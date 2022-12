Coulee Region all-conference teams: Fall of 2022

FOOTBALL

MVC

FIRST TEAM

Offense

QB: Adam Skifton, jr., Onalaska; RB: Devin Judd, sr., Reedsburg; Eli Reynolds, sr., Logan; Brady Kuhn, jr., Onalaska; WR: Nicky Odom, sr., Onalaska; Boston Brindley, sr., Central; Carson Kelsey, sr., Sparta; OL: Kyle Felt, jr., Baraboo; Adam Schmitt, so., Holmen; Sam Bossman, jr., Onalaska; Carsen Brandt, sr., Reedsburg; Sterling Meyer, sr., Logan.

Defense

DL: Ross Liegel, jr., Baraboo; Levi Bolstad, sr., Onalaska; Jon Knickrehm, sr., Onalaska; Jesus Gonzalez, jr., Reedsburg; OLB: Aiden Sommerfield, sr., Onalaska; ILB: Sam Pica, sr., Onalaska; Trey Schinker, sr., Reedsburg; Antoine Hardie, jr., Central; DB: Boston Brindley, sr., Central; Sy Smith, sr., Onalaska; Sean Gilles, sr., Onalaska; Luke Vittengl, jr., Baraboo.

Offensive Player of the Year: Nicky Odom, Onalaska; Co-Defensive Players of the Year: Sam Pica, Onalaska; Sean Gilles, Onalaska; Lineman of the Year: Carsen Brandt, Reedsburg; Coach of the Year: Tom Yashinsky, Onalaska.

SECOND TEAM

Offense

QB: Luke Vittengl, jr., Baraboo; Kevin Green, sr., Reedsburg; Johnny Leaver, jr., Logan; RB: Tyrus McCoy, sr., Holmen; WR: Drew Brookman, sr., Tomah; Nick Joley, jr., Logan; TE: Scott Grossbach, sr., Logan; OL: Haeden Bowar, sr., Baraboo; Jesus Gonzalez, jr., Reedsburg; Isaac Henke, sr., Reedsburg; Kolton Mattison, sr., Central; Gabe Kattchee, sr., Logan.

Defense

DL: Gavin Bramwell, sr., Holmen; Kyle Felt, jr., Baraboo; Alex Bautista, sr., Onalaska; Gabe Kattchee, sr., Logan; OLB: Ben Burgess, sr., Baraboo; Devin Judd, sr., Reedsburg; ILB: Bradley Check, so., Logan; Connor Sukup, sr., Reedsburg; DB: Evan Johnson, sr., Holmen; Matty Burnette, sr., Onalaska; Evan Anderson, jr., Onalaska; Zach George, jr., Central.

HONORABLE MENTION

WR: Caden Brandt, sr., Reedsburg; Danny Pickel, so., Reedsburg; Layden Ott, sr., Sparta; OL: Kaden Swanson, sr., Holmen; Sam Roberts, sr., Central; OLB: Dane Rosenow, sr., Holmen; Jeffrey Baumgartner, jr., Tomah; ILB: Jackson Puttkamer, so., Baraboo; Jordi Beale, so., Baraboo; Ashton Pfaff, sr., Central; Ben Stuhr, sr., Onalaska; Michael O’Rourke, sr., Sparta; Line: Calvin Dever, jr., Logan; Ben Bossman, sr., Onalaska; Jacob Squires, jr., Tomah; PK: Danil Roberts, jr., Logan.

COULEE

FIRST TEAM

Offense

QB: Jackson Flottmeyer, sr., Aquinas; Brett McConkey, sr., West Salem; RB: Luke Noel, sr., West Salem; Colin Boyarski, Altoona; WR: Collin Conzemius, sr., Aquinas; Brennan Kennedy, sr., West Salem; TE: Owen Zahm, jr., Viroqua; OL: Thomas Haney, sr., G-E-T; Shane Willenbring, jr., Aquinas; Kellen Wright, sr., West Salem; Cisco Jimenez, sr., G-E-T; Jack Weininger, sr., Westby.

Defense

DE: Jesse Loging, sr., West Salem; Connor Bahr, sr., West Salem; DT: Aaron Manke, sr., West Salem; Dan Freydenland, sr., Westby; OLB: Damien Lee, sr., Aquinas; Kellen Wright, sr., West Salem; ILB: Luke Noel, sr., West Salem; Calvin Hargrove, sr., Aquinas; DB: Brennan Kennedy, sr., West Salem; Walter Berns, jr., Aquinas; Brett Crume, sr., Westby.

Special Teams

P: Evan Voss, sr., Black River Falls; PK: Dominick Knott, jr., G-E-T; ST: Brennan Kennedy, sr., West Salem.

Player of the Year: Luke Noel, West Salem.

