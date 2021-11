Ridge & Valley announces all-conference teams

The Ridge & Valley all-conference teams for 2021 fall athletics have been chosen.

Cross country

First team boys

Jr. Nolan Reese Kickapoo/La Farge; Sr. Corey Camlek Kickapoo/La Farge; Sr. Garrett Ray Shullsburg/Belmont; Sr. Isaac Reichmann Wauzeka-Steuben; So. Ryther Gehrke Kickapoo/La Farge; Sr. Dylan Jacks Kickapoo/La Farge; Fr. Luke Patterson River Ridge.

Second team boys

So. Carter Kettler Shullsburg/Belmont; Fr. Brett Wagner Wauzeka-Steuben; Fr. James Carstens North Crawford; Sr. Johnah Reichmann Wauzeka-Steuben; Fr. Seth Greeno De Soto; Jr. Zach Yaktin De Soto; Fr. Sam Miller Kickapoo/La Farge.

First team girls

Sr. Anelise Egge Kickapoo/La Farge; Fr. Agnes Carstens North Crawford; So. Autumn Jacks Kickapoo/La Farge Jr. Jayla Nagel Kickapoo/La Farge; Jr. Ella Woodworth Shullsburg/Belmont; Jr. Lilly Geary Kickapoo/La Farge; Sr. Ally Ihm Cassville.

Second team girls

Fr. Jadence Nagel Kickapoo/La Farge; Sr. Anna Hardyman Shullsburg/Belmont; Sr. Faye Bassington North Crawford; Jr. Jessica Patterson River Ridge; Sr. Colene Grefe Kickapoo/La Farge; Sr. Jada Ralph Wauzeka-Steuben; So. Sarah Bransky North Crawford.

Runner of the Year

Girls: Sr. Anilese Egge Kickappo/La Farge Boys: Jr. Nolan Reese Kickapoo/La Farge.

Boys sportsmanship team

Sr. Rob Hunter De Soto; Sr. Corey Camlek Kickapoo/La Farge; So. Liam Elton North Crawford; Sr. Seth Breuer River Ridge; Fr. Gabriel Hamann Seneca; So. Gavin Austin Shullsburg/Belmont; Jr. Caydon Lomas Wauzeka-Steuben.

Girls sportsmanship team

Jr. Cadence Thompson De Soto; Sr. Colene Grefe Kickapoo/La Farge; Sr. Nyah Forkash North Crawford; Sr. Alison West River Ridge; Sr. Abigail Rueter Shullsburg/Belmont; Jr. Lilly Mitchell Wauzeka-Steuben.

Team scores

Boys: Kickapoo/La Farge 24; Wauzeka/Steuben 56; Kickapoo/La Farge 84; De Soto 76; River Ridge 96; North Crawford 102; Seneca Inc.; Shullsburg/Belmont Inc.

Girls: Kickapoo/La Farge 19; North Crawford 41; Shullsburg/Belmont Inc.; Wauzeka/Steuben Inc.; Seneca Inc.; De Soto Inc.; River Ridge Inc.; Cassville Inc.

Volleyball

First team

Sr. Jenna Gianoli De Soto; Sr. Camryn Venner De Soto; Jr. Gracyn Beck De Soto; Sr. Emma Schoen Ithaca; Sr. Carrie Neefe Kickapoo; Sr. Adisynne Wiegel Kickapoo; Sr. Macey Wood La Farge; Jr. Maddy Benson La Farge; Sr. Sarah Hanson North Crawford; Jr. Grace Check Seneca; Jr. Kendra Chambers Seneca; Sr. Renee Spencer Weston.

Honorable mention

Sr. Lindsey Stevenson North Crawford; Sr. Zoe Clark North Crawford; Sr. Gracie Hooker Wauzeka-Steuben; Sr. McKenzie Moser De Soto; Sr. Brooklynn Granger Ithaca; Sr. Katelin Hanson La Farge; Jr. Aubrey Wallin Seneca; Sr. Taylor Olson Weston.

