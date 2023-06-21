Viroqua Middle School has released its Term 4 honor roll for the 2022-23 school year.
Distinguished Honors - GPA 4.0
Graduation Year: 2027
MAYA L. HANSON; MADISON M. SOWLE
Graduation Year: 2028
WESTON S. BENZING; KELSEY R. WILDENBERG; OLIVIA A. WILLIS; ADELAIDE N. WOODWARD
Graduation Year: 2029
ALI L. CHESTELSON; LEVI Z. PRATT; ELLIOT C. SIMON; ISABELLA M. THOMPSON
Graduation Year: 2030
BRITYN S. ALLIE; KALEANOHEALANI A. BOARDMAN; CADENCE A. HUGHES; LILLY L. JOHNSON; LENNON M. NEDLAND; LUCAS P. NEPRUD; JORDY T. OLSON; REESE A. RUNICE; MADELYN E. SCHWARZ; KAELYN C. SONNENBURG; HENRY N. STARKS; SIRI C. TUBBIN; TESSA D. VOLDEN; OLIVER H. WOODWARD
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High Honors - GPA 3.6 to 3.99
Graduation Year: 2027
MEGAN M. BRENDEL; BENJAMIN W. HOYUM; LEILA S. HUBBARD; ADRIANA R. LARRY; ANYA I. LEONARD-MCGOVERN; ELLA SIMONSON; ANNA L. SOLVERSON; DECLAN S. SWENSON NATHAN WALTERS III
Graduation Year: 2028
MATTHEW E. BERRA; KARLEY M. BURCKHARDT; HARLEY M. BUROS; SAWYER CLEMENTS; FINNEGAN S. CURLEY; STELLA E. FERGOT; LOGAN D. GRONEMUS; ALLIE J. HALVORSON; LEVI I. HANSON; MCCORMICK L. IVEY; ETTA M. KILEY; TABITHA L. KLUM; MARGARITA E. MAYBERRY; MADELYN M. MOILIEN; GABRIEL A. RIVERA; NOAH D. ROOD; TATUM J. SCHUMACHER; ALLYAH J. SCHWEM; FINN M. SIEMON; MYLE D. TORGERSON; SAWYER J. TURBEN; CORBIN J. ZIELKE
Graduation Year: 2029
WILLOW R. ALBRIGHT; RUTHIE E. CALL; AVA DERUDDER; LAYLA R. JAWORSKI; ZANDER M. KLUM; SOPHIE A. MATHISON; ATLEY K. SCHUMACHER; NOAH C. SCHWARZ; CAILIN A. SOLVERSON; ALLISON I. TRACEY; EVELYN V. WALBRUN; SOPHIA L. WITTE; GRIFFIN A. WYANT
Graduation Year: 2030
LYDIA E. ACKMAN; SOPHIE R. ANDERSON; SIERRA M. AREHART; ROLLAND J. BEACH; KEIRA R. DELAP; QUINN A. DENSTAD; AURELIA J. DI PADOVA; MASON J. FRANKLIN; EMMA M. HERMAN; RUBI I. KLINKNER; MIA R. NELSON; HALLE S. NUNDAHL; JOCELYN L. OLSON; ROSALIE A. ORETHUN; MYA A. PETERSON; EASTON M. RAHR; SEELEY B. RUDRUD; KII G. SIEMON; NOAH R. TURBEN; TAYLOR M. WHITNEY
Honors - GPA 3.3 to 3.59
Graduation Year: 2027
SOPHIE G. BUROS; JOHN EDDY; SYTARA T. GALD; BRIELLE K. GRANT; REECE A. HOOKS; ABIGAIL L. KANE; LEVI KING; LAURYN J. KOWALCZYK; JOHNATHAN LOCKINGTON; ABRIELLA M. SHELMIDINE; LEAH L. SLACK; MATHILDE S. STRONG
Graduation Year: 2028
EVAN J. BOVENMYER; BAILEY R. CLARK; CAITLYN G. HOHLFELDER; ALLIE J. HUSCHKA; MADELYNN KEENAN; ARIA L. LARSON; ASHTIN L. LONEY; MATTEA L. NELSON; BRENNA ROGERS; DALTON J. SPRINGBORN
Graduation Year: 2029
WOLFGANG A. BRUSUBARDIS; HADLEY M. BURCKHARDT; ASHTON B. BURKE; WYATT R. CRESS; ANGELA M. DIEHL; JAYCE L. DREYER; DAXTIN G. ELLIOTT; ADIA L. FOSTER; AVERY C. LINEBERRY; ANASTASIA RUNICE; MAKINLEY M. RUNNING; EASTON J. SOLBERG; ELIJAH M. SOWLE; BLAKE J. STARR
Graduation Year: 2030
BOWDEN H. ASPENSON; BRAELYN J. JACOBSON; ALICE L. NELSON; KADEN M. OLIVER; AERYN THELEN; ASHER B. VOLDEN; GUNNAR M. VOLDEN; KENAN J. WARD; EMMETT G. WINKELMAN