La Crosse TV

AUTO RACING: The Race All-Star Series, ESPN2, 11 a.m.; MotoAmerica Superbike: Road America, FS2, 3 p.m.; FIA Formula E: Race at Home Series, FS2, 5:30 p.m..

HORSE RACING: America's Day at the Races, FS2, noon; America's Day at the Races, FS1, 1:30 p.m.; Trackside Live!, NBCSN, 3 p.m.

KOREAN BASEBALL: KT at Kiwoom, ESPN, 2:55 a.m.; Lotte at Doosan, ESPN, 11:55 p.m.

MIXED MARTIAL ARTS: UFC Fight Night Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas, ESPN, 5 p.m.; UFC Fight Night 38: Tyron Woodley vs. Gilbert Burns (Welterweights), Las Vegas, ESPN, 8 p.m.

RUGBY: NRL: Canberra at Melbourne, FS1, 4:30 a.m.; NRL: Newcastle at Penrith, FS1, 1 a.m. (Sunday)

MEN'S SOCCER: Bundesliga: Werder Bremen at Schalke 04, FS1, 8:20 a.m.; Bundesliga: Frankfurt at VfL Wolfsburg, FS2, 8:20 a.m.; Bundesliga: Fortuna Düsseldorf at Bayern Munich, FS1, 11:20 a.m.

