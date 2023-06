Ridge & Valley has announced it 2023 all-conference and sportsmanship teams.

TRACK & FIELD

Boys

So. CJ Milliren De Soto; Sr. Nolan Reese Kickapoo/La Farge; Jr. Cody Nash Kickapoo/La Farge; So. Sam Miller Kickapoo/La Farge; Jr. Del Walter Kickapoo/La Farge; Sr. Kaleb McCauley Kickapoo/La Farge; Jr. Ry Gehrke Kickapoo/La Farge; Sr. Owen Wastlick Kickapoo/La Farge; Jr. Ethan Bass Kickapoo/La Farge; Fr. Arlon Walter Kickapoo/La Farge; Fr. Aidric Egge Kickapoo/La Farge; Jr. Liam Elton North Crawford; So. Carter Emler North Crawford; Jr. Alex Morga North Crawford; So. Gabe Hamann Seneca; So. Thomas Caya Seneca; Jr. Lucius Cooley Wauzeka/Steuben; Sr. Seth Bunders Wauzeka/Steuben

Honorable mention

Sr. Harley Schams De Soto; Fr. Logan Brudos De Soto; Jr. Landon Thompson Ithaca/Weston; Fr. Clayton Lee Ithaca/Weston

Runners of the Year

Jr. Lucius Cooley Wauzeka/Steuben; Sr. Nolan Reese Kick/La Farge

Field Event Athlete of the Year

Jr. Lucius Cooley Wauzeka/Steuben

Coaches of the Year

Austin Bunders Wauzeka/Steuben; Shannon Sarbo Wauzeka/Steuben

Sportsmanship team

So. Lakota Webster De Soto; Jr. James Timm Ithaca/Weston; Jr. Maverick McCauley Kickapoo/La Farge; Jr. James Carstens North Crawford; Jr. Brett O'Kane Seneca; Jr. Paul Krachey Wauzeka/Steuben

Girls

Jr. Cheyenne Fedler De Soto; Jr. Kaylee Peterson Ithaca/Weston; Jr. Aubri Koch Ithaca/Weston; Sr. Alivia Koch Ithaca/Weston; Fr. Tristen Petersen Ithaca/Weston; Sr. Lilly Geary Kickapoo/La Farge; Sr. Jayla Nagel Kickapoo/La Farge; So. Jadence Nagel Kickapoo/La Farge; Jr. Autumn Jacks Kickapoo/La Farge; So. Jewel Kleinsasser Kickapoo/La Farge; Fr. Katie Randow Kickapoo/La Farge; Sr. Alessia Gatta Kickapoo/La Farge; So. Agnes Carstens North Crawford; So. Kate Swenson North Crawford; So. Livhe Chamberlain North Crawford; Sr. Taylor Snyder Seneca; So. Kylie Manning Wauzeka/Steuben; So. Emma Wall Wauzeka/Steuben

Honorable mention

Fr. Sadie Venner De Soto; So. Elena Lechnir De Soto; Jr. Kaylee Miller Ithaca/Weston; So. Maggie Kershner Ithaca/Weston; So. Anika Wastlick Kickapoo/La Farge

Runner of the Year

So. Jadence Nagel Kickapoo/La Farge

Field Event Athlete of the Year

Sr. Jayla Nagel Kickapoo/La Farge

Coach of the Year

Kelsey Daines Kickapoo/La Farge

Sportsmanship team

Sr. Cadence Thompson De Soto; Sr. Reese Ghastin Ithaca/Weston; Sr. McKinley Ray Kickapoo/La Farge; Jr. Sarah Bransky North Crawford; Jr. Grace Sime Seneca; Fr. Leah Peralta Wauzeka/Steuben