Sportsmanship team

Sr. McKenna Obert De Soto; Sr. Kyannah Koch Ithaca; Sr. Mykenzie Schroeder Kickapoo; Sr. Mikkala Skrede La Farge; Sr. Lindsey Stevenson North Crawford; Jr. Bridget Hagensick Seneca; So. Cameron Hurda Wauzeka-Steuben; Fr. Vivian Spencer Weston.

Player of the Year

Jenna Gianoli - De Soto

Setter of the Year

Adisynne Wiegel - Kickapoo

Coach of the Year

Ashley Wateski - De Soto

Hitter of the Year

Carrie Neefe - Kickapoo

Def. Specialist/Libero of the Year

Grace Check - Seneca

Football

(11-player)

First team - offense

QB Max Oleson Sr. Highland; RB Jed Scallon Sr. Ithaca; RB Brett McGuire Sr. Highland; RB Aiden Brosinski Sr. De Soto; RB Will Brunley Sr. Ithaca; RB Brennan Wallin Jr. WS/S; WR Chas Keller Sr. Ithaca; WR Drew Nankey Sr. Highland; TE Cal Dorota Sr. Highland; Center Blake Dax Jr. Highland; Lineman Caleb Marchwick Sr. Ithaca; Lineman Josh Boardman Sr. De Soto; Lineman Josiah Greene Sr. Highland; Lineman Jacob Manning Sr. Ithaca; Kicker Max Oleson Sr. Highland; Special Teams Aiden Brosinski Sr. De Soto.

Second team - offense

QB Benji Clary Sr. Ithaca; RB Noah Loos Sr. Boscobel; RB Isaiah Stokes So. Hillsboro; WR Landon Pedretti So. De Soto; WR Bryce Bollant Jr. Highland; TE Chase Chitwood Fr. Riverdale; Center Nicholas Walz So. WS/S; Lineman Sam Talo Jr. Highland; Lineman Nathan Woodhouse Sr. De Soto; Special Teams Brock Nelson Sr. Ithaca.

First team - defense

Def. End Josh Boardman Sr. De Soto; Def. End Josiah Greene Sr. Highland; Lineman Caleb Marchwick Sr. Ithaca; Lineman Sam Talo Jr. Highland; Lineman Nathan Woodhouse Sr. De Soto; Linebacker Jed Scallon Sr. Ithaca; Linebacker Cal Dorota Sr. Highland; Linebacker Brenner Brown Sr. Boscobel; Linebacker Aiden Brosinski Sr. De Soto; Linebacker Evan Payne Jr. WS/S; Def. Back Max Oleson Sr. Highland; Def. Back Dylan Kagel Sr. Riverdale; Def. Back Parker Hisel Sr. Ithaca; Punter Max Oleson Sr. Highland.

Second team - defense

Def. End Hayden Stahlke Sr. Hillsboro; Def. End Jacob Manning Sr. Ithaca; Lineman Joseph Mezera Sr. WS/S; Lineman Mason Welsh Sr. Highland; Linebacker Lennart Schmidt Jr. De Soto; Linebacker Brett McGuire Sr. Highland; Def. Back Chase Keller Sr. Ithaca; Def. Back Weston Frost Sr. Highland; Punter Dylan Kagel Sr. Riverdale.

Offensive Player of the Year

Sr. Max Oleson Highland

Defensive Player of the Year

Sr. Cal Dorta Highland

Lineman of the Year

Sr. Caleb Marchwick Ithaca

Coach of the Year

Mike Aide Highland

Assistant Coach of the Year

Jeff Johnson Riverdale

Sportsmanship team

Sr. Jimmy Dammon De Soto; Sr. Adam Kepler Ithaca; Sr. Jack Hynek Hillsboro; Sr. Gage Hying Highland; Fr. Gavin Marabelli Riverdale; Sr. Ethan Klema Wauzeka-Steuben/Seneca.

Conference standings

Highland 7-0; Ithaca 6-1; De Soto 5-2; WS/S 4-3; Boscobel 1-6; Riverdale 1-6; Hillsboro 1-6.

Football

(8-player)

Southern all-conference

Quarterback

Danny Griffith, St. Mary's/Valley Christian, first team; Brady Hassinger, Elkhart Lake-Glenbeulah, second team; Grant Bass, Oakfield, honorable mention; Cole Oertel, Williams Bay, honorable mention.

