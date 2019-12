FALL ALL-CONFERENCE

HONORABLE MENTION

Lexie Kiedrowski, sr., G-E-T; Gabbi Antonelli, jr., Black River Falls; Hayley Anderson, jr., G-E-T; Hannah Trim, jr., G-E-T; Karyn Millis, jr., Black River Falls.

GIRLS TENNIS

MVC

FIRST TEAM

No. 1 singles: Alli Laux, sr., Onalaska; Enya Syzmanski, sr., Logan; Natalie Stitt, so., Holmen; Cadence Thompson, so., Tomah No. 2 singles: Ella Reichenbacher, jr., Aquinas; No. 1 doubles: Chloe Leithold, sr., Onalaska; Faith Leithold, sr., Onalaska; Morgan Arch, sr., Tomah; Deirdre Martin, jr., Tomah.

Singles Player of the Year: Allia Laux, sr., Onalaska; Doubles Players of the Year: Chloe Leithold, sr., Faith Leithold, sr., Onalaska; Coach of the Year: Kurt Gutknecht.

SECOND TEAM

No. 1 singles: Savannah Holcomb, jr., Sparta; Kayla Holman, so., Central; No. 2 singles: Willa Brown, jr., Onalaska; No. 3 singles: Michelle Yoo, so., Onalaska; No. 1 doubles: Lauren Jarret, so., Jordi Pasch, jr., Logan; Taylor Fox, sr., Morgan Thill, jr., Aquinas; No. 2 doubles: Sarah Hitchler, jr., Grace Hoskin, jr., Onalaska.

HONORABLE MENTION