SECOND TEAM

Offense

RB: Garrett Vatland, sr., Westby; Calvin Hargrove, sr., Aquinas; WR: Evan Voss, sr., Black River Falls; Andrew Fassbinder, jr., Viroqua; TE: Damien Lee, sr., Aquinas; OL: Aaron Manke, sr., West Salem; Ben Roth, jr., Altoona; Brett Ziolkowski, jr., Aquinas; Isaac Schumacher, sr., Aquinas; Wilbur Blackdeer, sr., Black River Falls.

Defense

DE: Carter Repaal, jr., G-E-T; Rhett Stenslien, jr., Westby; DT: Henry Suttie, sr., Aquinas; Cisco Jiminez, jr., G-E-T; OLB: Aidan Gunderson, so., Black River Falls; Landan Bremer, jr., Arcadia; Will Mack, sr., G-E-T; ILB: Colin Boyarski, sr., Altoona; Carrett Vatland, sr., Westby; DB: Chris Calico, sr., West Salem; Bo Milutnovich, sr., Westby; Egan Pauly, sr., Arcadia.

Special Teams

P: Brett McConkey, sr., West Salem; PK: Jackson Flottmeyer, sr., Aquinas; ST: Kyle Seiling, so., G-E-T.

HONORABLE MENTION

Offense

QB: Cody Schmitz, jr., G-E-T; Benson McDowell, so., Viroqua; RB: Nate Schindler, jr., G-E-T; Warren Stoner, sr., G-E-T; Ethan Dobbs, sr., Viroqua; Rhett Stenslien, jr., Westby; Hunter Hibbard, so., Altoona; WR: Zavondre Cole, sr., Altoona; David Malin, jr., Aquinas; Anders Stakston, so., Westby; Kayden Sullivan, so., Viroqua; Andy Johnson, sr., West Salem; TE: Brett Crume, sr., Westby; Elijah Sorenson, sr., G-E-T; Caleb Glenzinski, sr., Arcadia; Ben Peterson, jr., G-E-T; OL: Cruz Patzner, sr., Arcadia; Evan Steffen, jr., Altoona; Ty Nottestad, sr., Westby; Kaileb Lakey, sr., G-E-T; Slade Stackhouse, jr., Viroqua; Cullen Kulas, sr., G-E-T; Jason Williams, fr., Black River Falls; Alex Hoyum, so., Viroqua.

Defense

DE: Ollie Cleveland, sr., Black River Falls; Evan Steffen, jr., Altoona; Aaron Lepak, sr., Aquinas; Kaileb Lakey, sr., G-E-T; DT: Thomas Haney, sr., G-E-T; Zack Gebhardt, jr., Black River Falls; Brogen Timm, jr., Aquinas; Slade Stackhouse, jr., Viroqua; Cruz Patzner, sr., Arcadia; Carson Halverson, so., Viroqua; Noah Kubaskie, jr., Black River Falls; ILB: Nate Schindler, sr., G-E-T; Oliver Pelock, jr., Viroqua; Jack Weninger, sr., Westby; Brandt Robinson, sr., G-E-T; Max Sobotta, so., Arcadia; Tommy Tomesh, sr., Altoona; David Malin, jr., Aquinas; Jackson Hoyum, sr., Viroqua; DB: Jordan Rotering, jr., Arcadia; Jackson Berg, jr., Altoona; Brady Seiling, sr., G-E-T; Ben Hilton, sr., G-E-T; Kyle Seiling, so., G-E-T; Kole Keppel, jr., Aquinas; Anthony Miller, jr., Aquinas; Zavondre Cole, sr., Altoona; Warren Stoner, sr., G-E-T; Nolan Parker, sr., Black River Falls; Hunter Hibbard, so., Altoona; Seth Hornsby, jr., Altoona.

Special Teams

P: Ben Kuenkel, sr., Altoona; Domanick Knott, jr., G-E-T; PK: Jacob Helgeson, sr., West Salem; ST: Sam Kearney, sr., Aquinas; Landan Bremer, jr., Arcadia; Ollie Cleveland, sr., Black River Falls.

SCENIC BLUFFS

FIRST TEAM

Offense

QB: Jackson Kendall, so., Luther; RB: Tanner Jones, sr., Bangor; Colin O’Neil, sr., Cashton; Tanner Bass, sr., Luther; Nikita Shankle, sr., New Lisbon; TE: Logan Bahr, jr., Luther; SE: Nathan Riley, sr., Luther; OL: Jonah Larson, sr., Bangor; Braiden Cavadini, sr., Bangor; Zack Mlsna, sr., Cashton; Nate Trocinski, sr., Luther; Sam Duckworth, sr., New Lisbon.

Defense

DL: Jonah Larson, sr., Bangor; Evan Klinkner, sr., Brookwood; Zack Mlsna, sr., Cashton; DE: Jacob Huntzicker, sr., Cashton; Douglas Horstman, sr., Luther; ILB: Brett Hemmersbach, jr., Cashton; Luke Schmeling, sr., Luther; OLB: Tanner Jones, sr., Bangor; Tanner Bass, sr., Luther; DB: Colin O’Neil, sr., Cashton; Brady Hemmersbach, jr., Cashton; Nathan Riley, sr., Luther.

