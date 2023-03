HIGH SCHOOL

BASEBALL: Nonconference— Caledonia vs. Viroqua at Copeland, 4 p.m.; Melrose-Mindoro at Onalaska Luther, 4:30 p.m.; Wisconsin Rapids at Sparta, 4:30 p.m.; Arcadia at Blair-Taylor, 4:30 p.m.; Westby at Brookwood, 5 p.m.; Riverdale at Cashton, 5 p.m.

SOFTBALL: MVC—Logan vs. Central at Shelby, 4:30 p.m.; Sparta vs. Holmen at Viking, 4:30 p.m.; Onalaska at Tomah, 4:30 p.m. Ridge and Valley—Kickapoo vs. De Soto at Stoddard, 5 p.m. Nonconference—Aquinas at Onalaska Luther, 4:30 p.m.; Melrose-Mindoro at Arcadia, 5 p.m.; Neillsville at Bangor, 5 p.m.; Royall at Viroqua, 5 p.m.; Riverdale at Cashton, 5 p.m.; Westby at Dodgeville, 5 p.m.; Prairie du Chien at Belmont, 5 p.m.