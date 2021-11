Coulee announces fall all-conference teams

The Coulee Conference has announced its fall all-conference teams for the 2021-22 school year.

BOYS CROSS COUNTRY

FIRST TEAM

Brennan Garbers West Salem 10 (ATHLETE OF THE YEAR); Jose Monroy Arcadia 12; Dawson Gronemus West Salem 11; Taylor Thunstedt Westby 12 10; Eli Larrington Westby 12; Vincent Schwarz West Salem 12; Sam Ruiter G-E-T 11.

SECOND TEAM

Blaine Wheeler West Salem 12; Carter Gold G-E-T 12; Ethan Burmeister GET 12; Max Wolf West Salem 12; Cole Lockington Arcadia 10; Cooper Gelhaus Viroqua 11; Collin Nandke G-E-T 11.

HONORABLE MENTION

Philip Gabrielsen West Salem 9;p Lance Jumbeck G-E-T 12 10; Noah Radloff Luther 11; Jhett Sherry Westby 12; Xander Burmeister GET 10; Drew Anderson West Salem 9; Tom Stenberg West Salem 9;

Conference Champions: West Salem.

GIRLS CROSS COUNTRY

FIRST TEAM

Macey Tauscher West Salem 11 (ATHLETE OF THE YEAR); Mia Olson West Salem 9; Adrianna Rotering G-E-T 10; Audra Johnson Westby 11; Lauren Wickus Luther 9; Tegan Michalik Arcadia 11; Denali Huebner Westby 11.

SECOND TEAM

Delilah Boberg G-E-T 9; Morgan Quackenbush West Salem 11; Quinn Wenthe G-E-T 12; Alena Donahue West Salem 11; McKenna Lafleur West Salem 10; Tauna Janssen G-E-T 12; Casidi Pehler Arcadia 10.

HONORABLE MENTION

Breann Harris G-E-T 12; Avali Bratberg G-E-T 12; Rachel Diehl Viroqua 10; Kennedy Garbers West Salem 9; Aubrey Jothen Westby 11; Raegan Davey Westby 12; Hannah Siegler G-E-T 12;

Conference Champions: West Salem

FOOTBALL

FIRST TEAM

OFFENSIVE LINE

Richard Gomez Arcadia 12; Craig Ervin Altoona 12; Preston Horihan Aquinas 12; Shane Willenbring Aquinas 10; Dylan Nottlestad Westby 12 (Lineman of the Year).

QUARTERBACK

Jackson Flottmeyer AQU 11 (Player of the Year).

RUNNING BACKS

Grant McCauley Westby 12; Colin Boyarski Altoona 11.

WIDE RECEIVERS

Mike Roou BRF 12; Quinn Miskowski Aquinas 12.

TIGHT END

Brett Crume Westby 11.

PUNTER

Kaden Updike ARC 12.

KICKER

Jackson Flottmeyer Aquinas 11

SPECIAL TEAMS

Colin Conxemius Aquinas 11

DEFNSIVE BACK

Ryan Sokup Arcadia 12; Michael Lium Aquinas 12; Ethan Schamberger Aquinas 12; Bo Milutnovich Westby 12

LINEBACKER

Colin Boyarski Altoona 11; Kaden Updike Arcadia 12; Justice Vaalor G-E-T 10; Calvin Hargrove Aquinas 11; Grant McCauley Westby 12

DEFENSIVE LINE

Richard Gomez Arcadia 12; Joe Nelson Arcadia 12; Zander Skrede Aquinas 12

SECOND TEAM

OFFENSIVE LINEMAN

Logan Bremer Arcadia 12; Braxton Lang Altoona 12; Isaac Johnson BRF 12; Thomas Haney G-E-T 11; Austin Holmes Viroqua 12; Isaac Hoff Westby 12

QUARTERBACK

Kaden Updike ARC 12

RUNNING BACKS

Ryan Sokup Arcadia 12; Calvin Hargrove Aquinas 11

WIDE RECEIVERS

Jackson Christenson Aquinas 12; Bo Milutnovich Westby 11

TIGHT END

Brett Rebhahn Arcadia 12

PUNTER

Jackson Flottmeyer Aquinas 11

KICKER

Mike Roou BRF 12

SPECIAL TEAMS

Prince Preston Westby 12

DEFENSIVE BACK

Jackson McCormick BRF 12; Jackson Berg Altoona 10

LINEBACKER

Tommy Tomesh Altoona 11; Blake Williams BRF 12; Zach Schwartz Aquinas 12; Pierson Feehan Aquinas 12

