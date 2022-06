Ridge and Valley announces spring sports all-conference teams

Ridge and Valley has announced its 2022 spring sports all-conference teams.

TRACK AND FIELD

Girls

Trinity Vento Sr. De Soto; Lilly Milliren Sr. De Soto; Kaylee Peterson So. Ithaca/Weston; Aubrey Koch So. Ithaca/Weston; Emma Coy So. Ithaca/Weston; Kaylee Miller So. Ithaca/Weston; Tristen Petersen Fr. Ithaca/Weston; Anelise Egge Sr. Kickapoo/La Farge; Lilly Geary Jr. Kickapoo/La Farge; Jayla Nagel Jr. Kickapoo/La Farge; Autumn Jacks So. Kickapoo/La Farge; Jadence Nagel Fr. Kickapoo/La Farge; Carrie Neefe Sr. Kickapoo/La Farge; Jewel Kleinsser Fr. Kickapoo/La Farge; Faye Bassington Sr. North Crawford; Agnes Carstens Fr. North Crawford; Livhe Chamberlain Fr. North Crawford; Taylor Snyder Jr. Seneca.

Boys

CJ Milliren Fr. De Soto; Lennart Schmidt Jr. De Soto; Max Koch Sr. Ithaca/Weston; Caleb Marchwick Sr. Ithaca/Weston; Ty Kershner Sr. Ithaca/Weston; Ryan Miller Sr. Ithaca/Weston; Ira Coppernoll Sr. Ithaca/Weston; Nolan Reese Jr. Kickapoo/La Farge; Cody Nash So Kickapoo/La Farge; Sam Miller Fr. Kickapoo/La Farge; Del Walter So. Kickapoo/La Farge; Stephen Munson Jr. North Crawford; Haiven Gilbertson Sr. Seneca; Nick Kirchoff Sr. Seneca; Zack Salmon Sr. Seneca; Brett O'Kane So. Seneca; Lucius Cooley So Wauzeka/Steuben; Seth Bunders Jr. Wauzeka/Steuben.

Girls

Lorena Soriano Nunez Sr. Kickapoo/La Farge; Nirea Klema Jr. Seneca; Lily Mitchell Jr. Wauzeka/Steuben; Tierney Powell Sr. Ithaca/Weston; Colene Grefe Sr. Kickapoo/La Farge.

Boys

Dylan Jacks Sr. Kickapoo/La Farge; Kaleb McCauley Jr. Kickapoo/La Farge; Ry Gehrke So. Kickapoo/La Farge; Maverick McCauley So. Kickapoo/La Farge; Gabe Hamann Fr. Seneca; Cortez Kleinsser Sr. Ithaca/Weston; Joseph Mezera Sr. Wauzeka/Steuben.

Sportsmanship team

Girls

Cadence Thompson Jr. De Soto; Jasmine Meyer So. Ithaca/Weston; Gracie Sime So. Seneca; Colene Grefe Sr. Kickapoo/La Farge; Tamara Marfilius Jr. Wauzeka/Steuben; Agnes Carstens Fr. North Crawford.

Boys

Jacob Umberger Fr. De Soto; Landon Thompson So. Ithaca/Weston; Gabe Hamann Fr. Seneca; Ry Gehrke So. Kickapoo/La Farge; Jacob Atkinson So. Wauzeka/Steuben; Nick Nickell Jr. North Crawford.

Runner of the Year

Girls

Lilly Milliren Sr. De Soto; Kaylee Peterson So. Ithaca/Weston.

Boys

Stephen Munson Sr. North Crawford; Lucius Cooley So. Wauzeka/Steuben.

Field Event Athlete of the Year

Girls

Lilly Geary Jr. Kickapoo/La Farge

Boys

Stephen Munson Sr. North Crawford

Coach of the Year

Sam Geary Kickapoo/La Farge; Andrew Watters North Crawford.

Boys Conference Champions - Kickapoo/La Farge

Kickapoo/La Farge 163; Ithaca/Weston 136; Seneca 80; North Crawford 77; De Soto 54; Wauzeka-Steuben 20

Girls Conference Champions - Kickapoo/La Farge

Kickapoo/La Farge 197; Ithaca/Weston 128; North Crawford 124; De Soto 60; Seneca 19; Wauzeka-Steuben 8.

