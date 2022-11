Coulee announces all-conference teams

The Coulee Conference has named its all-conference teams for the 2022 fall season.

BOYS CROSS COUNTRY

FIRST TEAM

Dawson Gronemus West Salem 12 (ATHLETE OF THE YEAR); Philip Gabrielson West Salem 10; Tom Stenberg West Salem 10; Carter Quackenbush West Salem; Sam Ruiter G-E-T 12; Carson Gronemus West Salem 9; Brennan Garbers West Salem 9

SECOND TEAM

Noah Radloff Luther 12; Beckett Grueggen Westby 10; Xander Burmeister G-E-T 11; Bryden Hundt Luther 12; Charlie Caya G-E-T 12; Drew Anderson West Salem; Devin Nedland Westby 10

HONORABLE MENTION

Oliver Marley G-E-T 10; Sawyer Smock G-E-T 10; Brennon Anderson West Salem; Gavin Larson Westby 10; Zach Fitzpatrick West Salem; Brad Wensel BRF; Hahm Jack Luther 11

Conference Champions-West Salem

GIRLS CROSS COUNTRY

FIRST TEAM

Mia Olson West Salem 10 (ATHLETE OF THE YEAR); Adrianna Rotering G-E-T 11; Elizabeth Curtis Westby 9; Payton Greer West Salem; Denali Huebner Westby 12; Tegan Michalak Arcadia 12; Kennedy Garbers West Salem 10

SECOND TEAM

Morgan Quackenbush West Salem 12; Alena Donahue West Salem 12; Audra Johnson Westby 12; Lauren Wickus Luther 10; Rachel Diehl Viroqua 11; Natalie Miller Westby 10; A.J. Parker G-E-T 11;

HONORABLE MENTION

Meghan Nelson Westby 12; Rivon DiPadova Viroqua 10; Lily Miller BRF; Elyse Bee West Salem; Maria Cannon West Salem; Tabitha Larson Luther 11; Kayleigh Ackman Viroqua 9;

Conference Champions-West Salem

FOOTBALL

FIRST TEAM

OFFENSIVE LINE

Thomas Haney G-E-T 12 (Lineman of the Year); Shane Willenbring Aquinas 11; Kellen Wright West Salem 12; Cisco Jimenez G-E-T 12; Jack Weininger Westby 12

QUARTERBACK

Jackson Flottmeyer Aquinas 12; Brett McConkey West Salem 12

RUNNING BACKS

Luke Noel West Salem 12 (Player of the Year); Colin Boyarski Altoona 12

WIDE RECEIVERS

Collin Conzemius Aquinas 12; Brennan Kennedy West Salem 12

TIGHT END

Owen Zahm Viroqua 11

PUNTER

Evan Voss BRF 12

KICKER

Domanick Knott G-E-T 11

SPECIAL TEAMS

Brennan Kennedy West Salem 12

DEFENSIVE BACK

Brennan Kennedy West Salem 12; Walter Berns Aquinas 11; Brett Crume Westby 12

INSIDE LINEBACKER

Luke Noel West Salem 12; Calvin Hargrove Aquinas 12

OUTSIDE LINEBACKER

Damien Lee Aquinas 12; Kellen Wright West Salem 12

DEFENSIVE ENDS

Jesse Loging West Salem 12; Connor Bahr West Salem 12

DEFENSIVE TACKLES

Aaron Manke West Salem 12; Dan Frydenland Westby 12

SECOND TEAM

OFFENSIVE LINEMAN

Aaron Manke West Salem 12; Ben Roth Altoona 11; Brett Ziolkowski Aquinas 11; Isaac Schumacher Aquinas 11; Wilbur Blackdeer BRF 12

