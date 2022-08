Marriages in La Crosse County

The following people applied for marriage licenses in La Crosse County:

Andrew J. Crook to Ashley E. Lex, both of La Crosse

Anthony J. Frayer to Emma C. Smerud, both of La Crosse

Brandon C. Freitag to Carries R. Wells, both of Barre Mills

Ryan W. Hall to Pa Chia Xiong, both of La Crosse

Stephen P. Helming to Tiffany T. Everson, both of West Salem

Travis D. Henning to Brenda A. Hare, both of Holmen

Mathew A. Jensen to Erynn K. Hoff, both of Holmen

Kevin L. Jones of Onalaska to Justine M. Hickey of Holmen

Leo J. Judd Miller to Taylor R. Rieck, both of town of Campbell

Steven M. Keenan to Jenna L. Forward, both of La Crosse

Brian M. Kelly to Erin E. Needham, both of Holmen

Jacob P. Kramer to Rebecca J. Lichtie, both of La Crosse

Timothy J. Kromke to Danielle. C Matuszak, both of La Crosse

Paul M. LaCount to Madeline A. Smith, both of La Crosse

Nathan J. Listle to Margaret C. Killian, both of Holmen

Caleb D. Markofski of Farmington to Samantha R. Scott of Holmen

William F. Martini to Anne M. Roesler, both of Rochester

Kyle K. McKenzie to Nicole L. Demarb, both of Onalaska

Cody W. Nowitzke to Chyanne G. Messer, both of La Crosse

Joshua L. Pralle of West Salem to Catherine O. Cox of Galesville

Austin A Reinhart to Chelsea M. Lovejoy, both of Onalaska

Tyler J. Rohn to Emma A. Ash, both of Rollingstone, Minn.

Gunner R. Santos to Haley G. Hoffman, both of Onalaska

Robert L. Shallue to Savannah R. Sly, both of La Crosse

Scott E. Sherer to Sara J. Dawson, both of Lincoln

Ross D. Tenney of Minnetonka to Sheridan L. McCoy of Bloomington

Hunter K. Zaemisch of Stoughton to Anja M. Enervold of Barre Mills