Special Teams

P: Nikita Shankel, sr., New Lisbon; PK: Sam Crenshaw, jr., Bangor; Utility: Evan Klinkner, sr., Brookwood.

Player of the Year: Tanner Jones, Bangor; Lineman of the Year: Zack Mlsna, Cashton; Coach of the Year: Jered Hemmersbach, Cashton; Co-Assistant Coaches of the Year: Mike Brueggen, Cashton; Josh Chaplin, Bangor.

SECOND TEAM

Offense

QB: Jacob Huntzicker, sr., Cashton; RB: Clayton Lyga, sr., Bangor; Ethan Klinkner, jr., Cashton; TE: Dustin McDonald, sr., Bangor; SE: Carson Friske, sr., New Lisbon; OL: Esden Schroeder, sr., Cashton; Henry Brueggen, jr., Cashton; Douglas Horstman, sr., Luther; Brandon Fuller, sr., Necedah; Tucker Wilde, jr., Royall.

Defense

DL: Riley Verken, sr., Cashton; Nate Trocinski, sr., Luther; Sam Duckworth, sr., New Lisbon; DE: Bradon Fuller, sr., Necedah; Chris Hart, sr., New Lisbon; ILB: Chase Horstman, jr., Bangor; Clayton Lyga, sr., Bangor; OLB: Dustin McDonald, sr., Bangor; Ethan Klinkner, jr., Cashton; DB: Samuel Cropp, jr., Bangor; Ashton Pfaff, sr., New Lisbon; Dylan O’Brien, jr., New Lisbon.

HONORABLE MENTION

Cody Petersen, Bangor; Garrett Brennan, Bangor; Luke Hajek, Bangor; Rian Mulvaney, Brookwood; Brady Hansen, Brookwood; Marshall Doll, Brookwood; Connor Butzler, Cashton; Noah Hemmersbach, Cashton; Jack Kluba, Cashton; Justin Miller, Luther; Cole Bryant, Luther; Ethan Pralle, Luther; Isaac Hunkins, Necedah; Luke Kiesling, Necedah; Blaise Texley, Necedah; Jake Cox, New Lisbon; Garson Weler, New Lisbon; Domonik Quamme, New Lisbon; Jacob Dragon, Royall; Gabe Keenan, Royall; Samson Degner, Royall.

DAIRYLAND

FIRST TEAM

Offense

QB: Austin Arnburg, jr., C-FC; Drew Seifert, sr., Pepin/Alma; RB: Jackson Shramek, jr., Blair-Taylor; Demetrius Bergmann, jr., Pepin/Alma; WR: Evan Olson, jr., Pepin/Alma; Evan Nehring, sr., Blair-Taylor; TE/FB: Madox Stewart, jr., Pepin/Alma; OL: Ryan Brevick, sr., Pepin/Alma; Bryan Rogstad, sr., Blair-Taylor; Ashton Radatz, jr., Pepin/Alma; Ryder Zamora, jr., Augusta; Grant Hoffer, jr., Pepin/Alma.

Defense

DL: Dylan Elvaker, sr., Blair-Taylor; Nathan Price, sr., Augusta; DE: Evan Nehring, sr., Blair-Taylor; Joe Shong, jr., Augusta; ILB: Erick Kleinhans, sr., Whitehall; Bryan Rogstad, sr., Blair-Taylor; OLB: Gabe Armitage, sr., Blair-Taylor; Carter Sacia, sr., Melrose-Mindoro; DB: Brennan King, sr., Augusta; Cainnin Mann, jr., Pepin/Alma; Zachary Nitek, sr., Blair-Taylor.

Special Team

PK: Grayden Barum, so., C-FC; P: Bryan Rogstad, sr., Blair-Taylor; Utility: Ethan Kniseley, so., Blair-Taylor; Alex Anderson, jr., Eleva-Strum; Demetrius Bergmann, jr., Pepin/Alma.

SECOND TEAM

Offense

QB: Brennan King, sr., Augusta; RB: Devon McCune, sr., Whitehall; Jackson Laxson, sr., Augusta; Ben Dickinsen, sr., Augusta; Tanner Schieffer, jr., C-FC; WR: Drew Wicka, jr., C-FC; Zachary Nitek, sr., Blair-Taylor; OL: Seth Jahr, sr., Blair-Taylor; Eyan Knecht, sr., C-FC; Nathan Price, sr., Augusta; Javonny Stevens, jr., Eleva-Strum; Mitchell Berg, jr., Melrose-Mindoro.

