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Viroqua Middle School releases honor roll
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Viroqua Middle School releases honor roll

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The Viroqua Area Schools middle school and Trillium term 3 honor roll has been announced for the 2020-2021 school year.

Grade 8

DISTINGUISHED HONORS

CONAWAY, RACHEL L.; DIPIETRO, ANTHONY M.; KING, OWEN M.; LENZ, ELIAS E.; MCKAY, GABRIELLA E.; WESTON, MATTHEW R.

HIGH HONORS

BERRA, EMILY; BRAMSTEDT, SAMARA; DAHL, JACK; FORTNEY, BODEN; HALVORSON, KATELYN; HANSON, KAITLYN; HAWKLOVE, CAMERON; HOFFLAND, BROOKS; HOYUM, ALEX; HUSCHKA, KYLIE; KIEDINGER, SETH; KLUM, VINCENT; NEPRUD, ELYSE; NEWENHOUSE WRIGHT, ADDISU; SKREDE, HANNAH; SWENSON, BRYNE.

HONORS

BEKKUM, KAYLEE; CRESS, DANIEL EDDY, PAUL; MCDOWELL, BENSON; OLSON, ELIZABETH; RUNNING, HUDSON; STARR, LANDEN; SWENSON, MORGAN; THURIN, WILLA; TORGERSON, KATY.

Grade 7

DISTINGUISHED HONORS

BOARDMAN, KEAGAN; BUROS, HENDRIX; FLETCHER, MADDI; HOHLFELDER, KENNA; HUBATCH, EMILY; KLUM, ALEXANDER; MCCLURG, AVA; MOILIEN, EMMA; OLSON, ALLIE; SCHNEIDER, SAMANTHA; SKREDE, BRANDON; VOLDEN, SIRI.

HIGH HONORS

ACKMAN, KAYLEIGH; BURCKHARDT, HAYDEN; CHRISTIANSON, ALANA; GOEDE, GEORGIA; MICHNIAK, BRIE; NIEMYJSKI, ARRIANA; QUACKENBUSH, KATE.

HONORS

CARY, CORWIN; CRESS, JERSEY; LIND, TYDEN.

Grade 6

DISTINGUISHED HONORS

HANSON, MAYA; SOLVERSON, ANNA.

HIGH HONORS

ALBRIGHT, LUELLA; BRENDEL, MEGAN; EVERSON, AIDEN; GEARY, ADDILYN; HERNANDEZ, EMANUEL; HOOKS, REECE; KING, LEVI; KOWALCZYK, LAURYN; LENDOSKY, ABIGAIL; LOCKINGTON, JOHNATHAN; OLSON, BRAELYN; PARR, ELLEECE; SIMONSON, ELLA; SLACK, LEAH; THEOBALD, FINN; TRYGGESTAD, KAYLIE; WALTERS III, NATHAN; WERMICH, AIDEN; WILSON, DASHIELL.

HONORS

ALLIE, BLAYZE; BRUDOS, EMILY; BUROS, SOPHIE; EDDY, JOHN; FREISEIS, LANDON; GALD, SYTARA; HANSON, COLLIN; HOYUM, BENJAMIN; LARRY, ADRIANA; NORDRUM, ISABEL; OLSON, ILISE; OLSON, JACK; PETERSON, KOLTEN; PETERSON, MAI; RUNNING, ANNIKA; SWENSON, DECLAN.

Grade 5

DISTINGUISHED HONORS

BENZING, WESTON; BERRA, MATTHEW; FERGOT, STELLA; GRONEMUS, LOGAN; HANSON, LEVI; KILEY, ETTA; KLUM, TABITHA; LARSON, ARIA; MOILIEN, MADELYN; NELSON, MATTEA; SCHUMACHER, TATUM; WILDENBERG, KELSEY; WILSON, RILEY; WOODWARD, ADELAIDE;

HIGH HONORS

BURCKHARDT, KARLEY; BUROS, HARLEY; CURLEY, FINNEGAN; HALVORSON, ALLIE; HAWKINS, HOLLAND; HELLERUD, BREANNA; HUSCHKA, ALLIE; LENZ, SOLOMON; MAYBERRY, MARGARITA; MONTEMURNO, KATHLEEN; MOWERY, HARLEY; RIVERA, GABRIEL; ROGERS, BRENNA; ROOD, NOAH; SCHWEM, ALLYAH; SPRINGBORN, DALTON; TORGERSON, MYLE; TURBEN, SAWYER; WILLIS, OLIVIA.

HONORS

BENSON, NATALIYA; CLEMENTS, SAWYER; EITSERT, LILLIAN; GALD, HUNTER; GETTER, JANSEN; HALVERSON, AIDEN; HOHLFELDER, CAITLYN; IVEY, MCCORMICK; LONEY, ASHTIN; OLSON, KENDRA PEDERSEN, AYDEN; PETERSON, BRYNN; SHIPMAN, WILLOW; SIEMON, FINN; WHITT, BODIGARD; ZIELKE, CORBIN.

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