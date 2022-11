Ridge & Valley announces all-conference, sportsmanship teams

Ridge & Valley has announced it all-conference teams for 2022.

CROSS COUNTRY

1st Team Boys

Sr. Nolan Reese Kickapoo/La Farge; Jr. Ryther Gehrke Kickapoo/La Farge; So. Sam Miller Kickapoo/La Farge; Sr. Garret Reese Shullsburg/Belmont; Fr. Logan Brudos De Soto; So. Luke Patterson River Ridge; Jr. Liam Elton North Crawford

2nd Team Boys

So. Tucker Kettler Shullsburg/Belmont; So. Gabriel Hamman Seneca; So. Johnathan-Montes Johnson De Soto; So. Seth Greeno De Soto; Jr. Aaron Camlek Kickapoo/La Farge; Jr. James Carstens North Crawford; Fr. Theo Parr Kickapoo/La Farge

1st Team Girls

So. Agnes Carstens North Crawford; Jr. Autumn Jacks Kick/La Farge; So. Jandence Nagel Kick/La Farge; Sr. Lily Geary Kick/La Farge; Sr. McKinley Ray Kick/La Farge; Sr. Ella Woodworth Shullsburg/Belmont; Fr. Isabella Bunders Wauzeka-Steuben

2nd Team Girls

Sr. Jayla Nagel Kickapoo/La Farge; Sr. Alissa Gatta Kickapoo/La Farge; Jr. Hayley Gander Kickapoo/La Farge; Fr. Bryelyn Culver Kickapoo/La Farge; So. Kylie Manning Wauzeka-Steuben; Sr. Jessica Patterson River Ridge; Jr. Sarah Bransky North Crawford; So. Maggie Wedig Shullsburg/Belmont

Girls Runner of the Year

So. Agnes Carstens North Crawford

Boys Runner of the Year

Sr. Nolan Reese Kickapoo/La Farge

Coach of the Year

Jacob Gehrke Kickapoo/La Farge

Boys Sportsmanship Team

So. Silias Buchner De Soto; So. Zach Hanson Kickapoo; Sr. Deyton Blaha North Crawford; Sr. Cahil Nichols River Ridge; So. Gabriel Hamann Seneca; Jr. Carter Kettler Shullsburg/Belmont; So. Parker McCullick Wauzeka-Steuben

Girls Sportsmanship Team

Sr. Candence Thompson De Soto; Sr. Lily Geary Kickapoo; Jr. Darci Jelinek North Crawford; Sr. Jessica Patterson River Ridge; So. Maggie Wedig Shullsburg/Belmont; Fr. Emma Udelhoven Wauzeka-Steuben

Team Scores (Boys)

Kickapoo/La Farge 38; De Soto 64; Shullsburg/Belmont 77; North Crawford 103; River Ridge 104; Seneca 125; Wauzeka-Steuben Inc.

Team Scores (Girls)

Kickapoo/La Farge 23; North Crawford 55; Wauzeka/Steuben 56; De Soto inc.; Seneca inc.; River Ridge inc.; Shullsburg/Belmont inc.

11-PLAYER FOOTBALL

1st Team - Offense

QB Evan Payne Sr. S/WS; RB Lucuis Cooley Jr. S/WS; RB Isaiah Stokes Jr. Hillsboro; RB Logan Anderson Jr. Ithaca; RB Conner Dowell Jr. Iowa-Grant; WR Ashton Schmitz Jr. Iowa-Grant; WR Bryce Bollant Sr. Highland; TE Lincoln Manning Sr. Ithaca; Center Blake Dax Sr. Highland; Lineman Paul Krachey Jr. S/WS; Lineman Ben Bird Jr. S/WS; Lineman Sam Talo Sr. Highland; Lineman Wyatt Hilby Sr. Ithaca; Kicker Felipi de Souza Jr. Highland; Special Teams Bryce Bollant Sr. Highland