DEFENSIVE LINE

Robert Cogswell Aquinas 12; Lars Braunreiter G-E-T 12; Rhett Stenslien Westby 10; Isaac Hoff Westby 12

BRF-Black River Falls, GET-Gale Ettrick Tremepealeau

HONORABLE MENTION

Jack Ziegeweid Arcadia 12 OL; Tyler Thommesen Altoona 12 OL; Anthony Bloomberg Altoona 12 OL; Riley Klar Aquinas 12 OL; Will Hansen Aquinas 12 OL; Jack Collins Westby 12 OL; Evan Voss BRF 11 QB; Dillon Ellefson Westby12 QB; Rhett Stenslien Westby 10 RB; Nate Schindler G-E-T 11 RB; Joe Penchi AQU 12 RB; Cam Boland Arcadia 11 WR; Karsten Hunter BRF 12 WR; Brady Seiling GET 11 WR; Collin Conzemius Aquinas 11 WR; Grant McCauley Westby 12 P; Xia Her Altoona 12 K; Logan Bremer Arcadia 12 DL; Dawson Sahm Altoona 12 LB; Brett Rebhahn Arcadia 12 LB; Jackson Hoyum Viroqua 11 LB; Damien Lee Aquinas 11 LB; Cam Boland Arcadia 11 DB; Connor Mattison Altoona 12 DB; Chris Wilson Aquinas 12 DB; Brady Seiling G-E-T 11 DB; Prince Preston Westby 12 DB; Blake Sutton Westby 12 DB

GIRLS VOLLEYBALL

FIRST TEAM

Jaden Hammes West Salem 11 (Player of the Year); Jayda Berg Westby 11; Genevieve Norman West Salem 11; Rachel Koenig Luther 12; Halle Schwartz Luther 12; Sky Reit Arcadia 12; Bethany Roethel Westby 11

SECOND TEAM

Makayla Nortman BRF 12; Morgan Kammel West Salem 11; Lindsey Lettner G-E-T 12; Adelayde Hagedorn Luther 12; Finley Konrad Westby 12; Leah Wintrone Luther 12; Summer Rufsholm BRF 12

HONORABLE MENTION

Kendall Burkhamer West Salem 11; Ella Johnson Westby 12; Bryne Swenson Viroqua 9; Anna McKonkey West Salem 11; Kate Fitzgerald West Salem 12; Jenna Bertolotti Luther 12; Aaliyah Fox Viroqua 11; Celia Amrhein Viroqua 12; Kendra Hillyer West Salem 11;

Conference Champions: West Salem

GIRLS GOLF

FIRST TEAM

Hallie Tulip Arcadia/Independence 12 (Player of the Year); Whitney Sonsalla Arcadia/Independence 11; Kaylee Sweno BRF 12; Natalie Rave BRF 12; Emily Nelson G-E-T 12

SECOND TEAM

Alexis Murphy G-E-T 10; Bailey Maynard G-E-T 12; Kenzie Wolfe Arcadia12; Maggie Bistodeau G-E-T 11; Caydence Kokott G-E-T 11

HONORABLE MENTION

Itzel Cossio Sotelo Arcadia/Independence 11; Ahnna Bautch Arcadia/Independence 11; Quinn Hanson BRF 12; Annelise Swiggum BRF 12; Donniejo Dittrich CFC 12;

Conference Champions: Arcadia

GIRLS TENNIS

FIRST TEAM

Emily Yehle Luther (Player of the Year); Gracie Miller West Salem; Maddy Olson West Salem; Maddie Crabtree Luther; Anneka Cress Viroqua; Emily Gronholz Luther; Emma Larson Luther; Cammie Leer Viroqua; Rebekah Knutson West Salem; Grace Waldhart West Salem

SECOND TEAM

Megan Johnson West Salem; Maddy Olson Luther; Akasha Hill Mauston; Dylynn Bayer West Salem; Ellie Bolstad Luther; Jada Wahl Luther; Elly Goodenough West Salem; Katherine Skaar West Salem; Makayla Boldt Luther; Riley Olson Luther

Conference Champions: West Salem

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0