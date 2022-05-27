Kickapoo High School Class of 2022

Kickapoo High School held its graduation ceremony on May 20 in the school gym.
Adisynne Wiegel, Valedictorian
Class of 2022 graduates are Katie Alexander, Dino Baschiera, Jamison Bohan, Brandon Campton, Lillian Clements, Alayna Culver, Gavin Edel, Anelise Egge, Unni Engberg, Mason Friday, Ryan Hadley, Mina Hammje, Dzhamilia Ismailova, Dylan Jacks, Mia Jaynes, Caden Johnson, Steele Johnson, Kole Kaiser, Mckenna Layer, Connor Lloyd, Treyvin McCauley.
Katelyn McKittrick, Ross Mehrhoff, Gracie Miller, Carrie Neefe, Destiny Polesky, Ethan Randow, Jerzie Ries, Amber Schmidt, MyKenzie Schroeder, John Schweiger, Treyvin Sheldon, Lorena Soriano Nunez, Presley Spector, Emilee Swanson, Nevin Swanson, Justin Vaaler, Alejandro Valdez, Justin Valentine, Nicolas Victor, Maja Vilstrup-Clausen, Kalyn Wallace, Julianne Esther White, Adisynne Wiegel and Jeffrey Yearous.