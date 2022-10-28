UPDATE: 3rd District: Full list of max donors to Van Orden (as of Oct. 19 filing)

Derrick Van Orden, Republican candidate for the 3rd Congressional District in western Wisconsin, has raised more than $6 million for his 2022 campaign, according to filings with the Federal Elections Commission.
That’s compared to about $1.6 million for his Democratic opponent state Sen. Brad Pfaff.
Van Orden’s fundraising total is almost certainly the largest haul of campaign donations for a single candidate in the history of the district.
Those figures are accurate up to Oct. 19, the last campaign finance reporting deadline before the election.
Federal campaign limits allow an individual to give a candidate for federal office a maximum of $2,900 per election. Since candidates face a primary and a general, one person can give a total of $5,800 to one candidate per election cycle. A political action committee can give $5,000 per election to a candidate for a total of $10,000 per election cycle.
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More than 140 people or PACs have donated the maximum to Van Orden’s campaign, according to filings with the FEC. And more than half are from outside Wisconsin.
Notable names giving the max include Las Vegas casino magnate Steve (Stephen) Wynn, Menard’s founder and owner John Menard Jr., Kwik Trip CEO Don Zietlow, billionaire Republican megadonors Dick (Richard) and Liz (Elizabeth) Uehlein of ULINE, billionaire Diane Hendricks of ABC Supply Co., and Aon founder Pat (Patrick) Ryan, who owns 10% of the Chicago Bears, according to Forbes.
Here is a full list of donors (along with city and state) giving the maximum $5,800, according to FEC:
AYLWARD, AMY J., NEENAH, WI
AYLWARD, RICHARD J., NEENAH, WI
BAUMGARTNER, DONALD, MILWAUKEE, WI
BAUMGARTNER, DONNA, RIVER HILLS, WI
BENEDICT, DEBORAH, MEDINA, MN
BENEDICT, MICHAEL, MEDINA, MN
BERARD, ROBERT MR., STEVENS POINT, WI
BILLHEIMER, JOHN, LIVERMORE, CA
BUCKLEY, MARJORIE, NORTH PALM BEACH, FL
BUCKLEY, WALTER W. JR., NORTH PALM BEACH, FL
BUNTROCK, DEAN L., OAKBROOK TERRACE, IL
BUNTROCK, ROSEMARIE, OAKBROOK TERRACE, IL
BURKE FOLEY, RORY, MILWAUKEE, WI
BURKE, KATHRYN, FOX POINT, WI
BURKE, WENDY, MILWAUKEE, WI
CALLAN, JAMES J., FOX POINT, WI
CAMERON, RONALD M., LITTLE ROCK, AR
CHESEBRO, KENNETH, CAMBRIDGE, MA
CONLON, DAVID W., JOHNSON CITY, TX
DAHL, HARRY J., SPARTA, WI
DEAN, JANE S., MEQUON, WI
DEAN, RANDOLPH H., MEQUON, WI
DEAN, RICH, MEQUON, WI
DHEIN, JERE, GREEN BAY, WI
DOHERTY, EDWARD D., DALLAS, TX
DRUCKENMILLER, STANLEY F., NEW YORK, NY
DUHAMEL, KATHERINE B., SAN FRANCISCO, CA
DUHAMEL, WILLIAM F., SAN FRANCISCO, CA
FARROW, PETER C., CHIPPEWA FALLS, WI
FISHER, KENNETH L., PLANO, TX
FISHER, SHERRILYN, PLANO, TX
FUNK, BRIAN B., DENVER, CO
FUSSNER, CHRISTOPHER JOHN, CHANDLER, AZ
GALICOT, GREGORIO D., LA JOLLA, CA
GELATT, PHILIP M., LA CROSSE, WI
GO PAC GO, ATHENS, GA
HANNA, DAVID, IRVINE, CA
HANNA, VIRGINIA, IRVINE, CA
HEIDT, MATTHEW, CORONADO, CA
HENDRICKS, DIANE M., AFTON, WI
HENDRICKS, KIMBERLEE K., JANESVILLE, WI
HERMENING, KEVIN J., MOSINEE, WI
HERMENING, WENDY, MOSINEE, WI
HERRO, DAVID MR., MIAMI BEACH, FL
HOLSON, RICHARD S., LAKE FOREST, IL
