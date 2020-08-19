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MARRIAGE LICENSES
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MARRIAGE LICENSES

Monroe County

Joshua Paul Wood and Emily Anne Miller

Gaylon Russell Albert Lamb and Samantha Jo Tabbert

Matthew Kelley Andrew and Jennifer Jean Laxton

Paul Andrew Ryan and Bethany Grace Fyles

Spencer James Daines and Alyssa Marie Von Ruden

Ethan Arthur Belmonte and Alyssa Mae Eades

Mitchell Ryan Kimpton and Nicole Summer Burnstad

Hunter Caldwell Heard and Kirsten Alecia Metz

Nicholas Austin Parker and Taylor Marie Orick

Tyler Lee Swartz and Meranda Elizabeth Chloe Larson

Wayne William Merow and Dana Lynn Geier

Stephen Roger Hemmersbach and Doris Ann Leis

Bradley William Nussdorfer and Bridget Lee Rewitzer

Tyler Mark Rose and Jordyn Elizabeth Pierce

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Tomah Journal editor

Steve Rundio is editor of the Tomah Journal. Contact him at 608-374-7785.

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