILYN J. GEARY, DASHIELL E. GRIFFIN, ABIGAIL L. KANE, LAURYN J. KOWALCZYK, ANYA I. LEONARD-MCGOVERN, ELLEECE J. PARR, KOLTEN M. PETERSON, ABRIELLA M. SHELMIDINE, KAYLIE R. TRYGGESTAD, ASHTON P. VOLDEN
Graduation Year: 2028
EVAN J. BOVENMYER, KARLEY M. BURCKHARDT, HARLEY M. BUROS, FINNEGAN S. CURLEY, MCCORMICK L. IVEY, ARIA L. LARSON, MATTEA L. NELSON, BRENNA ROGERS, ALLYAH J. SCHWEM, CORBIN J. ZIELKE
Graduation Year: 2029
WILLOW R. ALBRIGHT, MASON M. BRUDOS, WOLFGANG A. BRUSUBARDIS, HADLEY M. BURCKHARDT, ASHTON B. BURKE, WESLEY W. FUNK, BAYA J. GRONEMUS, LEAH R. JOHNSON, AVERY C. LINEBERRY, MAKINLEY M. RUNNING, ATLEY K. SCHUMACHER, EASTON J. SOLBERG, ELIJAH M. SOWLE, BLAKE J. STARR, ALLISON I. TRACEY, SOPHIA L. WITTE
Graduation Year: 2030
LYDIA E. ACKMAN, SIERRA M. AREHART, BOWDEN H. ASPENSON, KEIRA R. DELAP, AURELIA J. DI PADOVA, MASON J. FRANKLIN, ALICE L. NELSON, GUNNAR M. VOLDEN, EMMETT G. WINKELMAN