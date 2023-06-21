Viroqua high school has released its Term 4 honor roll for the 2022-23 school year.
Distinguished Honors - GPA 4.0 or higher
Graduation Year: 2023
MARA R. ANDERSON; SYDNEY C. BURCKHARDT; HARRISON J. DEVINE; CANNEN A. FORTNEY; AALIYAH N. FOX; MASON A. HOPKINS; ANIKA F. NEMES; JORDAN M. SOWLE; HENRY M. URCH; BRAYLAN E. ZITZNER
Graduation Year: 2024
COLE J. FLETCHER; EMMA G. HAREM; ALEX M. HARNISH; ELAINA A. NEMES; LILIANA S. ROZESKE; MADILYN J. ZUBE;
Graduation Year: 2025
SAMARA J. BRAMSTEDT; RACHEL L. CONAWAY; ANTHONY M. DIPIETRO; OWEN M. KING; SERENITY J. MERCER; MATTHEW R. WESTON
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Graduation Year: 2026
SUMMER R. AREHART; MADDI L. FLETCHER; ROSS P. HENDRICKSON; EMMA J. MOILIEN; SERENITY PETERSEN; BRANDON G. SKREDE; CARSON J. TRACEY
High Honors - GPA 3.6 to 3.99
Graduation Year: 2023
MAGGIE R. BERRA; DALTON R. BUROS; MORIAH CRESS; TREVOR A. CZAP; ETHAN L. DOBBS; CHARLOTTE J. DUROCHIK; TREVOR T. GEARY; COOPER J. GELHAUS; NEVAEH A. HUBBARD; CASEY D. KOWALCZYK; BRECKIN PETERSEN; CARTER L. ROELS; ERIC (ODIN) C. SNOWDEAL IV; KAYLEE L. SWENSON; KARA M. WEHNER; CLAYTON T. WESTON
Graduation Year: 2024
ELIZABETH COLBURN; KAMERON A. DELAP; RACHEL R. DIEHL; HAILEY J. DREGNE; ANDREW D. FASSBINDER; JOHN R. JOHNSON II; CONNOR R. MATHISON; EVAN B. SOLBERG; GRACE E. STUBER; JUSTICE R. TOLEDO
Graduation Year: 2025
KAYLEE E. BEKKUM; EMILY A. BERRA; EMMA J. BRUDOS; IRIS G. CURLEY; SOREN C. DECLERCQ; NICHOLAS K. DODDRIDGE; NICHOLAS J. ELISIUS; EKATERINA GALAKTIONOVA; CAMERON B. HAWKLOVE; BROOKS H. HOFFLAND; KYLIE M. HUSCHKA; VINCENT R. KLUM; EASTON K. POWELL; ISAAC A. PRATT; CEDAR A. SEMANCHIN; HANNAH L. SKREDE; BRYNE B. SWENSON
Graduation Year: 2026
KAYLEIGH J. ACKMAN; HAYDEN J. BURCKHARDT; HENDRIX L. BUROS; ALANA E. CHRISTIANSON; EMILY J. HUBATCH; ALEXANDER J. KLUM; RYAN A. KOWALCZYK; TEAGAN M. MADIGAN; ALLIE J. OLSON; SAMANTHA J. SCHNEIDER
Honors - GPA 3.3 to 3.59
Graduation Year: 2023
DYLAN N. ANDERSEN; CADENCE G. DEHLIN; SCHUYLER C. HAWKLOVE; JACKSON D. HOYUM; KADIENCE E. LARRY
Graduation Year: 2024
MACKENZIE V. CARNEY; REGAN M. CARY; MYLES L. FRYE; OWEN M. GANDER; AIDA M. KARWOSKI; MAISIE MONTEMURNO; JACOB A. NOBLE; WHITNEY SKREDE
Graduation Year: 2025
CALLEIGH R. ANDERSEN; ZYON B. BENSON; HAILIE E. DELAHUNT; RIVYN I. DI PADOVA; ISAAC A. FOUTS; KATELYN A. HALVORSON; KAYLA N. PEDRETTI-DOBITZ; LANE A. RUNICE; JACOB M. SHIPMAN; WILLA F. THURIN; DYLAN P. WEDWICK
Graduation Year: 2026
JAMES F. BRENNEMAN; HAYLEE A. GILARDI; KENNA R. HOHLFELDER; GUNNAR KEENAN; SIRI A. VOLDEN; HAILY J. WIDNER