2nd Team - Offense

QB Cohen Healy Sr. Highland; RB Matthew Kepler Jr. Ithaca; RB Darren Laufenberg Jr. Highland; WR Jaden Starkey Sr. S/WS; WR Ethan Bomkamp Jr. Riverdale; TE Gabe Tomas Sr. Boscobel; Center Ethan Cockroft Sr. Ithaca; Lineman Cohen Redman Jr. S/WS; Lineman Alex Sedbrook Sr. Iowa-Grant; Kicker Evan Payne Sr. S/WS; Special Teams Chase Chitwood So. Riverdale

1st Team - Defense

Def. End Ethan Cockroft Sr. Ithaca; Def. End Landon Bobb Jr. Riverdale; Lineman Sam Talo Sr. Highland; Lineman Lincoln Manning Sr. Ithaca; Lineman Alex Trumm Jr. Boscobel; Linebacker Wyatt Hilby So. Ithaca; Linebacker Evan Payne Jr. WS/S; Linebacker TJ Bell Sr. Boscobel; Linebacker Isaiah Stokes Jr. Hillsboro; Def. Back John Dreischmeier So. Highland; Def. Back Lucuis Cooley Jr. S/WS; Def. Back Cyle Steffl Jr. Iowa-Grant; Punter Darren Laufenberg Jr. Highland

2nd Team - Defense

Def. End Jaden Starkey Sr. S/WS; Def. End Rylee Wanek Jr. Riverdale; Lineman Hudson Brown Sr. Iowa-Grant; Lineman Bryce Nankey Jr. Highland; Linebacker Alex Sedbrook Sr. Iowa-Grant; Linebacker Blake Dax Sr. Highland; Def. Back Lukas Whiteaker Jr. Boscobel; Def. Back Channing Brown Sr. Ithaca; Punter Chase Chitwood So. Riverdale

Honorable Mention

Boscobel: Sr. Seth Jillson, Sr. TJ Bell, Sr. John O'Neil; Iowa-Grant: So. Brodon Brokopp, Fr. Trenton Loeffeholz, Jr. Cyle Steffl; Ithaca: So. Zander Jones, So. Wesley Nelson, Jr. Caleb Birkrem; Hillsboro: Greg Hora, Josiah Thyne, Billt Steckl; Highland: Sr. Colton Frost, Sr. Dax Smelzer, Sr. John Dreischmeier; Riverdale: Jr. Chase Chitwood, So. Carson Kinyon, Jr. Ethan Bomkamp; Seneca/Wauzeka-Steuben: Sr. Caden Lomas, Sr.Brennan Wallin, Sr. Carson Redman

Offensive Player of the Year

Sr. Evan Payne S/WS

Defensive Player of the Year

Sr. Wyatt Hilby Ithaca

Lineman of the Year

Sr. Paul Krachey Seneca/Wauzeka-Steuben

Coach of the Year

Derrek Joy Seneca/Wauzeka-Steuben

Assistant Coach of the Year

Todd Bell Boscobel; Zach Drey Hillsboro - Volunteer

Sportsmanship Team

Sr. Seth Jillson Boscobel; Sr. Blake Reeves Iowa-Grant; Sr. Ryan Biermeier Ithaca; Sr. Ashton Beckwith Hillsboro; Sr. Colton Frost Highland; Sr. Sawyer Conner Riverdale; Sr. Jordan Konichek Wauzeka-Steuben/Seneca

8-PLAYER FOOTBALL - WEST

1st Team - Offense

QB Kolby Lancaster Sr. Belmont; QB Evan Pedretti Sr. De Soto; RB Harley Schams Sr. De Soto; WR Landon Pedretti Jr. De Soto; WR Konner Lancaster Sr. Belmont; Center Garin Schoenemann Sr. Wisconsin Heights; Lineman Casin Carey Sr. Belmont; Lineman Fisher Lundlum Sr. Belmont; Lineman Nolan Alexander Sr. Kickapoo/La Farge; Special Teams Noah Fritz Sr. Belmont; Special Teams Landon Pedretti Jr. De Soto; Kicker Emma-Ray Kalscheuer Sr. Wisconsin Heights

