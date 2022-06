Coulee announces spring sports all-conference teams

The Coulee has announced its 2022 spring sports all-conference teams.

GIRLS TRACK

First team

Kaylee Hauge GET 10; Tauna Janssen GET 12; Adriana Rotering GET 10; Tegan Michalak Arcadia 11; Quinn Wenthe GET 12; Meghan Nelson Westby 11; Alayna Stendahl GET 10; Kayli Bratberg GET 12; Jordan Stanislowski GET 11; Grace Shanley GET 12; Ava Fisher Luther 12; Audrey Zittel Luther 12; Rachel Koenig Luther 12; Lauren Wickus Luther 9; Avali Bratberg GET 12; Emily Nelson GET 12; Kylie Schmitz GET 12; Aleah Hunter GET 12; Ali Fortun Westby 9; Jordan Stanislowski GET 11; Jaden Hammes 11 West Salem

Second team

Erin Gluch Westby 9; Mia Olson West Salem 9; Adrianna Rotering GET 10; Meghan Nelson Westby 11; Quinn Wenthe GET 12; Ava Fisher Luther 12; Audrey Zittel Luther 12; Isalynn Hagedorn Luther 10; Lauren Wickus Luther 9; Alayna Stendahl GET 10; Kayli Bratberg GET 12; Grace Stanley GET 12; Emily Nelson GET 12; Jacy Boberg Arcadia 11; Sky Reit Arcadia 12; Kianna Suchla Arcadia 12; Josee Pehler Arcadia 10; Kennedy Garbers West Salem 9; Faith Minard West Salem 9; Taneea Hemderson West Salem 12; Genevieve Merkel-Sprain West Salem 11; Montana Lindahl Westby 11; Gabbi Pardoe BRF 12; Emma Kjos Westby 10; Anna McConkey West Salem 11; Amelia Schmuck GET 10

Honorable Mention

Maria Cannon West Salem 10; Rachel Koenig Luther 12; Denali Huebner Westby 11; Tegan Michalak Arcadia 11; Morgan Quackenbush West Salem 11; Morgan Kammel West Salem 11; Kianna Suchla Arcadia 12; Hailey Oelfke West Salem 10; Emily Fechner West Salem 10; Rylan Riste West Salem 10; Maria Cannon West Salem 10; Jacy Boberg Arcadia 11; Sky Reit Arcadia 12; Kianna Suchla Arcadia 12; Josse Pehler Arcadia 10; Genevieve Merkel-Sprain West Salem 11; Emily Sanwick West Salem 10; Faith Minard West Salem 9; Kennedy Garbers West Salem 9; Aubrey Jothen Westby 11; Natalie Benish Westby 12; Airiel Hamilton Westby 9; Audra Johnson Westby 11; Ali Fortun Westby 9; Macey Tauscher West Salem 11; Linnea Peterson Viroqua 11; Emma Kjos Westby 10; Bethany Roethel Westby 11; Heidi Williams BRF 11

Athlete of the Year

Quinn Wenthe GET 12

Conference champions

GET

BOYS TRACK

First team

Ryan Sokup Arcadia 12; Joe Nelson Arcadia 12; Jose Monroy Arcadia 12; Brennan Garbers West Salem 10; Will Thompson GET 12; Kaden Sullivan Viroqua 9; Abram Lassen West Salem 10; Orin Schwier West Salem 12; Carter Walter West Salem 10; Brennan Kennedy West Salem 11; Nathan Riley Luther 11; Jacob Bruns Luther 11; Josiah Larson Luther 12; Luke Schmeling Luther 11; Miles Daniels Viroqua 11; Isaac Pratt Viroqua 9; Preston Buroker Viroqua 11; Addisu Wright Viroqua 9; Lance Jumbeck GET 12; Xander Burmeister GET 10; Charlie Caya GET 11; Carter Gold GET 12; Evan Gluch Westby 12; Alexander Moldenhauer Luther 12;

Second team

Carter Walter West Salem 10; Trey Cowley BRF 11; Elijah Sorenson GET 11; Carter Gold GET 12; Brennan Garbers West Salem 10; Jose Monroy Arcadia 12; Kaden Sullivan Viroqua 9; Drew Teske Arcadia 12; Nathan Riley Luther 11; Elijah Hoppe Luther 10; Josiah Larson Luther 12; Brennan Kennedy Luther 11; Anders Stakston Westby 9; Jack Weninger Westby 11; Grant McCauley Westby 12; Prince Preston Westby 12; Jhett Sherry Westby 12; Taylor Thunstedt Westby 12; Philip Gabrielson West Salem 9; Elliott Sjoquist West Salem 10; Dawson Gronemus West Salem 11; Brady Scallon West Salem 12; Jack Schmeling Luther 9; Eli Bolstad Luther 12; Isaac Pratt Viroqua 9; Caleb Lightfoot GET 12; Gavin Proudfoot Luther 12