Running back

Stephen Munson, North Crawford, first team; Matthew Russell, Wisconsin Heights, second team; Jack Fox, Oakfield, honorable mention.

Utility-offense

Waylon Palzkill, Belmont, first team; Bailey Schepp, Oakfield, second team; Carson Hosking, Wisconsin Heights, honorable mention; Luke Steffen, St. Mary's/Valley Christian, honorable mention.

TE/WR

Ethan Campbell, St. Mary's/Valley Christian, first team; Bart Bijl, Oakfield, first team; Ty Palzkill, Belmont, second team; Lucas Meredith, Oakfield, second team; Hudson Smith, Wisconsin Heights, honorable mention; Atticus Johnson, St. Mary's/Valley Christian, honorable mention; Kean O'Neil, Elkhart Lake-Glenbeulah, honorable mention; Owen Wastlick, Kickapoo/La Farge, honorable mention; Noah Fritz, Belmont, honorable mention.

Offensive line

Bailey Wolf, Wisconsin Heights, first team; Matthew Stahmann, Oakfield, first team; Casin Carey, Belmont, first team; Nick Berg, St. Mary's/Valley Christian, second team; Jaeger Schoenemann, Wisconsin Heights, second team; Steele Johnson, Kickapoo/La Farge, second team; Garrett Finnell, North Crawford, honorable mention; Cam Connolly, St. Mary's/Valley Christian, honorable mention; Thomas Michaels, Elkhart Lake-Glenbeulah, honorable mention; Jack Bunke, Elkhart Lake-Glenbeulah, honorable mention; Fischer Ludlum, Belmont, honorable mention.

Defensive line

Casin Carey, Belmont, first team; Jaeger Schoenemann, Wisconsin Heights, first team; Garrett Finnell, North Crawford, first team; Sam Todd, St. Mary's/Valley Christian, second team; Lucas Meredith, Oakfield, second team; Grant Bass, Oakfield, second team; John Reader, Wisconsin Heights, honorable mention; Dan Harness St. Mary's/Valley Christian, honorable mention; Forrest Figueroa, Elkhart Lake Glenbeulah, honorable mention; Elian Valadez, Williams Bay, honorable mention; Jack Bunke, Elkhart Lake-Glenbeulah, honorable mention; Steele Johnson, Kickapoo/La Farge, honorable mention; Colton Reichers, Belmont, honorable mention.

Linebacker

Stephen Munson, North Crawford, first team; Noah Fritz, Belmont, first team; Bart Bijl, Oakfield, first team; Hudson Smith, Wisconsin Heights, second team; Owen Swanstrom, St. Mary's/Valley Christian, second team; Hunter Sabel, Oakfield, second team; Satchel McClurg, North Crawford, honorable mention; Micah Hanson, Wisconsin Heights, honorable mention; John Schultz, St. Mary's/Valley Christian, honorable mention; Josh Kleinsasser, Kickapoo/La Farge, honorable mention; Aidan Anderson, St. Mary's Catholic.

Defensive back

Waylon Palzkill, Belmont, first team; Jack Fox, Oakfield, first team; Maverick Ravenscroft, Wisconsin Heights; Ryan Ortscheid, St. Mary's Valley Christian, second team (tie); Kean O'Neal, Elkhart Lake-Glenbeulah, second team (tie); Bailey Schepp, Oakfield, honorable mention; Tyler McKean, Williams Bay, honorable mention; Landon Wohlrab, Wonewoc/Weston, honorable mention; Andrew Munson, North Crawford, honorable mention; Kyle Jens, Elkhart Lake-Glenbeulah, honorable mention.

Special teams

Will Kehoe, St. Mary's/Valley Christian, first team; Bart Bijl, Oakfield, second team (tie); Emma-Ray Kaschuer, Wisconsin Heights, second team (tie); Konner Lancaster, Belmont, honorable mention; Chris Long, North Crawford, honorable mention.

Player of the Year

Stephen Munson, North Crawford

Coach of the Year

Jay Kuenster/Dustan Buldassari, Wisconsin Heights