Defense

DL: Seth Jahr, sr., Blair-Taylor; Ashton Radatz, jr., Pepin/Alma; DE: Kenny Kloss, jr., Augusta; Jameson Riesgraf, jr., Pepin/Alma; ILB: Madox Stewart, jr., Pepin/Alma; Andrew Bissen, sr., C-FC; OLB: Ben Dickinsen, sr., Augusta; Eyan Knecht, sr., C-FC; DB: Austin Arnburg, jr., C-FC; Drew Wicka, jr., C-FC; Ty Zeman, sr., Melrose-Mindoro.

Special Teams

PK: Madox Stewart, jr., Pepin/Alma; P: Hunter Guenther, sr., Ind./Gil.; Utility: Andrew Bissen, sr., C-FC; Gavin Rich, jr., C-FC.

RIDGE AND VALLEY 8-PLAYER

FIRST TEAM

Offense

QB: Kolby Lancaster, sr., Belmont; Evan Pedretti, sr., De Soto; RB: Harley Schams, sr., De Soto; WR: Landon Pedretti, jr., De Soto; Konner Lancaster, sr., Belmont; OL: Casein Carey, sr., Belmont; Fisher Ludlum, sr., Belmont; Nolan Alexander, sr., Kickapoo/La Farge; C: Garin Schoenemann, sr., Wisconsin Heights.

Defense

DE: Casein Carey, sr., Belmont; Bryce Grelle, sr., De Soto; DL: Caleb Hysel, sr., Kickapoo/La Farge; Colton Reichers, sr., Belmont; Jayvyn Jones, sr., De Soto; LB: Noah Fritz, sr., Belmont; Luke Herrling, sr., Wisconsin Heights; Evan Pedretti, sr., De Soto; DB: Konner Lancaster, sr., Belmont; Landon Pedretti, jr., De Soto.

Special Teams

P: Landon Blaha, fr., North Crawford; PK: Emma-Ray Kalscheuer, sr., Wisconsin Heights; ST: Noah Fritz, sr., Belmont; Landon Pedretti, jr., De Soto.

Player of the Year: Kolby Lancaster, Belmont; Offensive Player of the Year: Kolby Lancaster, Belmont; Defensive Player of the Year: Bryce Grelle, De Soto; Lineman of the Year: Casey Carey, Belmont; Coach of the Year: Brandon Wiese, Belmont; Assistant Coach of the Year: Dan Trussoni, De Soto.

SECOND TEAM

Offense

QB: Derek Adler, sr., Wisconsin Heights; RB: Cody Blichzar, so., Wisconsin Heights; WR: Kaden Wagner, sr., Wisconsin Heights; Bryce Grelle, sr., De Soto; OL: Caleb Hysel, sr., Kickapoo/La Farge; C: Brock Malphy, so., Kickapoo/La Farge.

Defense

DE: Nolan Alexander, sr., Kickapoo/La Farge; Gage Messner, sr., Kickapoo/La Farge; DL: Dyami Heisz, sr., North Crawford; Landon Blaha, fr., North Crawford; LB: Harley Schams, sr., De Soto; Satchel McClurg, sr., North Crawford; Owen Wastlick, sr., Kickapoo/La Farge; DB: Andrew Munson, so., North Crawford; Cullen Jacobus, fr., North Crawford.

Special Teams

PK: Konner Lancaster, sr., Belmont.

VOLLEYBALL

MVC

First Team

Lauren Noth, sr., Tomah; Shealyn Bahr, sr., Aquinas; Macy Donarski, sr., Aquinas; Kyla Christnovich, sr., Holmen; Avery Veenendall, sr., Central; Jazzy Davis, sr., Logan; Halie Kapelke, jr., Onalaska.

Offensive Player of the Year: Lauren Noth, Tomah; Defensive Player of the Year: Shealyn Bahr, Aquinas; Coach of the Year: Kelly Grabowenski, Holmen.

Second Team

Sydney Emineth, sr., Aquinas; Addison Foor, so., Aquinas; Rayna McArdle, jr., Holmen; Ava Dettwiler, jr., Logan; Sanjana Xiong, sr., Onalaska; Claire Pedretti, jr., Onalaska; Abby Schell, sr., Sparta.

Honorable Mention

Sammi Hanson, sr., Onalaska; Bailey Young, sr., Onalaska; Izzy Jahr, jr., Holmen; Macy Kline, fr., Holmen; Samantha Davis, fr., Aquinas; Iris Neve, sr., Aquinas; Ruby Gerhard, jr., Central; Laurel Erickson, so., Central; Ella Boge, jr., Logan; Liberty Sprain, jr., Logan; Olivia Wall, jr., Tomah; Aisha Fritsche, jr., Tomah; Macey Oswald, sr., Sparta; Josie Edwards, sr., Sparta.

COULEE

First Team

Jayda Berg, sr., Westby; Jaden Hammes, sr., West Salem; Emily Collins, sr., Westby; Bethany Roethel, sr., Westby; Hannah Matzke, sr., Luther; Tricia Klum, jr., Westby; Mara Anderson, sr., Viroqua.