2nd Team - Offense

QB Derek Adler Sr. Wisconsin Heights; RB Cody Blichzar So. Wisconsin Heights; WR Kaden Wagner Sr. Wisconsin Heights; WR Bryce Grille Sr. De Soto; Center Brock Malphy So. Kickapoo/La Farge; Lineman Caleb Hysel Sr. Kickapoo/La Farge; Special Teams Gage Mesner Sr. Kickapoo/La Farge; Special Teams Cody Blichaz So. Wisconsin Heights; Kicker Konner Lancaster Sr. Belmont

1st Team - Defense

Def. End Casin Carey Sr. Belmont; Def. End Bryce Grelle Sr. De Soto; Lineman Caleb Hysel Sr. Kickapoo/La Farge; Lineman Colton Reichers Sr. Belmont; Lineman Jayvyn Jones Sr. De Soto; Linebacker Noah Fritz Sr. Belmont; Linebacker Luke Herrling Sr. Wisconsin Heights; Linebacker Evan Pedretti Sr. De Soto; Def. Back Konner Lancaster Sr. Belmont; Def. Back Landon Pedretti Jr. De Soto; Punter Landon Blaha Fr. North Crawford

2nd Team - Defense

Def. End Nolan Alexander Sr. Kickapoo/La Farge; Def. End Gage Mesner Sr. Kickapoo/La Farge; Lineman Dyami Heisz Sr. North Crawford; Lineman Landon Blaha Fr. North Crawford; Linebacker Harley Schams Sr. De Soto; Linebacker Satchel McClurg Sr. North Crawford; Linebacker Owen Wastlick Sr. Kickapoo/La Farge; Def. Back Andrew Munson So. North Crawford; Def. Back Cullen Jacobus Fr. North Crawford

Player of the Year

Sr. Kolby Lancaster Belmont

Offensive Player of the Year

Sr. Kolby Lancaster Belmont

Defensive Player of the Year

Sr. Bryce Grelle De Soto

Lineman of the Year

Sr. Casey Carey Belmont

Coach of the Year

Brandon Wiese Belmont

Assistant Coach of the Year

Dan Trussoni De Soto

Sportsmanship Team

Sr. Parker Galle Belmont; Sr. Matthew Kumlin De Soto; Sr. Josh Kleinsasser Kickapoo/La Farge; So. Andrew Munson North Crawford; Sr. Derek Adler Wisconsin Heights

8-PLAYER FOOTBALL - EAST

1st Team - Offense

QB Danny Griffin Sr. Saint Mary Catholic; QB Owen King Sr. Williams Bay; RB Ashton Post Jr. Saint Mary Catholic; RB Hunter Sabel Jr. Oakfield; WR Brody Feldman So. Elkhart Lake/Glenbeaulah; WR Tyler McKean Sr. Williams Bay; Center Dane Anderson Sr. Saint Mary Catholic; Lineman Nick Berg Sr. Saint Mary Catholic; Lineman John Romnek Sr. Saint Mary Catholic; Lineman Thomas Michaels So. Elkhart Lake/Glenbeaulah; Kicker AJ Groppel Jr. Saint Mary Catholic; Utility Charlie Nackers Sr. Saint Mary Catholic; Utility Joesph Marsland Sr. Abundant Life/St. Ambrose

2nd Team - Offense

QB Kean O'Neil Sr. Elkhart Lake/Glenbeaulah; RB Paul Emmel Sr. Abundant Life/St. Ambrose; RB Paul Larrano Jr. Abundant Life/St. Ambrose; WR Karsen Cox Sr. Williams Bay; WR Atticus Johnson Sr. Saint Mary Catholic; WR Lucas Meredith Sr. Oakfield; Center Brent Morell So. Oakfield; Lineman Ethan Rockwell So. Abundant Life/St. Ambrose; Lineman Lincoln Laabs Fr. Oakfield; Lineman Daniel Olson So. Abundant Life/St. Ambrose; Kicker Joesph Marsland Sr. Abundant Life/St. Ambrose; Utility Mitchel Moser So. Oakfield