QUARTERBACK

RUNNING BACKS

Garrett Vatland Westby 12; Calvin Hargrove Aquinas 12

WIDE RECEIVERS

Evan Voss BRF 12; Andrew Fassbinder Viroqua 11

TIGHT END

Damien Lee Aquinas 12

PUNTER

Brett McConkey West Salem 12

KICKER

Jackson Flottmeyer Aquinas 12

SPECIAL TEAMS

Kyle Seiling G-E-T 10

DEFENSIVE BACK

Chris Calico West Salem 12; Bo Milutnivich Westby 12; Egan Pauly Arcadia 12

INSIDE LINEBACKER

Colin Boyarski Altoona 12; Garrett Vatland Westby 12

OUTSIDE LINEBACKERS

Aidan Gunderson BRF 10; Landan Bremer Arcadia 11; Will Mack GET 12

DEFENSIVE END

Carter Repaal G-E-T 11;Rhett Stenslien Westby 11

DEFENSIVE TACKLES

Henry Suttie Aquinas 12; Cisco Jimenez G-E-T 11

HONORABLE MENTION

Cruz Patzner Arcadia 12 OL; Evan Steffen Altoona 11 OL; Ty Nottestad Westby 12 OL; Kaileb Lakey G-E-T 12 OL; Slade Stackhouse Viroqua 11 OL; Cullen Kulas G-E-T 12 OL; Jason Williams BRF 9 OL; Alex Hoyum Viroqua 10 OL; Cody Schmitz G-E-T 11 QB; Benson McDowell 10 QB; Nate Schindler G-E-T 11 RB; Warren Stoner G-E-T 12 RB; Ethan Dobbs Viroqua 12 RB; Rhett Stenslien Westby 11 RB; Hunter Hibbard Altoona 10 RB; Zavondre Cole Altoona 12 WR; David Malin Aquinas 11 WR; Anders Stakston Westby 10 WR; Kayden Sullivan Viroqua 10 WR; Andy Johnson West Salem 12 WR; Brett Crume Westby 12 TE; Elijah Sorenson G-E-T 12 TE; Caleb Glenzinski Arcadia 12 TE; Ben Peterson G-E-T 11 TE; Ben Kuenkel Altoona 12 P; Domanick Knott G-E-T 11 P; Jacob Helgeson West Salem 12 K; Sam Kearney Aquinas 12 ST; Landan Bremer Arcadia 11 ST; Ollie Cleveland BRF 12 ST; Nate Schindler G-E-T 12 ILB; Oliver Pelock Viroqua 11 ILB; Jack Weninger Westby 12 ILB; Brandt Robinson G-E-T 12 ILB; Max Sobotta Arcadia 10 ILB; Tommy Tomesh Altoona 12 ILB; David Malin Aquinas 11 ILB; Jackson Hoyum Viroqua 12 ILB; Jordan Rotering Arcadia 11 DB; Jackson Berg Altoona 11 DB; Brady Seiling G-E-T 12 DB; Ben Hilton G-E-T 12 DB; Kyle Seiling G-E-T 10 DB; Kole Keppel Aquinas 11 DB; Anthony Miller Aquinas 11 DB; Zavondre Cole Altoona 12 DB; Warren Stoner G-E-T 12 DB; Nolan Parker BRF 12 DB; Hunter Hibbard Altoona 10 DB; Seth Hornsby Altoona 11 DB; Thomas Haney G-E-T 12 DT; Zack Gebhardt BRF 11 DT; Brogan Timm Aquinas 11 DT; Slade Stackhouse Viroqua 11 DT; Cruz Patzner Arcadia 12 DT Carson Halverson Viroqua 10 DT Noah Kubaskie BRF 11 DT; Ollie Cleveland BRF 12 DE; Evan Steffen Altoona 11 DE; Aaron Lepak Aquinas 12 DE; Kaileb Lakey G-E-T 12 DE

VOLLEYBALL

FIRST TEAM

Jayda Berg Westby 12 (Player of the Year); Jaden Hammes West Salem 12; Emily Collins Westby 12; Bethany Roethel Westby 12; Hannah Matzke Luther 12; Tricia Klum Westby 11; Mara Anderson Viroqua 12

SECOND TEAM

Kendall Burkhamer West Salem 12; Elyse Schoonover G-E-T 12; Anna McConkey West Salem 12; Bryne Swenson Viroqua 10; Reese Sackett West Salem 11; Kennedy Brueggen Westby 12; Olivia Nedland Westby 12

HONORABLE MENTION

Genevieve Norman West Salem 12; Morgan Kammel West Salem 12; Aaliyah Fox Viroqua 12; Bre Norman BRF 11; Jordan Stanislowski G-E-T 12; Kealey Ziegeweid Arcadia 12; Sienna Campbell BRF 12; Kami Delap Viroqua 11; Mackenzie Stellner 12 Westby; Kaitlyn Bremer Arcadia 10; Allie Zittel Luther 10; Casidi Pehler 11

Conference Champions-Westby

GIRLS GOLF

FIRST TEAM

Whitney Sonsalla Arcadia/Independence 12 (Player of Year); Zowie Hunter BRF 11; Maddi Fletcher Westby/Viroqua 9; Maggie Bistodeau G-E-T 12; Ithzel Cossio Sotelo Arcadia/Independence 12

SECOND TEAM

Alexis Murphy G-E-T 12; Amanda Christianson Westby/Viroqua 10; Haylie Schmidt BRF 12; Megan Windsor BRF 9; Jada Schmitt G-E-T 10

HONORABLE MENTION

Ahnna Bautch Arcadia/Independence 12; Elizabeth Colburn Westby/Viroqua 11; Frannie Everson BRF 12; Natalie Gaier BRF 12; Chloe Applin G-E-T 11

Conference Champions-Arcadia

GIRLS TENNIS

FIRST TEAM

Megan Johnson West Salem (Player of the Year-Singles) Cate Bruemmer Luther 12; Emma Kolb Luther 9; Natalie Graham West Salem; Emma Larson Luther 12 (Player of the Year-Doubles); Emily Gronholz Luther 12 (Player of the Year-Doubles); Ellie Goodenough West Salem; Kate Skaar West Salem; Clara Baudek Luther 11; Allison Berge Luther 11

SECOND TEAM

Maddy Olson Luther 12; Moriah Cress Viroqua 12; Dylynn Bayer West Salem; Makayla Boldt Luther 11; Rebekah Knudson West Salem; Grace Waldhart West Salem; Sophie Botcher Luther 11; Rileigh Olson Luther 11; Eva Clements West Salem; Asher Helgerson West Salem

Conference Champions-Luther