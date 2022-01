La Crosse TV

Thursday

COLLEGE MEN’S BASKETBALL: Georgetown at Providence, FS1, 4 p.m.; W. Kentucky at FAU, CBSSN, 6 p.m.; SMU at Memphis, ESPN2, 6 p.m.; Belmont at Morehead St., ESPNEWS, 6 p.m.; Charlotte at N. Texas, ESPNU, 6 p.m.; Purdue at Indiana, FS1, 6 p.m.; Southern Cal at Colorado, PAC-12N, 6:30 p.m.; Santa Clara at St. Mary’s (Cal), CBSSN, 8 p.m.; Tulsa at Cincinnati, ESPNU, 8 p.m.; UConn at Butler, FS1, 8 p.m.; San Francisco at Gonzaga, CBSSN, 10 p.m.; Arizona at Stanford, ESPNU, 10 p.m.; UCLA at Utah, FS1, 10 p.m.; Washington at Oregon St., PAC-12N, 10:30 p.m.

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL: SIU-Edwardsville at Tennessee Tech, ESPNU, 4 p.m.; Georgia Tech at Syracuse, ACCN, 5 p.m.; Maryland at Ohio St., BTN, 5 p.m.; Florida at Kentucky, SECN, 6 p.m.; Louisville at NC State, ESPN, 6:30 p.m.; Pittsburgh at Virginia Tech, ACCN, 7 p.m.; Iowa at Minnesota, BTN, 7 p.m.; rkansas at Alabama, SECN, 8 p.m.; Southern Cal at UCLA, PAC-12N, 8:30 p.m.

GOLF: The Latin America Amateur Championship: First Round, El Camaleón Golf Club, LA Romana, Dominican Republic, ESPN2, 11 a.m.; LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament Of Champions, First Round, Lake Nona G&CC, Orlando, Fla., GOLF, 11 a.m.; PGA Tour: The American Express, First Round, La Quinta Country Club, La Quinita, Calif., GOLF, 2 p.m.; PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship, First Round, Hualalai GC, Kaupulehu, Hawaii, GOLF, 6 p.m.; DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, Second Round, Yas Links, Abu Dhabi, United Arab Emirates, GOLF, 1 a.m. (Friday).

NBA: Phoenix at Dallas, TNT, 6:30 p.m.; Indiana at Golden State, TNT, 9 p.m.

NHL: Colorado at Los Angeles, ESPN, 8:30 p.m.

ROBERTO CLEMENTE PBL BASEBALL: Playoff: Criollos de Caguas vs. Indios de Mayagüez, Final, Game 5, FS2, 5 p.m.

TENNIS: ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia (Taped), ESPN2, 1 p.m.; ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia, ESPN2, 8 p.m.

