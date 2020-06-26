Viroqua Middle School, Trillium School post honor roll

Viroqua Middle School and Viroqua Trillium School have released the Term 4 honor roll for the 2019-2020 school year.
Viroqua Middle School
GRADE 8
DISTINGUISHED HONORS
COLBURN, ELIZABETH; FLETCHER, COLE; HAREM, EMMA; KOPPA, BEATRIX; NEMES, ELAINA; ROZESKE, LILIANA; ZUBE, MADILYN.
HIGH HONORS
BUROS, CASSIDY; CARY, REGAN; DELAP, KAMERON; DIEHL, RACHEL; DREGNE, HAILEY; FRYE, MYLES; GANDER, OWEN; HALVERSON, MASEN; JOHNSON, JOHN R. II; KANE, SAMUEL; LIND, ALEXA; MATHISON, CONNOR; MONTEMURNO, MAISIE; PEDERSEN, ABIGAIL; SCHNEIDER, BREANNA; SKREDE, WHITNEY; SOLBERG, EVAN; STUBER, GRACE.
HONORS
HARNISH, ALEX; STEVENSON, WREN; ZAHM, BENJAMIN.
GRADE 7
DISTINGUISHED HONORS
BERRA, EMILY; BRAMSTEDT, SAMARA; CONAWAY, RACHEL; DAHL, JACK; DIPIETRO, ANTHONY; FORTNEY, BODEN; HALVORSON, KATELYN; HANSON, KAITLYN; KING, OWEN; KLUM, VINCENT; LENZ, ELIAS; NEPRUD, ELYSE; PRATT, ISAAC; SKREDE, HANNAH; WESTON, MATTHEW.
HIGH HONORS
ANDERSEN, CALLEIGH; BEKKUM, KAYLEE; CURLEY, IRIS; DECLERCQ, SOREN; EDDY, PAUL; FOUTS, ISAAC; HAAK, LILAH; HOFFLAND, BROOKS; HOYUM, ALEX; MARTENS, JESSICA; NAPORSKI, VINCENT; OLSON, ELIZABETH; PEDRETTI-DOBITZ, KAYLA; RUNICE, LANE; RUNNING, HUDSON; SCHMIDT, TREYTON; SOLVERSON, ANDREW; STARR, LANDEN; SWENSON, MORGAN; THURIN, WILLA; UNSETH, JAXEN.
HONORS
BUROS, LAUREN; CRESS, DANIEL; FLESSAS, LUKE; FORTNEY, ASHER JONES, JESSICA; MCDOWELL, BENSON; MERCER, SERENITY; NEWENHOUSE WRIGHT, ADDISU; SANWICK, BRADEN; TORGERSON, KATY; WILEMAN, CHRISTIAN; WILLIAMS, CONNOR.
GRADE 6
DISTINGUISHED HONORS
ACKMAN, KAYLEIGH; BURCKHARDT, HAYDEN; BUROS, HENDRIX; FLETCHER, MADDI; HUBATCH, EMILY; KLUM, ALEXANDER; MADIGAN, TEAGAN; MOILIEN, EMMA; SKREDE, BRANDON; VOLDEN, SIRI.
HIGH HONORS
BOARDMAN, KEAGAN; BUROS, MARI; CHRISTIANSON, ALANA; GILARDI, HAYLEE; HANSEN, GAVYN; HENDRICKSON, ROSS; HOHLFELDER, KENNA; HOLTZ, JAKE; HUBBARD, KAYLYNN; HURDA, AVA; KEENAN, GUNNAR; LAMERE, CHARLI; LEJEUNE-JARRETT, DAWSON; LIND, TYDEN; NIEMYJSKI, ARRIANA; OLSON, ALLIE; QUACKENBUSH, KATE; SCHULTZ, KALIA; SCHWEM, TANNER; UNSETH, KYLIE; WIDNER, HAILY; WOJAHN, CLOVER; ZITZNER, SAVANAH.
HONORS
BAST, TANNER; CARY, CORWIN; CRESS, JERSEY; GOSS, ELIJAH; HAGEN, TAVIN; HAHN, MYLES; HANSON, GRADYN; HARLESS, JED; KOWALCZYK, RYAN; MILLER, TRACE; RIVERA, KAYLEE; SCHMIT, HAILEY; SINGH, AIDEN; TOLLEFSON, JADE.
GRADE 5
DISTINGUISHED HONORS
ALBRIGHT, LUELLA; BUROS, SOPHIE; CALEY, GRACIE; EVERSON, AIDEN; FREISEIS, LANDON; GEARY, ADDILYN; GRIFFIN, DASHIELL; HANSON, MAYA; HOOKS, REECE; JONES, KYLA; KING, LEVI; LENDOSKY, ABIGAIL; LEPKE, TALON; NELSON, KEATON; OLSON, CARTER; RUNNING, ANNIKA; SIMONSON, ELLA; SOLVERSON, ALEX; SOLVERSON, ANNA; SOWLE, MADISON; SWIGGUM, SOTERIA; TRACEY, CARSON; WALTERS, CASSIDY; WALTERS III, NATHAN; WILSON, DASHIELL.
HIGH HONORS
ALLIE, BLAYZE; APPLEMAN, KATLYNN; BANKES, JADEN; BRENDEL, MEGAN; BRUDOS, EMILY; BUROS, TYLER; BUSTER, FAITH; CAMPBELL, LUCY; DETWEILER, BARBIE; EDDY, JOHN; GALD, SYTARA; GRANT, BRIELLE; HANSON, COLLIN; HOYUM, BENJAMIN; HUBBARD, LEILA; KANE, ABIGAIL; KOWALCZYK, LAURYN; LARRY, ADRIANA; LEPKE, AXELL; LOCKINGTON, JOHNATHAN; MILES, TUCKER; NORDRUM, ISABEL; OLSON, JACK; OSTREM, AMBER; PARR, ELLEECE; PETERSON, KOLTEN; PETERSON, MAI; RUSH, MADISON; SLACK, LEAH; STRONG, MATHILDE; SULLIVAN, KRISTYN; TRYGGESTAD, KAYLIE; VOLDEN, ASHTON; VOLDEN, KYLE; WERMICH, AIDEN.
HONORS
BUROS, HUNTER; GILMAN, HALLIE; LIND, NATALIE; SHELDON, MERIDETH; THEOBALD, FINN; THOMPSON, TYLER.
Viroqua Trillium School
GRADE 8
DISTINGUISHED HONORS
GORSKI, AIDEN; NOBLE, JACOB.
HIGH HONORS
ANDERSON, KATHERINE; ANDERSON, MOLLY; ENDICOTT, KWYN; LAMERE, ELAINA; SCHROEDER, DEXTON; SMITH, LOTUS; WARD, CADENCE.
HONORS
MOON, MAKENZIE.
GRADE 7
DISTINGUISHED HONORS
KIEDINGER, SETH; MCKAY, GABRIELLA; SWENSON, BRYNE.
HIGH HONORS
SEMANCHIN, CEDAR.
HONORS
MYSZKA, GABRIEL.
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