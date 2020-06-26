Viroqua Middle School, Trillium School post honor roll
0 comments

Viroqua Middle School, Trillium School post honor roll

  • 0

Viroqua Middle School and Viroqua Trillium School have released the Term 4 honor roll for the 2019-2020 school year.

Viroqua Middle School

GRADE 8

DISTINGUISHED HONORS

COLBURN, ELIZABETH; FLETCHER, COLE; HAREM, EMMA; KOPPA, BEATRIX; NEMES, ELAINA; ROZESKE, LILIANA; ZUBE, MADILYN.

HIGH HONORS

BUROS, CASSIDY; CARY, REGAN; DELAP, KAMERON; DIEHL, RACHEL; DREGNE, HAILEY; FRYE, MYLES; GANDER, OWEN; HALVERSON, MASEN; JOHNSON, JOHN R. II; KANE, SAMUEL; LIND, ALEXA; MATHISON, CONNOR; MONTEMURNO, MAISIE; PEDERSEN, ABIGAIL; SCHNEIDER, BREANNA; SKREDE, WHITNEY; SOLBERG, EVAN; STUBER, GRACE.

HONORS

HARNISH, ALEX; STEVENSON, WREN; ZAHM, BENJAMIN.

GRADE 7

DISTINGUISHED HONORS

BERRA, EMILY; BRAMSTEDT, SAMARA; CONAWAY, RACHEL; DAHL, JACK; DIPIETRO, ANTHONY; FORTNEY, BODEN; HALVORSON, KATELYN; HANSON, KAITLYN; KING, OWEN; KLUM, VINCENT; LENZ, ELIAS; NEPRUD, ELYSE; PRATT, ISAAC; SKREDE, HANNAH; WESTON, MATTHEW.

HIGH HONORS

ANDERSEN, CALLEIGH; BEKKUM, KAYLEE; CURLEY, IRIS; DECLERCQ, SOREN; EDDY, PAUL; FOUTS, ISAAC; HAAK, LILAH; HOFFLAND, BROOKS; HOYUM, ALEX; MARTENS, JESSICA; NAPORSKI, VINCENT; OLSON, ELIZABETH; PEDRETTI-DOBITZ, KAYLA; RUNICE, LANE; RUNNING, HUDSON; SCHMIDT, TREYTON; SOLVERSON, ANDREW; STARR, LANDEN; SWENSON, MORGAN; THURIN, WILLA; UNSETH, JAXEN.

HONORS

BUROS, LAUREN; CRESS, DANIEL; FLESSAS, LUKE; FORTNEY, ASHER JONES, JESSICA; MCDOWELL, BENSON; MERCER, SERENITY; NEWENHOUSE WRIGHT, ADDISU; SANWICK, BRADEN; TORGERSON, KATY; WILEMAN, CHRISTIAN; WILLIAMS, CONNOR.

GRADE 6

DISTINGUISHED HONORS

ACKMAN, KAYLEIGH; BURCKHARDT, HAYDEN; BUROS, HENDRIX; FLETCHER, MADDI; HUBATCH, EMILY; KLUM, ALEXANDER; MADIGAN, TEAGAN; MOILIEN, EMMA; SKREDE, BRANDON; VOLDEN, SIRI.

HIGH HONORS

BOARDMAN, KEAGAN; BUROS, MARI; CHRISTIANSON, ALANA; GILARDI, HAYLEE; HANSEN, GAVYN; HENDRICKSON, ROSS; HOHLFELDER, KENNA; HOLTZ, JAKE; HUBBARD, KAYLYNN; HURDA, AVA; KEENAN, GUNNAR; LAMERE, CHARLI; LEJEUNE-JARRETT, DAWSON; LIND, TYDEN; NIEMYJSKI, ARRIANA; OLSON, ALLIE; QUACKENBUSH, KATE; SCHULTZ, KALIA; SCHWEM, TANNER; UNSETH, KYLIE; WIDNER, HAILY; WOJAHN, CLOVER; ZITZNER, SAVANAH.

HONORS

BAST, TANNER; CARY, CORWIN; CRESS, JERSEY; GOSS, ELIJAH; HAGEN, TAVIN; HAHN, MYLES; HANSON, GRADYN; HARLESS, JED; KOWALCZYK, RYAN; MILLER, TRACE; RIVERA, KAYLEE; SCHMIT, HAILEY; SINGH, AIDEN; TOLLEFSON, JADE.

GRADE 5

DISTINGUISHED HONORS

ALBRIGHT, LUELLA; BUROS, SOPHIE; CALEY, GRACIE; EVERSON, AIDEN; FREISEIS, LANDON; GEARY, ADDILYN; GRIFFIN, DASHIELL; HANSON, MAYA; HOOKS, REECE; JONES, KYLA; KING, LEVI; LENDOSKY, ABIGAIL; LEPKE, TALON; NELSON, KEATON; OLSON, CARTER; RUNNING, ANNIKA; SIMONSON, ELLA; SOLVERSON, ALEX; SOLVERSON, ANNA; SOWLE, MADISON; SWIGGUM, SOTERIA; TRACEY, CARSON; WALTERS, CASSIDY; WALTERS III, NATHAN; WILSON, DASHIELL.

HIGH HONORS

ALLIE, BLAYZE; APPLEMAN, KATLYNN; BANKES, JADEN; BRENDEL, MEGAN; BRUDOS, EMILY; BUROS, TYLER;  BUSTER, FAITH; CAMPBELL, LUCY; DETWEILER, BARBIE; EDDY, JOHN; GALD, SYTARA; GRANT, BRIELLE; HANSON, COLLIN; HOYUM, BENJAMIN; HUBBARD, LEILA; KANE, ABIGAIL; KOWALCZYK, LAURYN; LARRY, ADRIANA; LEPKE, AXELL; LOCKINGTON, JOHNATHAN; MILES, TUCKER; NORDRUM, ISABEL; OLSON, JACK; OSTREM, AMBER; PARR, ELLEECE; PETERSON, KOLTEN; PETERSON, MAI; RUSH, MADISON; SLACK, LEAH; STRONG, MATHILDE; SULLIVAN, KRISTYN; TRYGGESTAD, KAYLIE; VOLDEN, ASHTON; VOLDEN, KYLE; WERMICH, AIDEN.

HONORS

BUROS, HUNTER; GILMAN, HALLIE; LIND, NATALIE; SHELDON, MERIDETH; THEOBALD, FINN; THOMPSON, TYLER.

Viroqua Trillium School

GRADE 8

DISTINGUISHED HONORS

GORSKI, AIDEN; NOBLE, JACOB.

HIGH HONORS

ANDERSON, KATHERINE; ANDERSON, MOLLY; ENDICOTT, KWYN; LAMERE, ELAINA; SCHROEDER, DEXTON; SMITH, LOTUS; WARD, CADENCE.

HONORS

MOON, MAKENZIE.

GRADE 7

DISTINGUISHED HONORS

KIEDINGER, SETH; MCKAY, GABRIELLA; SWENSON, BRYNE.

HIGH HONORS

SEMANCHIN, CEDAR.

HONORS

MYSZKA, GABRIEL.

0 comments
0
0
0
0
0

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Vernon County Museum Notes
News

Vernon County Museum Notes

In celebration of the 150th birthday of the Sherry-Butt House, we are featuring brief biographies of the people who lived in the home. The hou…

Watch Now: Related Video

Video: Spring flooding outlook for La Crosse, Winona area

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News