MARRIAGE LICENSES

Monroe County
Joshua Paul Wood and Emily Anne Miller
Gaylon Russell Albert Lamb and Samantha Jo Tabbert
Matthew Kelley Andrew and Jennifer Jean Laxton
Paul Andrew Ryan and Bethany Grace Fyles
Spencer James Daines and Alyssa Marie Von Ruden
Ethan Arthur Belmonte and Alyssa Mae Eades
Mitchell Ryan Kimpton and Nicole Summer Burnstad
Hunter Caldwell Heard and Kirsten Alecia Metz
Nicholas Austin Parker and Taylor Marie Orick
Tyler Lee Swartz and Meranda Elizabeth Chloe Larson
Wayne William Merow and Dana Lynn Geier
Stephen Roger Hemmersbach and Doris Ann Leis
Bradley William Nussdorfer and Bridget Lee Rewitzer
Tyler Mark Rose and Jordyn Elizabeth Pierce
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