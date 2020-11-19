Viroqua Middle School posts honor roll

Viroqua Middle School and Trillium have released the honor roll for term 1 of the 2020-2021 school year.
Grade 8
Distinguished honorsDAHL, JACK; DIPIETRO, ANTHONY; LENZ, ELIAS; MCKAY, GABRIELLA; WESTON, MATTHEW.
High honorsBERRA, EMILY; BRAMSTEDT, SAMARA; CONAWAY, RACHEL; FORTNEY, BODEN; HALVORSON, KATELYN; HAWKLOVE, CAMERON; HOFFLAND, BROOKS; KING, OWEN; KLUM, VINCENT; MCDOWELL, BENSON; NEPRUD, ELYSE; RUNNING, HUDSON; SKREDE, HANNAH; SWENSON, BRYNE.
HonorsCURLEY, IRIS; FOUTS, ISAAC; GLIDDEN, RAMONA; HOYUM, ALEX; HUSCHKA, KYLIE; KIEDINGER, SETH; MERCER, SERENITY; NEWENHOUSE WRIGHT, ADDISU; OLSON, ELIZABETH; SCHMIDT, TREYTON; SWENSON, MORGAN; THURIN, WILLA; TORGERSON, KATY.
Grade 7
Distinguished honorsBUROS, HENDRIX; FLETCHER, MADDI; KLUM, ALEXANDER; MCCLURG, AVA; OLSON, ALLIE; SCHNEIDER, SAMANTHA; SKREDE, BRANDON; VOLDEN, SIRI.
High honorsBURCKHARDT, HAYDEN; GOEDE, GEORGIA; HOHLFELDER, KENNA; HUBATCH, EMILY; MOILIEN, EMMA; QUACKENBUSH, KATE; SKADEN-STELLNER, BRITTANY.
HonorsACKMAN, KAYLEIGH; BUROS, MARI; CHRISTIANSON, ALANA; HANSEN, GAVYN; MICHNIAK, BRIE; NIEMYJSKI, ARRIANA; UNSETH, KYLIE.
Grade 6
Distinguished honorsGEARY, ADDILYN; HANSON, MAYA; LOCKINGTON, JOHNATHAN; WALTERS III, NATHAN.
High honorsALBRIGHT, LUELLA; ALLIE, BLAYZE; BRENDEL, MEGAN; BUROS, SOPHIE; DETWEILER, BARBIE; EVERSON, AIDEN; GILMAN, HALLIE; HOOKS, REECE; HOYUM, BENJAMIN; KING, LEVI; LARRY, ADRIANA; LENDOSKY, ABIGAIL; OLSON, ILISE; SIMONSON, ELLA; SLACK, LEAH; SOLVERSON, ANNA; THEOBALD, FINN; WERMICH, AIDEN.
HonorsFREISEIS, LANDON GALD, SYTARA; GRANT, BRIELLE; KOWALCZYK, LAURYN; NELSON, KEATON; NORDRUM, ISABEL; OLSON, BRAELYN; OLSON, JACK; PETERSON, KOLTEN; RUNNING, ANNIKA; RUSH, MADISON; SWENSON, DECLAN; THOMPSON, TYLER; TRYGGESTAD, KAYLIE.
Grade 5
Distinguished honorsBENZING, WESTON; BERRA, MATTHEW; BUROS, HARLEY; CURLEY, FINNEGAN; FERGOT, STELLA; GRONEMUS, LOGAN; HANSON, LEVI; KILEY, ETTA; LARSON, ARIA; LENZ, SOLOMON; MAYBERRY, MARGARITA; MOILIEN, MADELYN; NELSON, MATTEA; RIVERA, GABRIEL; SCHWEM, ALLYAH; SHIPMAN, WILLOW; TORGERSON, MYLE; WIDNER, AUSTIN; WILDENBERG, KELSEY; WOODWARD, ADELAIDE.
High honorsBURCKHARDT, KARLEY; EITSERT, LILLIAN; GALD, HUNTER; GETTER, JANSEN; HALVORSON, ALLIE; IVEY, MCCORMICK; KEENAN, MADELYNN; KLUM, TABITHA; LONEY, ASHTIN; MONTEMURNO, KATHLEEN; MOWERY, HARLEY; PEDERSEN, AYDEN; PETERSON, BRYNN; ROGERS, BRENNA; RONDEAU-WILBUR, JAIDAMYA; ROOD, NOAH; SCHUMACHER, TATUM; SIEMON, FINN; SPRINGBORN, DALTON; TURBEN, SAWYER; WILLIS, OLIVIA.
HonorsBENSON, NATALIYA; BRUDOS, ANDREW; CLARK, BAILEY; CLEMENTS, SAWYER; CORELLI, KATRINA; DETWEILER, ANDREW; GULLICKSON, JOSHUA; HALVERSON, AIDEN; HELLERUD, BREANNA; HOHLFELDER, CAITLYN; HUSCHKA, ALLIE; OLSON, KENDRA; PETERSON, MADALYNN; PRIMMER, KOLBI; ROOD, LIAM; SAWVELL, HUNTER; VOLDEN, GAGE. ZIELKE, CORBIN
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