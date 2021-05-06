Viroqua Middle School releases honor roll

The Viroqua Area Schools middle school and Trillium term 3 honor roll has been announced for the 2020-2021 school year.
Grade 8
DISTINGUISHED HONORS
CONAWAY, RACHEL L.; DIPIETRO, ANTHONY M.; KING, OWEN M.; LENZ, ELIAS E.; MCKAY, GABRIELLA E.; WESTON, MATTHEW R.
HIGH HONORS
BERRA, EMILY; BRAMSTEDT, SAMARA; DAHL, JACK; FORTNEY, BODEN; HALVORSON, KATELYN; HANSON, KAITLYN; HAWKLOVE, CAMERON; HOFFLAND, BROOKS; HOYUM, ALEX; HUSCHKA, KYLIE; KIEDINGER, SETH; KLUM, VINCENT; NEPRUD, ELYSE; NEWENHOUSE WRIGHT, ADDISU; SKREDE, HANNAH; SWENSON, BRYNE.
HONORS
BEKKUM, KAYLEE; CRESS, DANIEL EDDY, PAUL; MCDOWELL, BENSON; OLSON, ELIZABETH; RUNNING, HUDSON; STARR, LANDEN; SWENSON, MORGAN; THURIN, WILLA; TORGERSON, KATY.
Grade 7
DISTINGUISHED HONORS
BOARDMAN, KEAGAN; BUROS, HENDRIX; FLETCHER, MADDI; HOHLFELDER, KENNA; HUBATCH, EMILY; KLUM, ALEXANDER; MCCLURG, AVA; MOILIEN, EMMA; OLSON, ALLIE; SCHNEIDER, SAMANTHA; SKREDE, BRANDON; VOLDEN, SIRI.
HIGH HONORS
ACKMAN, KAYLEIGH; BURCKHARDT, HAYDEN; CHRISTIANSON, ALANA; GOEDE, GEORGIA; MICHNIAK, BRIE; NIEMYJSKI, ARRIANA; QUACKENBUSH, KATE.
HONORS
CARY, CORWIN; CRESS, JERSEY; LIND, TYDEN.
Grade 6
DISTINGUISHED HONORS
HANSON, MAYA; SOLVERSON, ANNA.
HIGH HONORS
ALBRIGHT, LUELLA; BRENDEL, MEGAN; EVERSON, AIDEN; GEARY, ADDILYN; HERNANDEZ, EMANUEL; HOOKS, REECE; KING, LEVI; KOWALCZYK, LAURYN; LENDOSKY, ABIGAIL; LOCKINGTON, JOHNATHAN; OLSON, BRAELYN; PARR, ELLEECE; SIMONSON, ELLA; SLACK, LEAH; THEOBALD, FINN; TRYGGESTAD, KAYLIE; WALTERS III, NATHAN; WERMICH, AIDEN; WILSON, DASHIELL.
HONORS
ALLIE, BLAYZE; BRUDOS, EMILY; BUROS, SOPHIE; EDDY, JOHN; FREISEIS, LANDON; GALD, SYTARA; HANSON, COLLIN; HOYUM, BENJAMIN; LARRY, ADRIANA; NORDRUM, ISABEL; OLSON, ILISE; OLSON, JACK; PETERSON, KOLTEN; PETERSON, MAI; RUNNING, ANNIKA; SWENSON, DECLAN.
Grade 5
DISTINGUISHED HONORS
BENZING, WESTON; BERRA, MATTHEW; FERGOT, STELLA; GRONEMUS, LOGAN; HANSON, LEVI; KILEY, ETTA; KLUM, TABITHA; LARSON, ARIA; MOILIEN, MADELYN; NELSON, MATTEA; SCHUMACHER, TATUM; WILDENBERG, KELSEY; WILSON, RILEY; WOODWARD, ADELAIDE;
HIGH HONORS
BURCKHARDT, KARLEY; BUROS, HARLEY; CURLEY, FINNEGAN; HALVORSON, ALLIE; HAWKINS, HOLLAND; HELLERUD, BREANNA; HUSCHKA, ALLIE; LENZ, SOLOMON; MAYBERRY, MARGARITA; MONTEMURNO, KATHLEEN; MOWERY, HARLEY; RIVERA, GABRIEL; ROGERS, BRENNA; ROOD, NOAH; SCHWEM, ALLYAH; SPRINGBORN, DALTON; TORGERSON, MYLE; TURBEN, SAWYER; WILLIS, OLIVIA.
HONORS
BENSON, NATALIYA; CLEMENTS, SAWYER; EITSERT, LILLIAN; GALD, HUNTER; GETTER, JANSEN; HALVERSON, AIDEN; HOHLFELDER, CAITLYN; IVEY, MCCORMICK; LONEY, ASHTIN; OLSON, KENDRA PEDERSEN, AYDEN; PETERSON, BRYNN; SHIPMAN, WILLOW; SIEMON, FINN; WHITT, BODIGARD; ZIELKE, CORBIN.