Athlete of the Year: Jayda Berg, Westby.

Second Team

Kendall Burkhamer, sr., West Salem; Elyse Schoonover, sr., G-E-T; Anna McConkey, sr., West Salem; Bryne Swenson, so., Viroqua; Reese Sackett, jr., West Salem; Kennedy Brueggen, sr., Westby; Olivia Nedland, sr., Westby.

Honorable Mention

Genevieve Norman, sr., West Salem; Morgan Kammel, sr., West Salem; Aaliyah Fox, sr., Viroqua; Bre Norman, jr., Black River Falls; Jordan Stanislowski, sr., G-E-T; Kealey Ziegerweid, sr., Arcadia; Sienna Campbell, sr., Black River Falls; Kami Delap, jr., Viroqua; Mackenzie Stellner, sr., Westby; Kaitlyn Bremer, so., Arcadia; Allie Zittel, so., Luther; Casidi Pehler, jr., Arcadia.

SCENIC BLUFFS

FIRST TEAM

Vanessa Anderson, jr., Brookwood; Braylee Hyatt, sr., Cashton; Peyton Sullivan, jr., Hillsboro; Michelyn Hansen, so., Hillsboro; Marah Gruen, jr., Royall; Kelsey Justman, jr., Wonewoc-Center; Jaelyn Stowe, jr., Wonewoc-Center.

Player of the Year: Kelsey Justman, Wonewoc-Center

SECOND TEAM

Joeryn Freit, sr., Bangor; Cora Brandau, sr., Brookwood; Taylor Bayer, sr., Cashton; Toni Mitchell, sr., Hillsboro; Brooklyn Gruen, jr., Royall; Makayla Martin, sr., Royall; Bryn Ertel, jr., Wonewoc-Center.

HONORABLE MENTION

Nora Tucker, Bangor; Gladys Bpres, Bangor; Reagan Muehlenkamp, Brookwood; Maggie Muehlenkamp, Brookwood; Ella Brueggen, Cashton; Vivie Dempsey, Cashton; Kyra Bisarek, Hillsboro; Lily Von Falkenstein, Hillsboro; Ava Nault, Necedah; Mrysta Saylor, Necedah; Claire Haske, New Lisbon; Kelsi Steele, New Lisbon; Bria Gruen, Royall; Kasey Jones, Royall; Stacie Kopenhafer, Wonewoc-Center; Emma Mildbrand, Wonewoc-Center.

DAIRYLAND

FIRST TEAM

Lindsey Steien, Blair-Taylor; Madison Goodbear, Blair-Taylor; Abby Thompson, Blair-Taylor; Kennedy Korger, Augusta; Miah Breheim, Alma Center Lincoln; Gabrielle Radichel, Eau Claire Immanuel Lutheran; Sheridan Noeldner, Eau Claire Immanuel Lutheran; Bella Holzer, C-FC; Mackenzie Wenger, C-FC; Jaden Bautch, Eleva-Strum.

SECOND TEAM

Olivia Wulff, Gilmanton; Adison Pronschinske, Independence; Abigail Miller, Melrose-Mindoro; Wallice Helmin, Alma/Pepin; Morah Youngbauer, Whitehall; Abby Koepke, Whitehall; Samantha Wincse, Augusta; Emily Frey, Alma Center Lincoln; Andrea Waldera, Blair-Taylor; Hannah Kazemba, Eau Claire Immanuel Lutheran.

RIDGE AND VALLEY

FIRST TEAM

Alana Nelson, sr., Ithaca; Josie Laue, jr., Ithaca; Maddie Montgomery, sr., Kickapoo; Maddy Benson, sr., La Farge; Kindale Williams, jr., la Farge; Nora Swenson, jr., North Crawford; Alex Bender, jr., North Crawford; Kate Swenson, so., North Crawford; Grace Check, sr., Seneca; Lindsey Sime, sr., Seneca; Kendra Chambers, sr., Seneca; Lucy Manning, jr., Seneca.

Player of the Year: Grace Check, Seneca; Hitter of the Year: Maddy Benson, La Farge; Co-Setters of the Year: Josie Laue, Ithaca; Lindsey Sime, Seneca; Defensive Specialist of the Year: Grace Check, Seneca; Coach of the Year: Jessica Dworschack, Seneca.

BOYS CROSS COUNTRY

MVC

First Team

Manny Putz, so., Onalaska; Jonathan Skemp, jr., Aquinas; Blake Burnstad, jr., Onalaska; Arlo White, so., Aquinas; Carl Oskar Wilcox-Borg, sr., Tomah; Samuel Horman, jr., Holmen; Daniel Wilson, sr., Logan.

Runner of the Year: Manny Putz, Onalaska. Coach of the Year: Darin Shepardson, Onalaska.

