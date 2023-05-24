Viroqua High School will hold its graduation ceremonies at the Viroqua Area Schools football field/track, Saturday, May 27, at 1:30 p.m.
The class motto is “One step at a time, but always forward.”—Russell Wilson. The class flower is orange calla lily.
The class officers are President Henry Urch, Vice President Charlie Durochik, Treasurer Maggie Berra and Co-Secretaries Mercedes Peterson and Margaret Montemurno.
Candidates for graduation are Viroqua High School: DYLAN ANDERSEN, MARA ANDERSON, KATRINA BEACH, MAGGIE BERRA, SYDNEY BURCKHARDT, PRESTON BUROKER, DALTON BUROS, CODY CAMPBELL, GAVIN CAMPBELL, ZOEY CLARK, MORIAH CRESS, TREVOR CZAP, CADENCE DEHLIN, RHIANNON DEHLIN, HARRISON DEVINE, AARON DIPIETRO, ETHAN DOBBS, DYLAN DOBITZ, CHARLOTTE DUROCHIK, ALEXUS EDGERLY, CANNEN FORTNEY, AALIYAH FOX, TREVOR GEARY, COOPER GELHAUS, JULIETTE GETTER, KEISHA GLIDDEN, GAVIN GOSS, MELAINA GRANT, KATELYN GULLICKSON, GRANT HANSON, JOSEPHINE HARLESS, SCHUYLER HAWKLOVE, ELLA HOOVERSON, MASON HOPKINS, JACKSON HOYUM, NEVAEH HUBBARD, NOLA KARWOSKI, ELEONORE KLEIN, CASEY KOWALCZYK, KADIENCE LARRY, DAKOTA LENSER, RYAN LEUM, LEAH MCLEES, MARGARET MONTEMURNO,
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KOLTON NELSON, ANIKA NEMES, BRECKIN PETERSEN, LINNEA PETERSON, MERCEDES PETERSON, CARTER ROELS, ERIC (ODIN) SNOWDEAL IV, JORDAN SOWLE, KAYLEE SWENSON, GABRIELLE THELEN, KALA TOLLEFSON, HENRY URCH, ELIZABETH VON RUDEN, STEVEN WEDWICK, KARA WEHNER, CLAYTON WESTON, HEAVEN WHALEY, LUCAS WHITE, CARTER WILLIAMS, BRAYLAN ZITZNER, ALLISON ZUBE.
Laurel High School: JACK CLIZER, MILES DANIELS, ISABELLE KANE, SERRA KANGAS, JASPER NORDSKOG, FREDERICK PALMER, SEVERIN TUBBIN, AMBROSIA WOJAHN.
Better Futures High School: LYDIA FRY, AUTUMN HOFF, DOMINIC INMAN, ALEXSIS LARRY, EMMA MEYER, RACHAEL PEDRETTI, ANDI RIDDLE, EVA SCHRECK, HANNAH SIMONSON.