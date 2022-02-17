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Viroqua Middle School announces Term 2 honor roll

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Viroqua Middle School has posted its Term 2 honor roll for the 2021-22 school year.

GRADE 8

DISTINGUISHED HONORS

BUROS, HENDRIX; FLETCHER, MADDI; HUBATCH, EMILY; MOILIEN, EMMA; SKREDE, BRANDON

HIGH HONORS

ACKMAN, KAYLEIGH; AREHART, SUMMER; BROWNLEE, EMMA;; BURCKHARDT, HAYDEN HENDRICKSON, ROSS; HOHLFELDER, KENNA; KLUM, ALEXANDER; KOWALCZYK, RYAN; MADIGAN, TEAGAN; MCCLURG, AVA; OLSON, ALLIE; SCHNEIDER, SAMANTHA; VOLDEN, SIRI; WOJAHN, CLOVER

HONORS

BOARDMAN, KEAGAN; BUROS, MARI; CARY, CORWIN; CHRISTIANSON, ALANA; FELTEN, SKYLA; FINNEY, JACKSON; GILARDI, HAYLEE; GOEDE, GEORGIA; HAHN, MYLES; HUBBARD, KAYLYNN; MICHNIAK, BRIE; QUACKENBUSH, KATE; WIDNER, HAILY

GRADE 7

DISTINGUISHED HONORS

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LARRY, ADRIANA; WALTERS III, NATHAN

HIGH HONORS

ALBRIGHT, LUELLA; BRENDEL, MEGAN; CAMPBELL, LUCY; EVERSON, AIDEN; GALD, SYTARA; GEARY, ADDILYN; GRIFFIN, DASHIELL; HANSON, MAYA; HOOKS, REECE; HOYUM, BENJAMIN; HUBBARD, LEILA; KANE, ABIGAIL; KING, LEVI; LIND, NATALIE; PARR, ELLEECE; PETERSON, KOLTEN; SIMONSON, ELLA; SLACK, LEAH; SOLVERSON, ANNA; SOWLE, MADISON; THEOBALD, FINN; WILSON, DASHIELL

HONORS

BUROS, SOPHIE; ESTES, EVA; GRANT, BRIELLE; HANSON, COLLIN; KOWALCZYK, LAURYN; LOCKINGTON, JOHNATHAN; NORDRUM, ISABEL; OLSON, CARTER; OLSON, JACK; SOLVERSON, ALEX; TRYGGESTAD, KAYLIE; VOLDEN, ASHTON; WERMICH, AIDEN

GRADE 6

DISTINGUISHED HONORS

BENZING, WESTON; FERGOT, STELLA; GRONEMUS, LOGAN; WIDNER, AUSTIN; WILDENBERG, KELSEY; WILSON, RILEY

HIGH HONORS

BERRA, MATTHEW; BOVENMYER, EVAN; BURCKHARDT, KARLEY; BUROS, HARLEY; CLEMENTS, SAWYER; CURLEY, FINNEGAN; HANSON, LEVI; IVEY, MCCORMICK; KILEY, ETTA; KLUM, TABITHA; LARSON, ARIA; MAYBERRY, MARGARITA; MOILIEN, MADELYN; MOWERY, HARLEY; NELSON, MATTEA; PEDERSEN, AYDEN; RIVERA, GABRIEL; ROOD, NOAH; SCHWEM, ALLYAH; SIEMON, FINN; TURBEN, SAWYER; WILLIS, OLIVIA; WOODWARD, ADELAIDE; ZIELKE, CORBIN

HONORS

BRUDOS, ANDREW; CULBERSON, MADELINE; GALD, HUNTER; GULLICKSON, JOSHUA; HALVORSON, ALLIE; HELLERUD, BREANNA; HOHLFELDER, CAITLYN; HUSCHKA, ALLIE; PETERSON, MADALYNN; PRIMMER, KOLBI; ROGERS, BRENNA; RONDEAU-WILBUR, JAIDAMYA; SCHUMACHER, TATUM; SPRINGBORN, DALTON; TORGERSON, MYLE; VOLDEN, GAGE

GRADE 5

DISTINGUISHED HONORS

BRUSUBARDIS, WOLFGANG; BURCKHARDT, HADLEY; CHESTELSON, ALI; DERUDDER, AVA; DIEHL, ANGELA; GRONEMUS, BAYA; JAWORSKI, LAYLA; LINEBERRY, AVERY; MATHISON, SOPHIE; SCHWARZ, NOAH; SIMON, ELLIOT; SOLVERSON, CAILIN; THOMPSON, ISABELLA; WALBRUN, EVELYN; WITTE, SOPHIA; WYANT, GRIFFIN

HIGH HONORS

ALBRIGHT, WILLOW; BRUDOS, MASON; BURKE, ASHTON; CALL, RUTHIE; DREYER, JAYCE; ELLIOTT, DAXTIN; FUNK, WESLEY; JOHNSON, GRACE; KLUM, ZANDER; PAYNE, ARCHER; RUNICE, ANASTASIA; RUNICE, CALEB; RUNNING, MAKINLEY; SOLBERG, EASTON; SOWLE, ELIJAH; STARR, BLAKE; TRAN, THOMAS; TRUSSONI, ALOE; WILDENBERG, BRODY; ZIEGLER-HORTON, GABRYELLA

HONORS

BUROS, NAIA; CRESS, WYATT; ELLIOTT, EASTON; HANSON, HALENA; KARWOSKI, KYLEN; KELBEL, LEXUS; LENSER, JADE; SCHUMACHER, ATLEY; STRANGSTALIEN, TY; SULLIVAN, ZAHARA; TRYGGESTAD, ELLIE

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