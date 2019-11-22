Viroqua Middle School has released its term 1 honor roll for the 2019-2020 school year.
GRADE 8
DISTINGUISHED HONORS
FLETCHER, COLE.
HIGH HONORS
COLBURN, ELIZABETH; DELAP, KAMERON; DIEHL, RACHEL; DREGNE, HAILEY; HAREM, EMMA; JOHNSON II, JOHN; KOPPA, BEATRIX; MATHISON, CONNOR; NEMES, ELAINA; PEDERSEN, ABIGAIL; PETERSON, BRAYDEN; ROZESKE, LILIANA; SOLBERG, EVAN; STUBER, GRACE; ZUBE, MADILYN.
HONORS
CARNEY, MACKENZIE; CARY, REGAN; GANDER, OWEN; GILMAN, TRINITY; HELLERUD, GAGE; KARWOSKI, AIDA; KEMERLING-PELOCK, OLIVER; KESSRO, KARA; MONTEMURNO, MAISIE; PRIMMER, BLAINE; QUACKENBUSH, TYLER; SCHNEIDER, BREANNA; SISBACH, HOYT; SKADEN-STELLNER, HUNTER; SKREDE, WHITNEY; ZAHM, BENJAMIN.
GRADE 7
DISTINGUISHED HONORS
BERRA, EMILY; BRAMSTEDT, SAMARA; CONAWAY, RACHEL; DAHL, JACK; DECLERCQ, SOREN; DIPIETRO, ANTHONY; FORTNEY, BODEN; HOFFLAND, BROOKS; KING, OWEN; PRATT, ISAAC; WESTON, MATTHEW.
HIGH HONORS
BEKKUM, KAYLEE; BOUDINOT, INDUS; CRESS, DANIEL; CURLEY, IRIS; ELISIUS, NICHOLAS; FORTNEY, ASHER; FOUTS, ISAAC; HALVORSON, KATELYN; HANSON, KAITLYN; HOYUM, ALEX; HUSCHKA, KYLIE; KLUM, VINCENT; LENZ, ELIAS; MCDOWELL, BENSON; MERCER, SERENITY; NAPORSKI, VINCENT; NEPRUD, ELYSE; PEDRETTI-DOBITZ, KAYLA; POWELL, EASTON; PRINZ, BAILEY; RUNICE, LANE; RUNNING, HUDSON; SCHMIDT, TREYTON; SKREDE, HANNAH; SOLVERSON, ANDREW; SWENSON, MORGAN; THURIN, WILLA; TORGERSON, KATY; WEDWICK, DYLAN.
HONORS
ANDERSEN, CALLEIGH; BILLINGTON, ANNABELLE; CORELLI, SERENA; DODDRIDGE, NICHOLAS; EDDY, PAUL; FLESSAS, LUKE; HAAK, LILAH; HAUGE, KULLEN; HENDRICKSON, REGGIE; HOPKINS, HUCKLEBERRY; INMAN, AUBREY; JONES, JESSICA; LOHR, BRENNA; MARTENS, JESSICA; NEWENHOUSE WRIGHT, ADDISU; OLSON, ELIZABETH L.; SANWICK, BRADEN; UNSETH, JAXEN; WILLIAMS, CONNOR.
GRADE 6
DISTINGUISHED HONORS
FLETCHER, MADDI; MOILIEN, EMMA.
HIGH HONORS
BOARDMAN, KEAGAN; BUROS, HENDRIX; BUROS, MARI; CHRISTIANSON, ALANA; GILARDI, HAYLEE; HANSON, GRADYN; HENDRICKSON, ROSS; HOHLFELDER, KENNA; HUBATCH, EMILY; HURDA, AVA; KEENAN, GUNNAR; KLUM, ALEXANDER; MICHNIAK, BRIE; NIEMYJSKI, ARRIANA; OLSON, ALLIE; SKREDE, BRANDON; VOLDEN, SIRI; WOJAHN, CLOVER.
HONORS
ACKMAN, KAYLEIGH; BURCKHARDT, HAYDEN; CARY, BROGAN; HUBBARD, KAYLYNN; KOWALCZYK, RYAN; LAMERE, CHARLI; LEJEUNE-JARRETT, DAWSON; LIND, TYDEN; LINDER, BRAYDEN; MADIGAN, TEAGAN; ONEY-SIAM, RAVEN QUACKENBUSH, KATE; SCHWEM, TANNER; STACKHOUSE-CHAUMLEY, EVAN; UNSETH, KYLIE; WIDNER, HAILY; ZITZNER, SAVANAH.
GRADE 5
DISTINGUISHED HONORS
BUROS, SOPHIE; CALEY, GRACIE; EVERSON, AIDEN; HANSON, MAYA; HUBBARD, LEILA; NORDRUM, ISABEL; PARR, ELLEECE; SOLVERSON, ANNA; SOWLE, MADISON; TRACEY, CARSON; WALTERS III, NATHAN; WILSON, DASHIELL.
HIGH HONORS
ALBRIGHT, LUELLA; ALLIE, BLAYZE; BRENDEL, MEGAN; BRUDOS, EMILY; BUSTER, FAITH; EDDY, JOHN; GEARY, ADDILYN; GRIFFIN, DASHIELL; HOOKS, REECE; HOYUM, BENJAMIN; KING, LEVI; LENDOSKY, ABIGAIL; LOCKINGTON, JOHNATHAN; NELSON, KEATON; SIMONSON, ELLA; SLACK, LEAH; SWIGGUM, SOTERIA; THEOBALD, FINN; TRYGGESTAD, KAYLIE; WERMICH, AIDEN.
HONORS
APPLEMAN, KATLYNN; BANKES, JADEN; BERG, HAAKEN; BUROS, HUNTER; CAMPBELL, LUCY; GALD, SYTARA; GILMAN, HALLIE; GRANT, BRIELLE; HANSON, COLLIN; KANE, ABIGAIL; KOWALCZYK, LAURYN; LEPKE, AXELL; OLSON, JACK; PETERSON, KOLTEN; RUNNING, ANNIKA; RUSH, MADISON; SOLVERSON, ALEX; STRONG, MATHILDE; SULLIVAN, KRISTYN VOLDEN, ASHTON; VOLDEN, KYLE.
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