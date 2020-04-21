Viroqua Middle School releases honor roll
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Viroqua Middle School releases honor roll

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Viroqua Middle School has announced its 2019-2020 term 3 honor roll.

GRADE 8

DISTINGUISHED HONORS

FLETCHER, COLE; ZUBE, MADILYN.

HIGH HONORS

COLBURN, ELIZABETH; DELAP, KAMERON; DIEHL, RACHEL; HAREM, EMMA; JOHNSON, JOHN R. II; KOPPA, BEATRIX; MATHISON, CONNOR; NEMES, ELAINA; PEDERSEN, ABIGAIL; ROZESKE, LILIANA; SOLBERG, EVAN; STUBER, GRACE; ZAHM, BENJAMIN.

HONORS

CARNEY, MACKENZIE; CARY, REGAN; DREGNE, HAILEY; EITLAND, HOLLY; FRYE, MYLES; GANDER, OWEN; GILMAN, TRINITY; HALVERSON, MASEN; HARNISH, ALEX; KARWOSKI, AIDA; KEMERLING-PELOCK OLIVER; MONTEMURNO, MAISIE; PETERSON, BRAYDEN QUACKENBUSH, TYLER; SCHNEIDER, BREANNA; SKADEN-STELLNER, HUNTER; SKREDE, WHITNEY.

GRADE 7

DISTINGUISHED HONORS

BERRA, EMILY; BRAMSTEDT, SAMARA; CONAWAY, RACHEL; CURLEY, IRIS; DAHL, JACK; DIPIETRO, ANTHONY; FORTNEY, BODEN; FOUTS, ISAAC; HALVORSON, KATELYN; HOFFLAND, BROOKS; KING, OWEN; NEWENHOUSE WRIGHT, ADDISU; PRATT, ISAAC; SKREDE, HANNAH; WESTON, MATTHEW R.

HIGH HONORS

BEKKUM, KAYLEE; DECLERCQ, SOREN; EDDY, PAUL; ELISIUS, NICHOLAS; HANSON, KAITLYN; HOYUM, ALEX; INMAN, AUBREY; JONES, JESSICA; KLUM, VINCENT; LENZ, ELIAS; MCDOWELL, BENSON; MERCER, SERENITY; NAPORSKI, VINCENT; NEPRUD, ELYSE; PEDRETTI-DOBITZ, KAYLA; RUNNING, HUDSON; SCHMIDT, TREYTON; SOLVERSON, ANDREW SWENSON, MORGAN; THURIN, WILLA; WEDWICK, DYLAN.

HONORS

ANDERSEN, CALLEIGH; BILLINGTON, ANNABELLE; CORELLI, SERENA; CRESS, DANIEL; FORTNEY, ASHER; HAAK, LILAH; HUSCHKA, KYLIE; OLSON, ELIZABETH; POWELL, EASTON; PRINZ, BAILEY; RUNICE, LANE; SANWICK, BRADEN; STARR, LANDEN; TORGERSON, KATY; UNSETH, JAXEN.

GRADE 6

 DISTINGUISHED HONORS

BUROS, HENDRIX; FLETCHER, MADDI; VOLDEN, SIRI.

HIGH HONORS

BOARDMAN, KEAGAN; BURCKHARDT, HAYDEN; CHRISTIANSON, ALANA; GILARDI, HAYLEE; HENDRICKSON, ROSS; HOHLFELDER, KENNA; HUBATCH, EMILY; HUBBARD, KAYLYNN; HURDA, AVA; KLUM, ALEXANDER; KOWALCZYK, RYAN; MADIGAN, TEAGAN; MICHNIAK, BRIE; MOILIEN, EMMA;

NIEMYJSKI, ARRIANA; OLSON, ALLIE; SKREDE, BRANDON; UNSETH, KYLIE; WIDNER, HAILY; WOJAHN, CLOVER.

HONORS

ACKMAN, KAYLEIGH; BAST, TANNER; BUROS, MARI; CARY, CORWIN; HOLTZ, JAKE; KEENAN, GUNNAR; LEJEUNE-JARRETT, DAWSON; LIND, TYDEN; QUACKENBUSH, KATE; SCHULTZ, KALIA; SCHWEM, TANNER; SINGH, AIDEN; SKADEN-STELLNER, BRITTANY; ZITZNER, CIARA; ZITZNER, SAVANAH.

GRADE 5

DISTINGUISHED HONORS

CALEY, GRACIE; EVERSON, AIDEN; GEARY, ADDILYN; HANSON, MAYA; HOYUM, BENJAMIN; PARR, ELLEECE; SIMONSON, ELLA; SOLVERSON, ANNA; SOWLE, MADISON; TRACEY, CARSON; WALTERS III, NATHAN; WILSON, DASHIELL.

HIGH HONORS

ALBRIGHT, LUELLA; BRENDEL, MEGAN; BRUDOS, EMILY; BUROS, SOPHIE; BUSTER, FAITH; EDDY, JOHN; FREISEIS, LANDON; GRIFFIN, DASHIELL; HOOKS, REECE; HUBBARD, LEILA; KANE, ABIGAIL; KING, LEVI; LOCKINGTON, JOHNATHAN; NELSON, KEATON; NORDRUM, ISABEL; OLSON, JACK; PETERSON, KOLTEN; SLACK, LEAH; SOLVERSON, ALEX; THEOBALD, FINN; TRYGGESTAD, KAYLIE; WERMICH, AIDEN.

HONORS

ALLIE, BLAYZE; APPLEMAN, KATLYNN; BANKES, JADEN; BUROS, HUNTER; CAMPBELL, LUCY; DETWEILER, BARBIE; GALD, SYTARA; GRANT, BRIELLE; HANSON, COLLIN; LENDOSKY, ABIGAIL; LEPKE, AXELL; LEPKE, TALON; OSTREM, AMBER; PETERSON, MAI; RUNNING, ANNIKA; RUSH, MADISON; STRONG, MATHILDE; SWIGGUM, SOTERIA; VOLDEN, ASHTON; VOLDEN, KYLE.

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