Second Team

Wesley Barnhart, sr., Central; Nick Rudrud, sr., Onalaska; Joey Hirschbock, so., Aquinas; Nathan Novak, sr., Holmen; Ryan Topolski, sr., Onalaska; Josiah Kulmaczewski, fr., Holmen; Declan Gregg, so., Aquinas; Roman Westrich, sr., Logan.

Honorable Mention

Ethan Archer, jr., Holmen; Jon Rosenow, so., Holmen; Dylan Whiteaker, so., Holmen; Isaac Trohkimoinen, jr., Logan; Joel Johnson, fr., Sparta; Lyndon Torkelson, fr., Central; Ben Lenz, fr., Logan.

COULEE

First Team

Dawson Gronemus, sr., West Salem; Philip Gabrielson, so., West Salem; Tom Stenberg, so., West Salem; Carter Quackenbush, so., West Salem; Sam Ruiter, sr., G-E-T; Carson Gronemus, fr., West Salem; Brennan Garbers, jr., West Salem.

Athlete of the Year: Dawson Gronemus, West Salem.

Second Team

Noah Radloff, sr., Luther; Beckett Brueggen, so., Westby; Xander Burmeister, jr., G-E-T; Bryden Hundt, sr., Luther; Charlie Caya, sr., G-E-T; Drew Anderson, so., West Salem; Devin Nedland, so., Westby.

Honorable Mention

Oliver Marley, so., G-E-T; Sawyer Smock, so., G-E-T; Brennan Anderson, so., West Salem; Gavin Larson, so., Westby; Zach Fitzpatrick, sr., West Salem.

SCENIC BLUFFS

First Team

Dylan Powell, sr., Brookwood; Gavin Benzing, sr., Bangor; Traevon Delaney, so., Bangor; Nolan Langrehr, so., Bangor; Wyatt Maurhoff, jr., Brookwood; Evan Buchholz, so., Bangor; Caston Gosda, so., Brookwood.

Second Team

Sawyer Postel, jr., Hillsboro; Jacob Hite, so., Necedah; Aryn Lochen, jr., Bangor; Mason Hustad, fr., Necedah; Max Vogele, fr., Necedah; Jack Herried, jr., Necedah; Malakai Dunham, jr., New Lisbon.

DAIRYLAND

Wesley Pronschinske, sr., C-FC; Kristoffer Sandal, jr., Blair-Taylor; Micah Fossum, jr., Eau Claire Immanuel Lutheran; Delorean Peterson, sr., Blair-Taylor; Jack Laufenberg, sr., Melrose-Mindoro.

Second Team

Hale Madsen, sr., C-FC; Jacob Olson, so., Blair-Taylor; Justin Frank, sr., Augusta; Devin Molinaro, sr., Augusta; Dirk Wilson, sr., C-FC.

GIRLS CROSS COUNTRY

MVC

First Team

Sabrina Lechnir, fr., Holmen; Anabella Filips, jr., Holmen; Sydney Valiska, jr., Holmen; Bailey Sommerville, so., Holmen; Molly Twitchell, sr., Holmen; Vanessa Gavilan, sr., Sparta; Jocelyn Williams, fr., Holmen.

Runner of the Year: Sabrina Lechnier, Holmen; Coach of the Year: Steve Mally, Holmen.

Second Team

Naomi Koch, sr., Aquinas; Alli Thomas, sr., Onalaska; Alexa Myre, fr., Aquinas; Mikayla Carkhuff, sr., Onalaska; Sheryl Wang, jr., Holmen; Josie Bailey, jr., Tomah; Brianna Grilley, so., Central.

Honorable Mention

Makenna Klingelhofer, so., Central; Aisha Hughart Topygal, sr., Tomah; Madeline Ziegler, fr., Sparta; Keagan Anderson, jr., Onalaska; Leah Modjeski, so., Sparta; Emilia Veum, sr., Central; Bethany Hale, fr., Aquinas.

COULEE

First Team

Mia Olson, so., West Salem; Adrianna Rotering, jr., G-E-T; Elizabeth Curtis, fr., Westby; Payton Greer, jr., West Salem; Denali Huebner, sr., Westby; Tegan Michalek, sr., Arcadia; Kennedy Garbers, so., West Salem.

Athlete of the Year: Mia Olson, West Salem.

Second Team

Morgan Quackenbush, sr., West Salem; Alena Donahue, sr., West Salem; Audra Johnson, sr., Westby; Lauren Wickus, so., Luther; Rachel Diehl, jr., Viroqua; Natalie Miller, so., Westby; A.J. Parker, jr., G-E-T.

Honorable Mention

Meghan Nelson, sr., Westby; Rivon DiPadova, so., Viroqua; Lily Miller, so., Black River Falls; Elyse Bee, jr., West Salem; Maria Cannon, jr., West Salem; Tabitha Larson, jr., Luther; Kayleigh Ackman, fr., Viroqua.