1st Team - Defense

Linebacker Bailey Schepp Sr. Oakfield; Linebacker Owen Swanstrom Sr. Saint Mary Catholic; Linebacker John Schultz Jr. Saint Mary Catholic; Def. Back Charlie Nackers Sr. Saint Mary Catholic; Def. Back Joe Schmiesing Jr. Abundant Life/St. Ambrose; Def. Back Jason Kroll Sr. Saint Mary Catholic; Def. End Sam Todd Sr. Saint Mary Catholic; Def. End Dan Harness Sr. Saint Mary Catholic; Lineman Noah Holzman Sr. Oakfield; Lineman Muyi Osinowo Sr. Abundant Life/St. Ambrose; Punter Kean O'Neil Sr. Elkhart Lake/Glenbeaulah

2nd Team - Defense

Linebacker Hunter Sabel Sr. Oakfield; Linebacker Brody Feldman Jr. Elkhart Lake/Glenbeaulah; Linebacker Luke Krebs Jr. Abundant Life/St. Ambrose; Def. Back Mitchell Moser So. Oakfield; Def. Back Jacob Gurrero So. Elkhart Lake/Glenbeaulah; Def. End Westin Bass Jr. Oakfield; Def. End Isaac Carrano Sr. Abundant Life/St. Ambrose; Lineman Conner Riehl Sr. Saint Mary Catholic; Lineman Forrest Figueroa Jr. Elkhart Lake/Glenbeaulah; Punter Joesph Marsland Sr. Abundant Life/St. Ambrose

Player of the Year

Sr. Sam Todd Saint Mary Catholic

Offensive Player of the Year

Jr. Ashton Post Saint Mary Catholic

Defensive Player of the Year

Sr. Sam Todd Saint Mary Catholic

Lineman of the Year

Sr. Noah Holzman Oakfield

Coach of the Year

Corey Rickert Oakfield

Assistant Coach of the Year

Aaron Schepp Oakfield

Sportsmanship Team

Sr. Isaac Carrano Abundant Life/St. Ambose; Sr. Elkhart Lake/Glenbeulah; Jr. Treyden Marchenkuski Oakfield; Sr. Owen Swanstrom Saint Mary's Catholic; Sr. Nick Berg Saint Mary's Catholic; Sr. Karsen Cox Williams Bay

VOLLEYBALL

1st Team

Sr. Alana Nelson Ithaca; Jr. Josie Laue Ithaca; Sr. Maddie Montgomery Kickapoo; Sr. Maddy Benson La Farge; Jr. Kindale Williams La Farge; Jr. Nora Swenson North Crawford; Jr. Alex Bender North Crawford; So. Kate Swenson North Crawford; Sr. Grace Check Seneca; Sr. Lindsey Sime Seneca; Sr. Kendra Chambers Seneca; Jr. Lucy Manning Seneca

2nd Team

Sr. Graycn Beck De Soto; Sr. Emily Andrews Kickapoo; Jr. Kirsten Wood La Farge; Sr. Bridget Hagensick Seneca; Sr. Madison Walz Wauzeka-Steuben; So. Vivian Spencer Weston

Player of the Year

Sr. Grace Check - Seneca

Setter of the Year

Sr. Jessie Laue - Ithaca; Sr. Lindsey Sime - Seneca

Coach of the Year

Jessica Dworschack - Seneca

Hitter of the Year

Sr. Maddy Benson - La Farge

Def. Specialist/Libero of the Year

Grace Check - Seneca

Sportsmanship Team

Allison Culver Kickapoo; Sadie Schneider La Farge; Makinzi Kemp North Crawford; Sorja Clark Seneca; Addie DeMars Weston

Conference Standings

Seneca 14-0; North Crawford 11-3; Kickapoo 9-5; La Farge 9-5; Ithaca 6-8; Wauzeka-Steuben 4-10; Weston 3-11; De Soto 0-14