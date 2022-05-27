Onalaska High School Class of 2022

Onalaska High School will hold commencement ceremonies on Saturday at 1 p.m. in the OHS Fieldhouse.
Class of 2022 graduates are Joseph Alexander Adorjan III, Quinn John Anderson, Allison Danielle Balduzzi, Kylee Rae Bauer, Aliyah Jade Bell, Kadin Matthew Bente, Cokie Mae Binegar, Livian Heather Bohan, Ryan James Boone, Claire Kristine Borene, James Harry Borene, Ethan Michael Boswell, Zachary James Bosworth, Emma Kay Breidenbach, Maxwell Kurtis Breiling, Thomas Jeffery Breit, Brooke Rose Brieske, Matthew Brockberg, Kiya Christine Bronston, Ian James Brownfield, Alec Joseph Browning, Landon Dean Bruha, Flavie Buchter, Jamison Todd Bullard, Abby Mae Buschmann, Emma Lynn Buschmann, Cooper Michael Callaway, William Theodore Chafoulias, Rayna Skye Chapman, Larry Yufei Cheng.
Noah Bin Clemment, Braydon Garry Clemmer, Jacob Daniel Conry, Makayla Elizabeth Costin, Ashley Elizabeth Dahlke, Ashley Maureen Dale, Kolin McCay Davidheiser, Claire Marie Davis, Jesse Allen DeChambeau, Nicholas Robert Delaney, Jamia Elise Honey Dillard, Aidan Michael Drury, Shawn Patrick Duescher, Amara Lee Duquette, Raya Jean Duquette, Lawson Paul Ebbert, Shelby Lynn Endrizzi, Benjamin Michael Faas, Ganna Waleed Fahmy Abdelmalek Fares, Ashley Yulan Fenn, Sydney Joan Ferris, Joyahna Yelena Fillner, Abraham J Finch.
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Brandon Zachary Fink, Trevor James Fink, Alora F Fitzgerald, Wade Thomas Fox, Jennifer Joyce Garves, Amber Rose Giertych, Elijah Christopher Gillingham, Cambree June Gilman, Alexander Jerome Gold, Anna Elizabeth Gold, Christopher Wilson Graham, Raymond Richard Grandt IV, Brett William Greene, Joseph John Griebel, Daisy Grover, Stesha Lynn Amidon Groves, Riley Allen Haas, Abigail Marie Halverson, Jackson Paul Hammer, Nathan Adam Hammon, Brandon Michael Haring.
Jonah Mathew Harlan, Desiree Darnell Harnwell, Abigail Marie Haun, Abriana Kay Hayter, Simon Dean Hemmersbach, Gaona Her, Brock Maxwell Herczeg, Eric John Hilby, Matthew William Hinitt, Kylee Lynn Holen, Adnyra Rose Holt, Alexander Panagiotis Hronis, Nicholas Charles Hubbard , Grace Suzanne Jacobson, Michael James Jensen, Aiden James Johansen, Connor Aaron Johansen, Grace Elizabeth Johns, Amanda Marie Johnson, Keagen Lyder Johnson, Peyton Godfrey-Yer Jones, Neil Louis Jostad, Grace Julianna Kalember, Alanah Sharon Kaufmann, Trey Robert Kegebein, Ashton Frederick Kinsey, Ainsley Faith Kirchoff.
Noah Richard Kleven, Erin Michele Kucharczyk, Taylor James Kuhlmann, Anthony Robert Lambeau, Ayden Charles Larson, Grace Carol Lavold, Brianna Catherine Law, Kathy Lee, Tyler Huxmen Lee, Noah James Lincoln, Emma Kay Lindley, Jillian Elizabeth Lonning, Dominic Meej Xeeb Lor, Adrian Michael Lund, Lucas Matthew Joseph Marick, Nicole Guerrero Martínez, Kailey Ann Marx, Sienna Isabel Mathews, Jacob Matthew Mattison, Dionna Imani McBride, Avery Elizabeth McDonnell.
Tanner Wayne Meighan, Kylie Patricia Mohr, Aiden Philip Mott, Dillon Guy Mudgett, Padraig John Mullen, Natalie Janae Mumm, Isaac James Mydy, Priya Vinay Naik, Karis Michelle Newman, Calyn Tyler Ngeth, Anthony Troung Nguyen, Parker Adam Nimtz, Devin Gary O’Donnell, James Gary O’Hotto, Jasmine Lynn Odegard, Kylie Reese Olesevich, Aidan Arlie James Olson, Donovan Joe Olson, Maysen Richard Olson, Owen Paul Osborne, Liberty Lu Owens-Groth, Austin Carl Oyen.
Connor Marcellus Pangburn, Hayden Lee Pedretti, Brianna Lynn Peterson, Matthew Robert Peterson, Zachary Edward Peterson, Harley Del’tn Pippenger, Nicholas Vincent Polodna, Cortell Benjamin Radde, Jessica Anne Randall, Zayed Mohammed Rayhan, Zander Hamilton Yer Reed, Naima Reichardt, Lucas Riley Rice, Isaac Louis Robinson, Sarah Anne Roesler, Ayden Arthur Root, Aiden Daniel Runchey, Jason Paul Rutz, Zoey Blayne Sander, Klaraleigh Cecelia Grace Sanders-Mikkelson.
Meredith Elise Saner, Laura Scala, Devyn RaeAnn Schmeling, Lauren Katherine Schwaab, Spencer Michael Senn, Jaymz Michael Severson, Caitlyn Jean Shaw, Apollo Rain Sheehan, Isaiah Robert Siegel, Michael Peter Skemp, Ava Margaret Smith, Joseph David Snodgrass, Greta Ann Speckeen, Ella-Marie Elizabeth-Ann Stage, Falyn Elizabeth Stalnaker, Abigail Laura Steindorf, Joshua Carl Steinhoff, Ethan Briggs Stell, Andrea Rae Stewart, Logan Michael Stewart, Adrien Ann Stoen.
Thea Rae Stout, Abigail Anne Strain, Liam Orlyn Strong, Michael Andrew Stupi, Kayli Jean Suchla, Aaron Brent Swan, Chue Leng Thao, Essence Ka Pa Thao, Pa Houa Thao, William Scott Thesing, Olivia Jaevian Tillman, Lily Adeline Tobert, Diana Debbie Tran, Elijah William Trisler, Alexis Ann Turner, Shyanne Lee Turner, Elijah Hunter Udermann, Jacqueline Sage Uecker, Serena Jane Urbanek, Henry Vang, Kaylie Gao Txeng Vang.
Kengi Vang, Kenji Vang, Noah Andrew Chachue Vang, Vianna Nkauj Civ Vang, Dafne Villasenor, Addicus Chemeng Vue, Jo Leo Vue, Kenji Vue, Brooklyn Ann Waldner, Samuel Zachary Wallace, Cooper James Walleen, Ronald Perry Walters, Hazina Madison Wanjagi, Adelaide Crystal Wateski, Mariah Rose Webster, David James Werwinski, Kara Mae West, Matthew Nicholas Whaples, Addison Maron Wick, Evan Charles Winkler, Alexa Jo Wolcott, Kyla Lynn Worden, Chayee Xiong, Neng Por Xiong, Kaleb Jacob Yang, Lindsey Yang.