Honorable mention

Brennan Kennedy West Salem 11; Carter Walter West Salem 10; Addisu Wright Viroqua 9; Brennan Garbers West Salem 10; Sam Ruiter GET 11; Eli Larrington Westby 12; Drew Teske Arcadia 12; Connor Brown West Salem 12; Anders Stakston Westby 9; Jack Weninger Westby 11; Grant McCauley Westby 12; Prince Preston Westby 12; Abram Lassen West Salem 10; Owen Sheehan West Salem 12; Thomas Roberts West Salem 10; Corbyn Apfel West Salem 11; Nathan Riley Luther 11; Luke Schmelling Luther 11; Jacob Bruns Luther 11; Noah Radloff Luther 11; Jhett Sherry Westby 12; David Simonson Westby 9; Taylor Thunstedt Westby 12; Eli Larrington Westby 12; Zach Bjorklund Westby 9; Max Thew Viroqua 12; Trey Cowley BRF 11; Justin Miller Luther 11; Bennett Schumacher West Salem 12

Athlete of the Year

Will Thompson GET 12

Conference champions

West Salem

BOYS GOLF

First team

Mike Antonelli BRF 12; Brooks Hoffland Westby/Viroqua 9; Cole Sobotta Arcadia 11; Evan Anderson BRF 10; Caleb Lightfoot GET 12

Second team

Josh Stratman Luther 12; Christopher Wagner GET 11; Wyatt Madvig BRF 10; Sid Halverson Arcadia 11; Joey Theis Arcadia 10

Honorable mention

Dustin Klonecki Arcadia 11; Lance Jumbeck GET 12; Boden Bratberg GET 12; Tyler Arenz Luther 10;

Connor Lisowski Arcadia 11

Athlete of the Year

Mike Antonelli BRF 12

Conference champions

Arcadia

BASEBALL

First team

Owen Eddy GET 11; Griffin Olson Viroqua 12; Chris Calico West Salem 11; Kamden Oliver Viroqua 12; Brett McConkey West Salem 11; Carson Martin Arcadia 11; Hudson Lipski Westby 12; Thomas Haney GET 11; Zach Grams GET 12; AJ Mouridian BRF 11

Second team

Cale Griffin Westby 12; Connor Weltzien Arcadia 11; Benny Fergot Viroqua 12; Casey Kowalczyk Viroqua 11; Luke Noel West Salem 11; Bo Milutinovich Westby 11; Isaac Olson West Salem 12; Tyler Quackenbush Viroqua 10; Jackson Kendall Luther 9; CJ McConkey West Salem 12

Honorable mention

Colin Handke GET 11; Jack Beedle GET 10; Sam Schmidt West Salem 12; Tim Seiler Luther 12; Dillon Yang Luther 12; Cole Williams GET 12; McCoy Yarrington Arcadia 12; Garret West BRF 12; Parker Coach BRF 11; Jacob Helgeson West Salem 11; Garrett Vatland Westby 11

Player of the Year

Chris Calico West Salem 11

Pitcher of the Year

Kamden Oliver Viroqua 12

Conference tri-champions

Viroqua, GET, and West Salem

SOFTBALL

First team

Makayla Nortman BRF 12; Maggie Bistodeau GET 11; Ryann Duffenbach GET 12; Lindsey Lettner GET 12; Genna O’Neill GET 12; Sarah Yonkovich Luther 12; Whitney Skrede Viroqua 10; Kenzie Stellner Westby 11; Kennedy Brueggen Westby 11; Jayda Berg Westby 11

Second team

Courtney Bjorge Arcadia 12; Catherine Pehler Arcadia 12; Shayna Kirkey GET 11; Kaitlyn Gunderson GET 12; Mackenzie VanLoon Luther 11; Jolene Jordahl Luther 11; Alyssa Arch Viroqua 12; Autumn Ward Westby 12; Alayna Tauscher West Salem 11; Erica Spindler West Salem 12

Honorable mention

Summer Rufsholm BRF 12; Melissa Flynn GET 12; Hannah Matzke Luther 11; Zoey Clark Viroqua 11; Hanna Nelson Westby 11; Sydney Laursen West Salem 10

Pitcher of the Year

Genna O’Neill GET 12

Player of the Year

Lindsey Lettner GET 12

Conference champions

GET

BOYS TENNIS

First team

S-Jack Hehli West Salem; S-Dalton Burns Viroqua; S-Harry Devine Viroqua; S-Sam Kane Viroqua; D-Kyle Hehli West Salem; D-Krish Patel West Salem; D-Ben Kane Viroqua; D-Owen King Viroqua; D-Nick Thelen Viroqua; D-Carter Roels Viroqua

Second team

S-Dustin Kenyon Viroqua; S-Sam Oliver Mauston; S-Ethan Crusan West Salem; S-Jesse Miller West Salem; D-Gavin Goss Viroqua; D-Oden Snowdeal Viroqua; D-Brady McCluskey Mauston; D-Tyler Neron Mauston; D-Jason Lu West Salem; D-John Noelke West Salem

Player of the Year

Jack Hehli West Salem 12

Conference champions

Viroqua

