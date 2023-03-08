Westby Area High School has released the 2022-23 first semester honor roll.
Freshmen
High honors
KATELYN E. BENISH, AVA Y. BERG CLAYTON L. CHRISTIANSON, ELIZABETH L. CURTIS, TAYLOR L. DAVIDSON, GRADY M. EVENSTAD, AURORA F. GRICIUS, SPENCER I. HANSON, ABBY A. HAUGH, FAITH HOFF, ANDERS J. HOVEN, JACK H. IVERSON, EMMA G. KIRNER, KYLIE KLUM, MICAH N. LARSON, LYDIA L. LEISSO, KRISTAL K. LEVENDOSKI, MORGAN M. MCCLURG, MASON L. MOSHER, ARRIANA M. NIEMYJSKI, ADELYNN A. OLIVER, CHASE R. QUELLHORST, LEVI SCHMIDT, HARPER SEMKE, AUTUMN N. SOMMERFELDT, NOLA R. TUSZYNSKI, MADELYN M. VONFELDT, ADDISON M. WANG ALEXANDRA I. WANG
Honors
ALEXIS J. AUGELLI, TRINITY BOARDMAN, ALYSSA A. BROWN, NATHAN FRYDENLUND, TANNER C. HAGEN, KARINA N. HERNANDEZ COLMENARES, OWEN HOFF, EVERETT S. HOVEN, AUSTIN E. HULING, ISAAC JOHNSON, JADON C. JOHNSON, KELSEY A. NEDLAND, DAMIEN G. RADKE, JACQUELINE STEIGER
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Sophomores
High honors
GRACE K. BAILEY, AMELIA A. BISHOP, BECKETT BRUEGGEN, ELIZA DOVAL, ALISON J. FORTUN, GABRIEL FRYDENLUND, ADAM C. GLUCH, ERIN M. GLUCH, AIRIEL R. HAMILTON, ELLA R. HAYES, COURTNEY C. JOHNSON, GAVIN D. LARSON, EVELYN J. LINDAHL, MOLLY MATHISON, NATALIE M. MILLER, KYLIE L. MOLLEDAHL, MACKENZIE A. MOREY, DEVIN J. NEDLAND, LIVVY L. NELSON, KARLEE M. RATZBURG, BENJAMIN ROETHEL, KALAN L. RUDIE, DAVID M. SIMONSON, MADILYNN M. SLOAN, BRYNN A. THUNSTEDT, EVA TJELTA
Honors
LYNZI C. CADE, LANCE T. DAHLEN, JAYDEN J. DERRICK, JORDAN A. DERRICK, ARIANNA G. ERLANDSON, DRAKE W. ERLANDSON, REID P. FISHER, GRACE HOFF, GAVIN R. JEFFERS, ALYX KEENLANCE, MARISSA KLUM, BRADY M. MANKE, MORA MARTINE, CULLEN L. MCDOWELL, SYDNEY J. SILL, ANDERS B. STAKSTON, OWEN M. SUTTON ETHAN WHITE
Juniors
High honors
HUNTER L. ANDERSON, LUCAS J. BENDEL, MADELINE M. BERG, BROOKLYN A. BOTHE, GARRETT DEPOOTER, NAYELI M. FLORES, LANA K. GRETEBECK, ELIZABETH H. GUY, PHILLIP M. HEBBE, KAYLEE A. KIRNER, EMMA J. KJOS, GINA KLUM, TRICIA KLUM, JADE L. LEVENDOSKI, BRADY T. MOWERY, MAYCEE M. OLSON, HANNAH J. PEDERSON, MAKENNA M. RUDIE, AVA A. SCHMIDT, CHARLOTTE SERRE, RHIANNA STEIGER, ADA E. TUSZYNSKI
Honors
CHASE J. BENDEL, QUINTEN A. BERGDAHL, JOSEPH E. ELLEFSON, BRAYDEN FORDE, RILEY T. GARDNER, GRETCHEN J. GETTELMAN, HARLEE HARBAUGH, BRIGITTA HAUGEN, TANNER J. HENLINE, CADIENCE M. JOHNSON, DAGNY B. MCGUIRE, ABRIANNA M. MIEHE, ALEXANDER D. O'NEIL, ARIANNA C. PRESTON, MACKENZIE D. SNODGRASS, BLAKE A. SUTTON, AIDEN J. TEACH, ISABELLA M. TURBEN
Seniors
High honors
JAYDA L. BERG, KENNEDY C. BRUEGGEN, EMILY L. COLLINS, LANE FISHER, HALLIE J. FLEMING, DANIEL FRYDENLUND, EASTON E. GRASS, WHITNEY M. HANSON, ALEXANDER D. HENDRICKSON, DENALI J. HUEBNER, AUDRA A. JOHNSON, AUBREY A. JOTHEN, AMAYA KEENLANCE, MADALYN M. KOMAY, ABBY L. LEIS, MONTANA M. LINDAHL, BO J. MILUTINOVICH, DARIK R. MOILIEN, OLIVIA NEDLAND, HANNA M. NELSON, MEGHAN M. NELSON, KARI E. OFTE, ETHAN T. PEDERSON, BETHANY ROETHEL, RYAN A. ROGALSKY, ALANA SIMONSON, MACKENZIE T. STELLNER, GARRETT C. VATLAND, JACK M. WENINGER
Honors
CHRISTIAN M. ALEXANDER, JADE L. BJERKOS, ALYSSA M. BRUSH, LANE P. CADE, BRETT J. CRUME, ANNA M. DREGNE, OMBENI S. GOSS, MCKENDRA J. HANSEN, BLAKE HANSON, BLAKE T. HATLAN, ALEX P. HEBEL, ELIJAH E. JEPSEN, BRIANA KAST, BRODY J. KONRAD, AUSTIN T. KREUZER, EZEKIEL LARRINGTON, TY K. NOTTESTAD, GABRIELLE M. OLSON, SOPHIA E. PADUANO, RACHEL A. SIMONSON, EMMA J. SOLVERSON, JAKWON D. SPEARS