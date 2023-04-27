Viroqua Middle School has released its term 3 honor roll for the 2022-23 school year.
Distinguished honors—GPA 4.0
Graduation year: 2027
MAYA L. HANSON; MADISON M. SOWLE; NATHAN WALTERS III
Graduation year: 2028
WESTON S. BENZING; MATTHEW E. BERRA; ETTA M. KILEY; TABITHA L. KLUM; MARGARITA E. MAYBERRY; MYLE D. TORGERSON; ADELAIDE N. WOODWARD
Graduation year: 2029
RUTHIE E. CALL; ALI L. CHESTELSON; AVA DERUDDER; DAXTIN G. ELLIOTT; LAYLA R. JAWORSKI; SOPHIE A. MATHISON; LEVI Z. PRATT; NOAH C. SCHWARZ; ELLIOT C. SIMON; CAILIN A. SOLVERSON; ISABELLA M. THOMPSON; EVELYN V. WALBRUN; GRIFFIN A. WYANT
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Graduation year: 2030
RUBI I. KLINKNER; LENNON M. NEDLAND; LUCAS P. NEPRUD; KAELYN C. SONNENBURG; TESSA D. VOLDEN; OLIVER H. WOODWARD
High honors—GPA 3.6 to 3.99
Graduation year: 2027
MEGAN M. BRENDEL; BENJAMIN W. HOYUM; LEILA S. HUBBARD; JOHNATHAN LOCKINGTON; ELLA SIMONSON; ANNA L. SOLVERSON; DECLAN S. SWENSON
Graduation year: 2028
HARLEY M. BUROS; FINNEGAN S. CURLEY; STELLA E. FERGOT; LOGAN D. GRONEMUS; ALLIE J. HALVORSON; LEVI I. HANSON; MCCORMICK L. IVEY; MADELYN M. MOILIEN; SAWYER J. TURBEN; KELSEY R. WILDENBERG; OLIVIA A. WILLIS
Graduation year: 2029
WILLOW R. ALBRIGHT; WOLFGANG A. BRUSUBARDIS; HADLEY M. BURCKHARDT; ASHTON B. BURKE; WYATT R. CRESS; ANGELA M. DIEHL; JAYCE L. DREYER; ADIA L. FOSTER; BAYA J. GRONEMUS; ZANDER M. KLUM; AVERY C. LINEBERRY; ANASTASIA RUNICE; MAKINLEY M. RUNNING; ATLEY K. SCHUMACHER; EASTON J. SOLBERG; BLAKE J. STARR; ALLISON I. TRACEY; SOPHIA L. WITTE
Graduation year: 2030
LYDIA E. ACKMAN; BRITYN S. ALLIE; ROLLAND J. BEACH; KALEANOHEALANI A. BOARDMAN; QUINN A. DENSTAD; CADENCE A. HUGHES; LILLY L. JOHNSON; MIA R. NELSON; HALLE S. NUNDAHL; JOCELYN L. OLSON; JORDY T. OLSON; EASTON M. RAHR; SEELEY B. RUDRUD; REESE A. RUNICE; MADELYN E. SCHWARZ; HENRY N. STARKS; AERYN THELEN; SIRI C. TUBBIN; NOAH R. TURBEN; TAYLOR M. WHITNEY
Honors—GPA 3.3 to 3.59
Graduation year: 2027
ASAEL O. BRODHEAD; SOPHIE G. BUROS; SYTARA T. GALD; ADDILYN J. GEARY; BRIELLE K. GRANT; REECE A. HOOKS; ABIGAIL L. KANE; LEVI KING; LAURYN J. KOWALCZYK; ADRIANA R. LARRY; ANYA I. LEONARD-MCGOVERN; ELLEECE J. PARR; ABRIELLA M. SHELMIDINE; LEAH L. SLACK
Graduation year: 2028
EVAN J. BOVENMYER; KARLEY M. BURCKHARDT; BAILEY R. CLARK; SAWYER CLEMENTS; MATTEA L. NELSON; GABRIEL A. RIVERA; BRENNA ROGERS; NOAH D. ROOD; TATUM J. SCHUMACHER; ALLYAH J. SCHWEM; DALTON J. SPRINGBORN; CORBIN J. ZIELKE
Graduation year: 2029
GABE T. BERGER; MASON M. BRUDOS; LEAH R. JOHNSON; KYLEN W. KARWOSKI; ZAHARA A. SULLIVAN; ELLIE K. TRYGGESTAD; BRODY D. WILDENBERG
Graduation year: 2030
SOPHIE R. ANDERSON; SIERRA M. AREHART; KEIRA R. DELAP; EMMA M. HERMAN; BRAELYN J. JACOBSON; ALICE L. NELSON; MYA A. PETERSON; ASHER B. VOLDEN; GUNNAR M. VOLDEN; EMMETT G. WINKELMAN