SCENIC BLUFFS

First Team

Marah Gruen, jr., Royall; Anna Fronk, so., Bangor; Amelia Muellenburg, jr., Brookwood; Delilah Heden, fr., Necedah; Margarita Silva, jr., Brookwood; Stephanie Silva, so., Brookwood; Savannah Britzke, sr., Hillsboro.

Second Team

Chelsie Paulsen, sr., Cashton; Katie Gronemus, jr., Cashton; Ruby Muehlekamp, fr., Brookwood; Mateya Kaduc, so., Cashton; Marissa Eckland, so., Bangor; Isabell Korn, so., Cashton; Alice Wiedmeyer, so., Brookwood.

DAIRYLAND

First Team

Addy Duellman, fr., C-FC; Reese Ehrat, sr., C-FC; Claire Becker, jr., Melrose-Mindoro; Breilynn Halverson, sr., C-FC; Taylor Sylla, fr., Ind./Gil.

Second Team

Emma Mann, jr., C-FC; Ava Peterson, sr., Augusta; Gracie Rombalski, jr., Ind./Gil.; Bailey Pronschinske, fr., C-FC; Emma Rozek, so., Melrose-Mindoro.

GIRLS GOLF

COULEE

First Team

Whitney Sonsalla, sr., Arcadia/Independence; Zowie Hunter, jr., Black River Falls; Maddi Fletcher, fr., Westby/Viroqua; Maggie Bistodeau, sr., G-E-T; Ithzel Cossio Sotelo, sr., Arcadia/Independence.

Player of the Year: Whitney Sonsalla, Arcadia/Independence.

Second Team

Alexis Murphy, sr., G-E-T; Amanda Christianson, so., Westby/Viroqua; Haylie Schmidt, sr., Black River Falls; Megan Windsor, fr., Black River Falls; Jada Schmitt, so., G-E-T.

Honorable Mention

Ahnna Bautch, sr., Arcadia/Independence; Elizabeth Coburn, jr., Westby/Viroqua; Frannie Everson, sr., Black River Falls; Natalie Gaier, sr., Black River Falls; Chloe Applin, jr., G-E-T.

BOYS SOCCER

MVC

First Team

Andrew Sutton, sr., Aquinas; Landon Larson, sr., Central; Devin Wilkerson, jr., Central; Owyn Lyons, sr., Central; Elliot Waldron, sr., Holmen; Solomon Szymanski, jr., Logan; Griffen Schultz, sr., Onalaska; Mason Flatsch, sr., Onalaska; Matt Holness, jr., Tomah; Haakon Garvin, jr., Tomah; Trevin Johnson, jr., Tomah.

Player of the Year: Landon Larson, Central. Coach of the Year: Adam Lyons, Central.

Second Team

Lucas Hanson, sr., Holmen; Jason Palmberg, sr., Holmen; Andre De La Rosa, so., Holmen; Nick Ziegler, sr., West Salem; Henry Horstman, sr., Aquinas; Finn Emlet, so., Central; Chuye Yang, jr., Logan; Jacob Havlik, jr., Onalaska; Carver Burkhalter, sr., Onalaska; Max Wurster, sr., Onalaska; Owen Walker, sr., Tomah.

Honorable Mention

Samuel Dickinson, jr., Aquinas; Jonah Sdano, so., Aquinas; Andrew Hackbarth, sr., Logan; Gabe Sanders, jr., Logan; Arlo Walker, jr., Central; Cody Beitlich, sr., Central; Bryce Ratajski, sr, Holmen; Hogan Schneider, sr., Holmen; Lucas Von Weiss, sr., Onalaska; Justin Richgels, jr., Onalaska; Connor Greeno, so., Sparta; Landon Burkhart, jr., Sparta; Sam Odenbach, sr., West Salem; Tyler Leren, sr., West Salem; Joe Venner, sr., Tomah; Jonah Nick, sr., Tomah.

GIRLS TENNIS

MVC

First Team

Danica Silcox, jr., Aquinas; Katie Johnson, jr., Central; Odessa Barreyro, sr., Central; Kate Fortney, so., Aquinas; Sienna Torgerud, sr., Central; Isabel Ploessl, sr., Holmen; Alex Drazkowski, so., Onalaska; Allison Culp, jr., Central; Norah Hofland, sr., Logan; Mackenzie Kohn, jr., jr., Tomah.

Singles Player of the Year: Danica Silcox, Aquinas; Doubles Team of the Year: Katie Johnson, Odessa Barreyro, Central; Coach of the Year: Paul Holmen, Central.

Second Team\

Charlie Gauger, jr., Aquinas; Amelia Russ, jr., Sparta; Evelyn Tripp, jr., Sparta; Tenzin Nelson, fr., Aquinas; Summer Nicolai, jr., Onalaska; Summer Nicolai, jr., Onalaska; Campbell Nitti, jr., Onalaska; Allie Schlicht, sr., Central; Harper Reese, jr., Central; Kendall Blanco, jr., Central; Emma Goede, jr, Holmen.