SOFTBALL

First team all-conference

Sr. Val Osthoff De Soto; Jr. Gracyn Beck De Soto; Sr. Camryn Venner De Soto; Jr. Elise Newkirk Ithaca; So. Josie Laue Ithaca; Jr. Elise Newkirk Ithaca; Sr. Brooklynn Granger Ithaca; Jr. Helen Clements Kickapoo; Fr. Gwenne Fredrickson Kickapoo Jr. Maddy Benson La Farge; So. Elizabeth Stovey North Crawford; Jr. Grace Check Seneca; Jr. Philomena Hall Seneca; Jr. Kendra Chambers Seneca; Jr. Jorja Clark Seneca; Jr. Gwen Walz Wauzeka-Steuben; Fr. Madison Walz Wauzeka-Steuben; Sr. Jayda Ralph Wauzeka-Steuben; So. Cameron Hurda Wauzeka-Steuben.

Honorable mention

Jr. Ellisa Moser De Soto; Sr. Jenna Gianoli De Soto; Fr. Arianna Louis Ithaca; Sr. Brianna Granger Ithaca; So. Alivya Young Ithaca; Fr. Michaela Cauffman Kickapoo; So. Lexi Kaiser Kickapoo; Sr. Adisynne Wiegel Kickapoo; So. Nora Swenson North Crawford; Sr. Aubrey Mellem North Crawford; Jr. McKenzie Sime Seneca; Fr. Kiley Manning Wauzeka-Steuben; Sr. Gracie Hooker Wauzeka-Steuben.

Pitcher of the Year

Jr. Philomena Hall Seneca

Player of the Year

Sr. Val Ostoff De Soto

Coach of the Year

Paula Boland Ithaca; Trenton Boland Ithaca

Sportsmanship team

Sr. McKenzie Moser De Soto; Sr. Carissa Willis Ithaca; Sr. Adisynne Wiegel Kickapoo; Sr. Makayla Potter La Farge; Sr. Gracie Byl North Crawford; Jr. Samantha Sprosty Seneca; So. Morgan Berger Wauzeka-Steuben.

Conference standings

Seneca 12-0; Ithaca 8-4; Wauzeka-Steuben 7-5; De Soto 6-6; Kickapoo 6-6; La Farge 2-10; North Crawford 1-11.

BASEBALL

First team all-conference

Sr. Aiden Brosiniski De Soto; Sr. Jimmy Dammon De Soto; Sr. Benji Clary Ithaca; Sr. Caleb Marchwick Ithaca; Sr. Chase Keller Ithaca; Sr. Jed Scallon Ithaca; Sr. Corey Camlek La Farge; Sr. Ashton Swanson Seneca; Sr. Kadin Wallin Seneca; Jr. Evan Payne Seneca; Jr. Caydon Lomas Wauzeka-Steuben; Sr. Garett Kapinus Wauzeka-Steuben; Sr. Mitchell Colson Wauzeka-Steuben; Sr. Jonah Reichmann Wauzeka-Steuben; Sr. Isaac Reichmann Wauzeka-Steuben.

Second team all-conference

Sr. Josh Boardman De Soto; Jr. Bryce Grelle De Soto; Jr. Brian Ziegler De Soto; So. Nolan Alexander Kickapoo; Fr. Dawson Davidson Seneca; So. Jake Payne Seneca; Sr. Brock Wall Seneca; Sr. Colton Greenwood Weston.

Honorable mention

Sr. Gabe Walz De Soto; Sr. Jacob Manning Ithaca; So. Owen Wastlick Kickapoo; So. Aaron Camlek La Farge; Fr. Gavin Jacobus North Crawford; Fr. Briar Wall Seneca; Jr. Carson Redman Wauzeka-Steuben; Fr. Garrett Jennings Weston.

Pitcher of the Year

Sr. Ashton Swanson Seneca

Player of the Year

Jr. Caydon Lomas Wauzeka-Steuben; Sr. Aiden Brosiniski De Soto; Sr. Kadin Wallin Seneca; Sr. Benji Clary Ithaca.

Coach of the Year

Derek Wallin Seneca

Sportsmanship team

Jr. Brian Zieglere De Soto; Sr. LucasPluemer Ithaca Sr. Steele Johnson Kickapoo; So. Hayden Fowell La Farge; Sr. Kaeden Chelevold North Crawford; Sr. Keegan Bender North Crawford; Sr. Anthony Hall Seneca; Sr. Landen Check Wauzeka-Steuben; Jr. Myles Connors Weston.

Conference standings

Seneca 12-2; Wauzeka-Steuben 11-3; Ithaca 11-3; De Soto 10-4; North Crawford 5-9; La Farge 4-10; Weston 3-11; Kickapoo 0-14.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0