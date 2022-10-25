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3rd District: Full list of donors who have given maximum to Van Orden

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Derrick Van Orden, Republican candidate for the 3rd Congressional District in western Wisconsin, has raised nearly $6 million for his 2022 campaign, according to filings with the Federal Elections Commission.

That’s compared to about $1.4 million for his Democratic opponent state Sen. Brad Pfaff.

Those figures are accurate up to Sep. 30, the most recent reporting deadline.

Federal campaign limits allow an individual to give a candidate for federal office a maximum of $2,900 per election. Since candidates face a primary and a general, one person can give a total of $5,800 to one candidate per election cycle.

More than 100 people have donated the maximum $5,800 to Van Orden’s campaign, according to filings with the FEC.

Notable names giving the max include Las Vegas casino magnate Steve (Stephen) Wynn and his wife Andrea Wynn, Menard’s founder and owner John Menard Jr and his wife Fay Menard, Kwik Trip CEO Don Zeitlow, billionaire Republican megadonors Dick (Richard) and Liz (Elizabeth) Uehlein of ULINE, billionaire Diane Hendricks and Kim Hendricks of ABC Supply Co., and Ross Perot Jr.

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Here is a full list of donors (along with city and state) giving the maximum $5,800, according to FEC:

AYLWARD, AMY J., NEENAH, WI

AYLWARD, RICHARD J., NEENAH, WI 

BAUMGARTNER, DONALD, MILWAUKEE, WI

BAUMGARTNER, DONNA, RIVER HILLS, WI 

BENEDICT, DEBORAH, MEDINA, MN 

BENEDICT, MICHAEL, MEDINA, MN 

BERARD, ROBERT MR., STEVENS POINT, WI 

BILLHEIMER, JOHN, LIVERMORE, CA 

BUCKLEY, MARJORIE, NORTH PALM BEACH, FL 

BUCKLEY, WALTER W. JR., NORTH PALM BEACH, FL 

BUNTROCK, DEAN L., OAKBROOK TERRACE, IL 

BUNTROCK, ROSEMARIE, OAKBROOK TERRACE, IL 

BURKE FOLEY, RORY, MILWAUKEE, WI 

BURKE, KATHRYN, FOX POINT, WI 

BURKE, WENDY, MILWAUKEE, WI 

CALLAN, JAMES J., FOX POINT, WI 

CAMERON, RONALD M., LITTLE ROCK, AR 

CHESEBRO, KENNETH, CAMBRIDGE, MA 

CONLON, DAVID W., JOHNSON CITY, TX 

DAHL, HARRY J., SPARTA, WI 

DEAN, JANE S., MEQUON, WI 

DEAN, RANDOLPH H., MEQUON, WI 

DEAN, RICH, MEQUON, WI 

DHEIN, JERE, GREEN BAY, WI 

DOHERTY, EDWARD D., DALLAS, TX 

DRUCKENMILLER, STANLEY F., NEW YORK, NY 

DUHAMEL, KATHERINE B., SAN FRANCISCO, CA 

DUHAMEL, WILLIAM F., SAN FRANCISCO, CA 

FARROW, PETER C., CHIPPEWA FALLS, WI 

FISHER, KENNETH L., PLANO, TX 

FISHER, SHERRILYN, PLANO, TX 

FUSSNER, CHRISTOPHER JOHN, CHANDLER, AZ 

GALICOT, GREGORIO D., LA JOLLA, CA

GELATT, PHILIP M., LA CROSSE, WI 

HANNA, DAVID, IRVINE, CA 

HANNA, VIRGINIA, IRVINE, CA 

HEIDT, MATTHEW, CORONADO, CA 

HENDRICKS, DIANE M., AFTON, WI

HENDRICKS, KIMBERLEE K., JANESVILLE, WI 

HERMENING, KEVIN J., MOSINEE, WI 

HERMENING, WENDY, MOSINEE, WI 

HERRO, DAVID MR., MIAMI BEACH, FL 

HOLSON, RICHARD S., LAKE FOREST, IL 

JOHNSON, BARBARA B., RICE LAKE, WI 

JOHNSON, DREW, SOUTHLAKE, TX 

JOHNSON, ERIK S., MIDDLETON, WI 

JOHNSON, MARK O., RICE LAKE, WI 

JOSEPH, CAROL, OMRO, WI 

JOUHET, FREDERIC, ROCHESTER HILLS, MI 

JOUHET, SANDRA, ROCHESTER HILLS, MI 

KEMMERER, JOHN, JACKSON, WY 

KEMMERER, KAREN, JACKSON, WY 

KENT, WILLIAM, MIDLAND, TX

KIERLIN, ROBERT A.m WINONA, MN CO, CA 

KRAFT, ROBERT W., MILWAUKEE, WI 

KRESS, CAROL J., GREEN BAY, WI 

KRESS, DONALD F., GREEN BAY, WI 

KUBLY, BILLIE W., NAPLES, FL 

KUESTER, DENNIS, NAPLES, FL 

LOQUERCIO, BOB, STREAMWOOD, IL 

LUDINGTON, DAVID, DR. ONALASKA, WI 