Honorable Mention

Avalon Nelson, jr., Aquinas; Grace Butler, sr., Aquinas; Mari Kiyose, sr., Central; Kate Gilbertson, jr., Sparta; Alana Clark, sr., Sparta; Claire Pribbernow, sr., Sparta; Jane Fabian, sr., Onalaska; Hanna Thao, jr, Holmen; Nora Dickinson, so., Aquinas; Emily Bakalars, jr., Aquinas.

COULEE

First Team

Megan Johnson, so., West Salem; Cate Bruemmer, sr., Luther; Emma Kolb, fr., Luther; Natalie Graham, West Salem; Emma Larson, sr., Luther; Emily Gronholz, sr., Luther; Ellie Goodenough, West Salem; Kate Skaar, West Salem; Clara Baudek, jr., Luther; Allison Buege, jr., Luther.

Singles Player of the Year: Megan Johnson, West Salem; Doubles Team of the Year: Emma Larson, Emily Gronholz, Luther.

Second Team

Maddy Olson, sr., Luther; Moriah Cress, sr., Viroqua; Dylynn Bayer, West Salem; Makayla Boldt, jr., Luther; Rebekah Knudson, West Salem; Grace Waldhart, West Salem; Sophie Botcher, jr., Luther; Rileigh Olson, jr., Luther; Eva Clements, West Salem; Asher Helgeson, West Salem.

SPORTSMANSHIP

MVC

FOOTBALL

Micah McReynolds, jr., Baraboo; Reid Tengblad, sr., Holmen; Mason Elston, sr., Central; Griffen Schroeder, sr., Logan; Cornell Banks, sr., Onalaska; Ben Thering, sr., Reedsburg; Logan Walley, sr., Sparta; Mitchell Schroeder, sr., Tomah.

VOLLEYBALL

Taylor Molling, sr., Onalaska; Lydia Olson, jr., Holmen; Alexandra Roupe, sr., Aquinas; Taya Schraith, sr., Central; Kamryn Kinner, so., Tomah; Kenzie Kim, sr., Logan; Ella Guns, sr., Sparta.

BOYS CROSS COUNTRY

Tim Barrett, so., Aquinas; Noah Bertram, jr., Holmen; Collin Erickson, sr., Central; Roman Westrich, sr., Logan; Nick Rudrud, sr., Onalaska; Sam Parent, sr., Sparta; Marshall Reiman., fr., Tomah.

GIRLS CROSS COUNTRY

Holly Blakeley, sr., Aquinas; Taylor Bembnister, sr., Holmen; Taryn Winga, sr., Central; Bella Brown, sr., Logan; Alli Thomas, sr., Onalaska; Serena Swanson, jr., Sparta; Josie Bailey, jr., Tomah.

BOYS SOCCER

Joe O’Flaherty, sr., Aquinas; Connor McCoy, sr., Central; Andrew Ripp, sr., Holmen; Eston Eberlein, jr., Logan; Alex Swanson, sr., Onalaska; Caleb Hostetler, sr., Sparta; Anthony Mathison, sr., West Salem; Ty Richer, jr., Tomah.

GIRLS TENNIS

Gaonou Her, sr., Onalaska; Allie Schlicht, sr., Central; Nadia Tovar, sr., Sparta; Makayla Ueeck, jr., Tomah; Rosa Schwinn-Weaver, so., Aquinas; Madison Pickett, sr., Holmen; Phuongquynh Vu, jr., Logan.

SCENIC BLUFFS

FOOTBALL

Mason Buehler, Bangor; Payne Clark, Brookwood; Ericris Tirado-Lopez, Cashton; Justin Miller, Luther; Matt Susman, Necedah; Austin Hare, New Lisbon; Thomas Clark, Royall.

VOLLEYBALL

Joeryn Freit, Bangor; Kylie Powell, Brookwood; Madison Schendel, Cashton; Camryn Hanson, Hillsboro; Syvanna Schumer, Necedah; Hailey Remm, New Lisbon; Cailey Simons, Royall; Taylor Novy, Wonewoc-Center.

BOYS CROSS COUNTRY

Nolan Langrehr, Bangor; Dylan Powell, Brookwood; Jeremiah Woolhouse, Cashton; Mason Haas, Hillsboro; Alex Hite, Necedah; Matthew Bennett, New Lisbon; Rodrigo Garcia, Royall.

GIRLS CROSS COUNTRY

Marissa Eckland, Bangor; Katie Gruen, Brookwood; Makayla Gooselaw, Cashton; Savannah Britzke, Hillsboro; Angelina McNally, Necedah; Rachel Homan, New Lisbon; Marah Gruen, Royall.

RIDGE AND VALLEY

FOOTBALL

Parker Galle, Belmont; Matthew Kumlin, De Soto; Josh Kleinsasser, Kickapoo/La Farge; Andrew Munson, North Crawford; Derek Adler, Wisconsin Heights.