SOFTBALL

Sr. Gracyn Beck De Soto; Sr. Elissa Moser De Soto; Sr. Elise Newkirk Ithaca; Jr. Josie Laue Ithaca; Jr. Alyvia Young Ithaca; Jr. Hailey Gander Kickapoo; Sr. Helen Clements Kickapoo; Sr. Maddy Benson La Farge; Sr. Sadie Schneider La Farge; Sr. Miranda Olson North Crawford; Sr. Kendra Chambers Seneca; Sr. Grace Check Seneca; Sr. Bridget Hagensick Seneca; Sr. Philomena Hall Seneca; Jr. Ally Wall Wauzeka/Steuben; So. Emma Wall Wauzeka/Steuben; Sr. Madison Walz Wauzeka/Steuben; Jr. Cameron Hurda Wauzeka/Steuben

Honorable mention

Jr. Nevaeh Sanders De Soto; So. Sascha Doll De Soto; So. Shawnna Haakenson De Soto; So. Holly King Ithaca; So. Arianna Louis Ithaca; Jr. Abby Oliver Kickapoo; Jr. Elizabeth Stovey North Crawford; Sr. Mckinzi Kemp North Crawford; Sr. Jorja Clark Seneca; Sr. Aubrey Wallin Seneca; Jr. Lucy Manning Seneca; Jr. Morgan Berger Wauzeka/Steuben; So. Gwenn Walz Wauzeka/Steuben; So. Sophia Walz Wauzeka/Steuben; Fr. Valerie Bauer Weston

Sportsmanship team

Sr. Elissa Moser De Soto; Sr. Kyla Pluemer Ithaca; Jr. Lexi Kaiser Kickapoo; Jr. Emily Potter La Farge; Sr. Autumn Butler North Crawford; Sr. Halle Lenzendorf Seneca; Fr. Claudia Walz Wauzeka/Steuben; Sr. Addie DeMars Weston

Player of the Year

Jr. Ally Wall - Wauzeka/Steuben

Pitcher of the Year

Jr. Cameron Hurda - Wauzeka/Steuben

Coach of the Year

Amy Lund - La Farge

Conference standings

Seneca 14-0; Wauzeka/Steuben 12-2; Ithaca 9-5; De Soto 8-6; La Farge 5-9; Kickapoo 4-10; North Crawford 4-10; Weston 0-14

BASEBALL

First team all-conference

Sr. Brian Ziegler De Soto; Jr. Micha Salisbury Ithaca; So. Sammy Clary Ithaca; Sr. Nolan Alexander Kickapoo; Jr. Aaron Camlek La Farge; Sr. Evan Payne Seneca; Fr. Gage Wall Seneca; So. Dawson Davidson Seneca; Sr. Caydon Lomas Wauzeka-Steuben; Sr. Seth Bunders Wauzeka-Steuben; So. Garrett Jennings Weston; So. Garrett Granger Weston

Second team all-conference

Sr. Evan Koch De Soto; Jr. Matthew Kepler Ithaca; Sr. Lincoln Manning Ithaca; So. Abe Clements Kickapoo; So. Satchel McClurg North Crawford; So. Briar Wall Seneca; So. Owen Oppriecht Seneca; Jr. Cohen Redman Wauzeka-Steuben; Fr. Isaac Jennings Weston;

Honorable mention

Fr. Finn Wrobel De Soto; Sr. Ethan Cockroft Ithaca; So. Hayden Peterson Kickapoo; Jr. Hayden Fowell La Farge; Jr. Andrew Munson North Crawford; Jr. Jake Payne Seneca; Jr. Ben Bird Wauzeka/Steuben; Fr. Trevor Westphal Weston

Sportsmanship team

Jr. Mathew Sanding De Soto; Sr. Ryan Biermeier Ithaca; So. Evan Wallace Kickapoo; Jr. Gavin Lee La Farge; Sr. Carter Halverson North Crawford; Sr. Brennen Wallin Seneca; Sr. Carson Redman Wauzeka/Steuben; Sr. Myles Connors Weston

Player of the Year

Sr. Evan Payne - Seneca

Pitcher of the Year

Sr. Caydon Lomas - Wauzeka-Steuben

Coach of the Year

Brent Jennings - Weston

Conference standings

Seneca 12-2; Wauzeka/Steuben 11-3; Ithaca 10-4; North Crawford 6-8; De Soto 6-8; Weston 4-8; La Farge 3-11; Kickapoo 2-12