JOHNSON, BARBARA B., RICE LAKE, WI
JOHNSON, DREW, SOUTHLAKE, TX
JOHNSON, ERIK S., MIDDLETON, WI
JOHNSON, MARK O., RICE LAKE, WI
JOSEPH, CAROL MRS., OMRO, WI
JOUHET, FREDERIC, ROCHESTER HILLS, MI
JOUHET, SANDRA, ROCHESTER HILLS, MI
KEMMERER, JOHN, JACKSON, WY
KEMMERER, KAREN, JACKSON, WY
KENT, WILLIAM, MIDLAND, TX
KIERLIN, ROBERT A. WINONA, MN CO, CA
KOVACEVICH, RICHARD M., SAN FRANCISCO
KRAFT, ROBERT W., MILWAUKEE, WI
KRESS, CAROL J., GREEN BAY, WI
KRESS, DONALD F., GREEN BAY, WI
KUBLY, BILLIE W., NAPLES, FL
KUESTER, DENNIS, NAPLES, FL
LOQUERCIO, BOB, STREAMWOOD, IL
LUDINGTON, DAVID, DR. ONALASKA, WI
LUDINGTON, PATRICIA A., ONALASKA, WI
MAJORITY COMMITTEE PAC–MC PAC. BAKERSFIELD, CA
MARQUIS, DARRELL L., PEORIA, IL
MARQUIS, THOMAS, PRINCETON, IL
MCCORMICK DRIVE LLC, ST. PETERSBURG, FL
MCKENNA, DIAMOND, MILTON, WI
MCKENNA, MIKE, MILTON, WI
MENARD, FAY, EAU CLAIRE, WI
MENARD, JOHN R. JR., EAU CLAIRE, WI
MILLER, BARBARA, CLEVELAND, OH
MILLS, ANDREW, LONG LAKE, MN
MOISO, J JEROME, MCARTHUR, CA
MOISO, JUDITH, MCARTHUR, CA
MONCRIEF, R. W., FORT WORTH, TX
MOSLING, J. PETER, PICKETT, WI
MULLINS, LUKE MR., JUNCTION CITY, WI
NELSON, CAROL J., PRESCOTT, WI
NELSON, GRANT E., PRESCOTT, WI
NEUMANN, AMY, HARTLAND, WI
NEUMANN, MATT, HARTLAND, WI
O’BRIEN, KARIN M., HOLMEN, WI
ON WISCONSIN PAC INC., JANESVILLE
PEREZ, WILLIAM, NAPLES, FL
PEROT, H. ROSS MR. JR., DALLAS, TX
PERRY, APRIL ROGANNE, DENTON, TX
PETULLO, ANTHONY J., WHITEFISH BAY, WI
PETULLO, BEV, WHITEFISH BAY, WI
PIEPER, JENNIFER, CORCORAN, MN
PIEPER, RICHARD, MILWAUKEE, WI
PIEPER, RON, CORCORAN, MN
POPOLO, JOSEPH, DALLAS, TX
PREGONT, JOSEPH T., JANESVILLE, WI
PREGONT, TINA, JANESVILLE, WI
PROSPERITY ACTION INC., JANESVILLE, WI
RAMSEY, JASON, BREVARD, NC
REES-JONES, TREVOR, DALLAS, TX
REIBEL, BARBARA, GREENWICH, CT
REIBEL, JAMES, GREENWICH, CT
ROOD, JOHN, JACKSONVILLE, FL
ROOD, SONYA, JACKSONVILLE, FL
ROZOLIS, KEITH, LAKE GENEVA, WI
RYAN, PATRICK, WINNETKA, IL
RYAN, SHIRLEY ANN, WINNETKA, IL
SCHLOEMER, JAMES H., MENOMONEE FALLS, WI
SCHROEDER, BRIAN, DE PERE, WI
SCHUH, KONYA D., JANESVILLE, WI
SEAL PAC, WASHINGTON, DC
SEWELL, CARL, DALLAS, TX
SIEVERS, AUGUST, ELK GROVE VILLAGE, IL
SILSETH, JOHN M., BROOKFIELD, WI
SMITH, HAROLD B., PALM BEACH, FL
SNIDER, STEVE, NEWTON, MA
SOLOMON, STEVEN, DALLAS, TX
STORY, KENDRA, JANESVILLE, WI
STRATEGY PAC, BEVERLY, MA
THE EYE OF THE TIGER POLITICAL ACTION COMMITTEE, ARLINGTON, VA
TOLL, NANCY A., FRANKLIN, WI
UIHLEIN, ELIZABETH, LAKE FOREST, IL
UIHLEIN, RICHARD, LAKE FOREST, IL
VANDERMUS, NANCY J., ONALASKA, WI
WAKEMAN, BARBARA L., ANNAPOLIS, MD
WAKEMAN, CAROL L., GREEN BAY, WI
WAKEMAN, JOHN F., ANNAPOLIS, MD
WEEKLEY, RICHARD W., HOUSTON, TX
WEGNER, KENNETH, ELMHURST, IL
WIESER, MARK A., WISCONSIN DELLS, WI
WILEY, LAWRENCE, MADISON, WI
WINN, STEPHEN T., DALLAS, TX
WOLDING, RICHARD H., NELSONVILLE, WI
WOODMAN, JANE, PALM BEACH, FL
WYNN, ANDREA LAS VEGAS, NV
WYNN, STEPHEN, LAS VEGAS, NV
ZARNEGIN, ROBERT, BEVERLY HILLS, CA
ZIETLOW, DONALD P., ONALASKA, WI
ZORE, DIANE MS., RIVER HILLS, WI
ZORE, ED, RIVER HILLS, WI
This journalism was funded in part by a grant from the La Crosse Community Foundation.
The Badger Project is a nonpartisan, citizen-supported journalism nonprofit in Wisconsin. For more visit thebadgerproject.org.