LUDINGTON, PATRICIA A., ONALASKA, WI 

MARQUIS, DARRELL L., PEORIA, IL 

MARQUIS, THOMAS, PRINCETON, IL 

MCCORMICK DRIVE LLC, ST. PETERSBURG, FL 

MCKENNA, MIKE, MILTON, WI 

MENARD, FAY, EAU CLAIRE, WI 

MENARD, JOHN R. JR., EAU CLAIRE, WI 

MILLER, BARBARA, CLEVELAND, OH 

MILLS, ANDREW, LONG LAKE, MN 

MOISO, J JEROME, MCARTHUR, CA 

MOISO, JUDITH, MCARTHUR, CA 

MONCRIEF, R. W., FORT WORTH, TX 

MOSLING, J. PETER, PICKETT, WI 

MULLINS, LUKE MR., JUNCTION CITY, WI 

NELSON, CAROL J., PRESCOTT, WI 

NELSON, GRANT E., PRESCOTT, WI 

NEUMANN, AMY, HARTLAND, WI 

NEUMANN, MATT, HARTLAND, WI 

O’BRIEN, KARIN M., HOLMEN, WI 

PEREZ, WILLIAM, NAPLES, FL 

PEROT, H. ROSS MR. JR., DALLAS, TX 

PERRY, APRIL ROGANNE, DENTON, TX 

PETULLO, ANTHONY J., WHITEFISH BAY, WI 

PETULLO, BEV, WHITEFISH BAY, WI 

PIEPER, JENNIFER, CORCORAN, MN 

PIEPER, RICHARD, MILWAUKEE, WI 

PIEPER, RON, CORCORAN, MN 

POPOLO, JOSEPH, DALLAS, TX 

PREGONT, JOSEPH T., JANESVILLE, WI 

RAMSEY, JASON, BREVARD, NC 

REES-JONES, TREVOR, DALLAS, TX 

REIBEL, BARBARA, GREENWICH, CT 

REIBEL, JAMES, GREENWICH, CT 

ROOD, JOHN, JACKSONVILLE, FL 

ROOD, SONYA, JACKSONVILLE, FL 

ROZOLIS, KEITH, LAKE GENEVA, WI 

RYAN, PATRICK, WINNETKA, IL 

RYAN, SHIRLEY ANN, WINNETKA, IL 

SCHLOEMER, JAMES H., MENOMONEE FALLS, WI 

SCHROEDER, BRIAN, DE PERE, WI 

SCHUH, KONYA D., JANESVILLE, WI 

SEWELL, CARL, DALLAS, TX 

SIEVERS, AUGUST, ELK GROVE VILLAGE, IL 

SILSETH, JOHN M., BROOKFIELD, WI 

SMITH, HAROLD B., PALM BEACH, FL

SOLOMON, STEVEN, DALLAS, TX 

STORY, KENDRA, JANESVILLE, WI 

TOLL, NANCY A., FRANKLIN, WI 

UIHLEIN, ELIZABETH, LAKE FOREST, IL 

UIHLEIN, RICHARD, LAKE FOREST, IL 

VANDERMUS, NANCY J., ONALASKA, WI 

WAKEMAN, BARBARA L., ANNAPOLIS, MD 

WAKEMAN, CAROL L., GREEN BAY, WI 

WAKEMAN, JOHN F., ANNAPOLIS, MD 

WEEKLEY, RICHARD W., HOUSTON, TX 

WEGNER, KENNETH, ELMHURST, IL 

WIESER, MARK A., WISCONSIN DELLS, WI

WILEY, LAWRENCE, MADISON, WI 

WINN, STEPHEN T., DALLAS, TX 

WOLDING, RICHARD H., NELSONVILLE, WI 

WOODMAN, JANE, PALM BEACH, FL 

WYNN, ANDREA LAS VEGAS, NV $5,800

WYNN, STEPHEN, LAS VEGAS, NV 

ZARNEGIN, ROBERT, BEVERLY HILLS, CA 

ZIETLOW, DONALD P., ONALASKA, WI 

ZORE, DIANE MS., RIVER HILLS, WI 

ZORE, ED, RIVER HILLS, WI 

This journalism was funded in part by a grant from the La Crosse Community Foundation.

The Badger Project is a nonpartisan, citizen-supported journalism nonprofit in Wisconsin. For more visit thebadgerproject.org

In never-before-seen-video filmed during the January 6 Capitol attack, then-Vice President Mike Pence and House Speaker Nancy Pelosi, first and second in the line of presidential succession, discuss their personal safety and contingency plans.

The House Jan. 6 committee opened its first hearing in months Thursday declaring it will delve into Trump's “state of mind" and the central role the defeated president played in the multipart effort to overturn the election. "In a staggering betrayal of his oath, Donald Trump attempted a plan that led to an attack on a pillar of our democracy, said Chairman Bennie Thompson, D-Miss., moments after gaveling the hearing to order. 

Two weeks before voting in the US midterms gets fully underway, many across the country have already cast their ballots with early voting available in some form in 35 states. But there remains some level of skepticism around the process after Donald Trump’s debunked claims of large levels of fraud in early voting in the 2020 presidential elections, leading to ramped up security at many polling stations this time around.
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